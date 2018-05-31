Пресс-конференция Зинедина Зидана и руководства "Реала"

14:10.

Прессс-конференцию открыл заговорил президент "Реала" Флорентино Перес:

«Зидан, должен говорить первым. Он пришел ко мне вчера, чтобы рассказать мне о неожиданном решении, и он должен объяснить это».

14:12

Зидан:

- Я принял решение закончить свою работу в качестве главного тренера «Реала». Это мождет показаьться кому-то странным, но я уверен: команда нуждается в изменениях, ей нужен свежий взгляд чтобы выигрывать и дальше. Нужен тренер с другими принципами и методиками, и именно поэтому я принял это решение.

14:17

Перес:

- Услышать такое сразу после победы в Лиге чемпионов было неожиданно. Но мы можем только принять решение Зинедина и уважать его. Честно скажу, когда я вчера услышал это от него, я был потрясен. Я хотел бы его переубедить, но я знаю, как он тверд, когда уже принял решение. Я хочу поблагодарить его за его преданность, за любовь и вообще, за все, что он сделал для "Реала" в эти годы. Я очень надеюсь, что это не прощание, что мы скоро снова увидимся. Но если ему нужен перерыв, то он этого заслуживает как никто другой.

14:20

Зидан:

- Конечно, все возможно, и мы еще увидимся. Мадрид дал мне все, я буду здесь, буду с этим клубом всю свою жизнь. Я понимаю, что мое решение многим может показаться бессмысленным, но я понял, что для меня тоже пришло время изменить многое.

Я всю свою жизнь провел в футболе, сперва в качестве игрока, потом тренера. Я люблю эту игру и всех, кто в ней, и я должен поблагодарить еще раз всех своих болельщиков за поддержку. У нас были сложные моменты, мы вместе прошли через многое, но наши фанаты всегда поддерживали нас, и это очень важно и для меня, и для игроков.

Перемены нужны и игрокам. Я хочу поблагодарить их за то, как они сражались, выходя на поле все эти годы. У этого клуба великая история, и мы всегда оказываем давление на игроков, требуя от них все больше. Но наступает момент, когда... Когда я понимаю, что им нужно слушать другого тренера Они знают о моем решении, я сообщил это всем. Я уже поговорил с Серхио Рамосом.

У каждого однажды наступает время принимать трудные решения. Я принял свое после трех сезонов в качестве тренера "Реала". Я знаю, что могу ошибаться, но я думаю, что после этих трех сезонов пришло время. Если я не могу ясно видеть, как мы можем продолжать выигрывать ... Если я не вижу ничего ясно, как я могу добиваться того, чего хочу, значит наступило время, когда лучше изменить свою жизнь, чтобы не делать глупостей.

- Почему вы зимой говорили, что не уходите из "Реала", а сейчас ушли. Что изменилось?

- Это естественный износ. Когда я 20 февраля говорил, что не думаю об уходе из "Реала", я говорил это искренне. И я говорил, что в этом клубе все может закончиться в любой момент. Нет, я не устал тренироваться, но мне кажется, что момент, когда я больше не нужен "Реалу" уже наступил.

- У вас есть предложения работы?

- Я не ищу другую команду. Я сообщил о своем решении помощникам, и я поговорил с Серхио. Он, как всегда, как капитан и как человек, который играл вместе со мной, отнесся к моему решению с уважением и пожелал мне удачи.

- Было трудно принять это решение?

- Принять такое решение проще, чем кажется: вы просто должны знать, когда остановиться. Я делаю это ради этой команды. Со мной "Реалу" было бы трудно побеждать в следующем сезоне. Я это видел, уже в этом году были моменты, которые убедили меня в этом - и я их не забываю. Я хочу, чтобы мое время в «Реале» закончилось хорошо, и поэтому я ухожу после победы.

- Какие лучшее и худшее воспоминания о "Реале"?

- Мое лучшее воспоминание об этих годах - день, когда президент привел меня в этот великий клуб. Мечта многих игроков - сыграть хоть однажды в «Реале». Я не только играл, я еще и был тренером этого клуба, я достиг максимума, я выигрывал с "Реалом" Лигу чемпионов. Худшее воспоминание - игра против "Леганеса"

- Ключевой мотив для принятия решения?

- Я победитель Мне нравится выигрывать во что угодно, мне не нравится проигрывать. Если я чувствую, что я не могу победить, я должны внести изменения. Я сделал это, когда был игроком: как только я почувствовал, что больше не могу выигрывать, я ушел. Я делаю это сейчас как тренер "Реала". Я никого не могу винить, это мое решение, и я ухожу.

- Ушел бы, если бы не выиграл Лигу чемпионов?

- Я не знаю, может быть, если бы мы проиграли в финале ... Да, навреное, это все равно случилось бы.

- Не было ли конфликта с Криштиану?

- Нет, это не имеет никакого отношения к моему решению.

Пресс-конференция закончена. Зидан и Перес встают и уходят под апплодисменты журналистов.