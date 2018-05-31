«Советский спорт начинает новый сериал — мы расскажем обо всех чемпионатах мира, в которых участвовала наша сборная.

Сборные нашей страны участвовали в 15 чемпионатах мира. Вспоминаем все, даже те, когда не удавалось пробиться в финальный турнир. Стартуем с самого первого чемпионата в истории нашей сборной.

В ШВЕЦИЮ ЧЕРЕЗ КИТАЙ

Подготовку к первому в своей биографии чемпионату мира сборная начала еще зимой. Позанималась в спортзале легкой и тяжелой атлетикой, а в середине февраля улетела на месяц в Китай – работать с мячом, бегать кроссы и проводить спарринги. Уровень оппонентов был невысок: один из матчей наши выиграли 12:1, другой – 11:0.

Вернувшись на родину, игроки разъехались по клубам, а в начале мая, с небольшими изменениями в составе, собрались снова, на спартаковской базе в Тарасовке. Сыграли еще несколько контрольных встреч, а 18 мая в Лужниках – полноценную товарищескую. Причем с Англией, первым соперником в группе. Не иначе, хотели в натуральную величину рассмотреть конкурента, вынужденно и в спешке обновлявшего состав: незадолго до того в авиакатастрофе разбился «МЮ», ведущие игроки которого занимали в сборной ключевые позиции.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ

Англичан посмотрели, себя постарались не показывать, но в концовке лишились из-за травмы вожака Игоря Нетто. На ЧМ капитан поехал, но почти не играл. А в список безвозвратных потерь пришлось внести сломавшегося чуть раньше Славу Метревели, а также Эдуарда Стрельцова, Бориса Татушина и Михаила Огонькова, которые вляпались в дурную историю и попали под суд. Без них, как и без Нетто, сборную тех лет трудно было представить – но деваться некуда.

- Не имел я права в таком состоянии выходить на поле. Да и тренеры здесь, кажется, допустили ошибку. Игорь НЕТТО о матче с Бразилией:

Вместо Татушина был срочно вызван из «Зенита» Александр Иванов. И «на новенького», как часто бывает, отличился в первом же матче чемпионата мира: после передачи Владимира Кесарева вышел один на один с вратарем и упрочил превосходство сборной СССР. Играли наши значительно сильнее англичан, быстро открыли счет, могли победить крупно. А затем то ли расслабились, то ли зазевались – пропустили первый ответный гол, а в конце – с липового пенальти, но кого это сейчас интересует? – второй.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ

- Мы обрушили на ворота англичан такой мощный шквал атак, что наш многоопытный соперник растерялся. Райт следовал за мною повсюду. Я уводил лидера английской обороны на фланги, а в центре на освободившемся мете молниеносно вырастали фигуры Вали Иванова и Толи Ильина. Мы до деталей продумали свою игру и реально ощущали, что избранный нами план правильный. И гол, забитый мною, явился результатом этой исключительно четкой и продуманной тактики. Никита СИМОНЯН о первом голе в ворота Англии:

С англичанами вскоре пришлось встретиться в третий раз за месяц – в дополнительной игре за выход из группы. Качество футбола по понятным причинам было невысоким: тут и неполноценные составы, и изнурительный график – переигровка состоялась через сутки после третьего тура. Наши все-таки выиграли, хотя сильнее на этот раз были англичане: успех принесла трехходовая комбинация, начатая и законченная Анатолием Ильиным, а развитая Валентином Ивановым и Юрием Войновым.

- У меня было два момента в матче с русскими. На второй минуте я попал в штангу. А потом бил в открытый угол, уже видел, как мяч влетает в сетку. Но откуда-то вырос их вратарь. Сущий дьявол! ПЕЛЕ о матче со сборной СССР:

А на четвертьфинал с отдохнувшими шведами, тоже состоявшийся день спустя, сил категорически не хватило. Дело не только в переигровке: нашу сборную отправили из Гетеборга в Стокгольм ночным самолетом. Даже против Финляндии или Норвегии того периода при таком режиме у нас возникли бы проблемы. А Швеция на ЧМ-1958 была очень сильна – и всеми возникшими преимуществами сполна воспользовалась.

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ…

Когда упущены шансы, часто возникает соблазн посчитать иные варианты, которые могли произойти, сложись все иначе. Давайте и мы поиграем в эту веселую и ни к чему не обязывающую игру. Итак, предположим, что венгерский судья Иштван Жолт на 85-й минуте стартового матча СССР – Англия был внимателен и непредвзят. Увидел фол, там где он и произошел – в двух метрах от штрафной, – и не назначил 11-метровый. Наши выиграли 2:1 и вышли в четвертьфинал без лишней нервотрепки и энергозатрат в переигровке.

- Венгра окружили наши игроки. Но он схватил мяч, растолкал футболистов и поставил его на 11-метровую отметку, крикнув по-русски: «Не спорить!». Эта была явная несправедливость. Весь стадион видел, что англичанин упал вне штрафной площади, да и Костя Крижевский сыграл честно. Все во мне буквально кипело. Забыв обо всем на свете, я сорвал с головы кепку и зло швырнул ее в Жолта. К счастью, он, занятый препирательством с нашими игроками, этого не заметил. А то мне было б несдобровать. Лев ЯШИН о пенальти, который назначил судья Жолт:

В этом случае шансы, бесспорно, уравнивались. Но на стороне шведов было несколько важнейших факторов. Во-первых, свое поле. Во-вторых, правильные выводы из двух поражений в товарищеских встречах в 1954-55-м с общим счетом 0:13 – скандинавы извлекли из них все нужные уроки, учли все свои недостатки. В-третьих и в-главных – прекрасный состав и идеальная сыгранность. Лидхольм и Грен из великой тройки «Гре-Но-Ли», прочный Густавссон, очень талантливые Хамрин и Симонссон, великолепный Скоглунд, которым восхищались даже Финдус и Петсон. Шведская команда была, как говорят, на ходу и запредельно мотивирована. К тому же восемью годами ранее она уже пробивалась в четверку сильнейших в мире, наши же были слишком неопытны, а в основных своих достоинствах – характере и физической подготовке – ничуть не превосходили соперников.

- В раздевалке мы, обессиленные, упали на скамейку. Тренеры и запасные радовались победе, мы же с полчаса не могли подняться, не понимали, что творится вокруг. Поздно вечером вернулись на базу в Хиндос. После ужина разошлись по комнатам. Однако уснуть смогли лишь немногие. Никита СИМОНЯН после второго матча с Англией:

Скорей всего, в полуфинал при любом раскладе вышла бы Швеция.

- Я смертельно боялся русских. Но узнав их состав, успокоился, ибо понял: сегодня мне нечего их опасаться, они изнурены и не являются непроходимым препятствием. Джордж РЕЙНОР о победе руководимой им сборной Швеции над СССР в четвертьфинале:

Состав сборной СССР

№ Игрок Позиция Возраст Клуб Матчи (голы) 1 Лев ЯШИН вр 28 Динамо Москва 5 (–6) 2 Владимир КЕСАРЕВ пз 28 Динамо Москва 5 3 Константин КРИЖЕВСКИЙ цз 32 Динамо Москва 5 4 Борис КУЗНЕЦОВ лз 29 Динамо Москва 5 5 Юрий ВОЙНОВ пп 26 Динамо Киев 5 6 Игорь НЕТТО лп 28 Спартак 1 7 Герман АПУХТИН пкн 21 ЦСКА 1 8 Валентин ИВАНОВ ппн 23 Торпедо 5 (1) 9 Никита СИМОНЯН цн 31 Спартак 5 (1) 10 Сергей САЛЬНИКОВ лпн 32 Спартак 3 11 Анатолий ИЛЬИН лкн 26 Спартак 5 (2) 12 Владимир МАСЛАЧЕНКО вр 22 Локомотив – 13 Владимир БЕЛЯЕВ вр 24 Динамо Москва – 14 Леонид ОСТРОВСКИЙ лз 22 Торпедо – 15 Анатолий МАСЛЕНКИН цз 27 Спартак – 16 Виктор ЦАРЕВ лп 27 Динамо Москва 5 17 Александр ИВАНОВ пкн 30 Зенит 4 (1) 18 Валентин БУБУКИН ппн 25 Локомотив – 19 Геннадий ГУСАРОВ цн 21 Торпедо – 20 Юрий ФАЛИН лпн 21 Торпедо 1 21 Генрих ФЕДОСОВ лкн 25 Динамо Москва – 22 Владимир ЕРОХИН пз 28 Динамо Киев –

Все матчи

Группа 4

Англия – СССР – 2:2 (0:1)

Голы: Симонян, 14 – 0:1, А. Иванов, 56 – 0:2, Кеван, 65 – 1:2, Финни, 85 - пенальти – 2:2.

Англия: Макдональд, Хоу, Бенкс, Клэмп, Райт (к), Слейтер, Дуглас, Робсон, Кеван, Хейнс, Финни. Тренер – Уинтерботтом.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Жолт (Венгрия), Нильсен (Норвегия), Йоргенсен (Дания).

8 июня. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 49 348 зрителей.

Австрия – СССР – 0:2 (0:1)

Голы: Ильин (15) – 0:1, В. Иванов (63) – 0:2.

Не реализовал пенальти Буцек (56) – отбил вратарь.

Австрия: Шмид, Штоц, Ханаппи (к), Свобода, Э. Козличек, Коллер, Хорак, П. Козличек, Буцек, Кернер, Сенекович. Тренер – Аргауэр.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Йоргенсен (Дания), Нильсен (Норвегия), Аккеборн (Швеция).

11 июня. Бурос. Стадион «Рюаваллен». 21 239 зрителей.

Бразилия – СССР – 2:0 (1:0)

Голы: Вава, 3 – 1:0, Вава, 77 – 2:0.

Бразилия: Жильмар, де Сорди, Беллини (к), Орландо, Н. Сантос, Зито, Диди, Гарринча, Вава, Пеле, Загало. Тренер – Феола.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян, Нетто (к), Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Гиг (Франция), Нильсен (Норвегия), Йоргенсен (Дания).

15 июня 1958. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 50 928 зрителей.

Дополнительный матч за 2-е место в группе

Англия – СССР – 0:1 (0:0)

Гол: Ильин, 68.

Англия: Макдональд, Хоу, Бенкс, Клейтон, Райт (к), Слейтер, Брэбрук, Бродбент, Кеван, Хейнс, А'Курт. Тренер – Уинтерботтом.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, Апухтин, В. Иванов, Симонян (к), Фалин, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Душ (ФРГ), Бронкхорст (Голландия), Зайпельт (Австрия).

17 июня 1958. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 23 182 зрителя.

1/4 финала

Швеция – СССР – 2:0 (0:0)

Голы: Хамрин, 49 – 1:0. Симонссон, 88 – 2:0.

Швеция: Свенссон, Бергмарк, Аксбом, Берьессон, Густавссон, Парлинг, Хамрин, Грен, Симонссон, Лидхольм (к), Скоглунд. Тренер – Рэйнор (Англия).

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Лиф (Англия), Броцци (Аргентина), Драгволл (Норвегия).

19 июня 1958. Сольна. Стадион «Росунда». 31 900 зрителей.