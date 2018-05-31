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Сборные нашей страны участвовали в 15 чемпионатах мира. Вспоминаем все, даже те, когда не удавалось пробиться в финальный турнир. Стартуем с самого первого чемпионата в истории нашей сборной.

В ШВЕЦИЮ ЧЕРЕЗ КИТАЙ

Подготовку к первому в своей биографии чемпионату мира сборная начала еще зимой. Позанималась в спортзале легкой и тяжелой атлетикой, а в середине февраля улетела на месяц в Китай – работать с мячом, бегать кроссы и проводить спарринги. Уровень оппонентов был невысок: один из матчей наши выиграли 12:1, другой – 11:0.

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«Вот Гарринча играет, а мы…». Ловчев о ЧМ-1958

Вернувшись на родину, игроки разъехались по клубам, а в начале мая, с небольшими изменениями в составе, собрались снова, на спартаковской базе в Тарасовке. Сыграли еще несколько контрольных встреч, а 18 мая в Лужниках – полноценную товарищескую. Причем с Англией, первым соперником в группе. Не иначе, хотели в натуральную величину рассмотреть конкурента, вынужденно и в спешке обновлявшего состав: незадолго до того в авиакатастрофе разбился «МЮ», ведущие игроки которого занимали в сборной ключевые позиции.

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ

Англичан посмотрели, себя постарались не показывать, но в концовке лишились из-за травмы вожака Игоря Нетто. На ЧМ капитан поехал, но почти не играл. А в список безвозвратных потерь пришлось внести сломавшегося чуть раньше Славу Метревели, а также Эдуарда Стрельцова, Бориса Татушина и Михаила Огонькова, которые вляпались в дурную историю и попали под суд. Без них, как и без Нетто, сборную тех лет трудно было представить – но деваться некуда.

- Не имел я права в таком состоянии выходить на поле. Да и тренеры здесь, кажется, допустили ошибку.

Игорь НЕТТО о матче с Бразилией:

Вместо Татушина был срочно вызван из «Зенита» Александр Иванов. И «на новенького», как часто бывает, отличился в первом же матче чемпионата мира: после передачи Владимира Кесарева вышел один на один с вратарем и упрочил превосходство сборной СССР. Играли наши значительно сильнее англичан, быстро открыли счет, могли победить крупно. А затем то ли расслабились, то ли зазевались – пропустили первый ответный гол, а в конце – с липового пенальти, но кого это сейчас интересует? – второй.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ

- Мы обрушили на ворота англичан такой мощный шквал атак, что наш многоопытный соперник растерялся. Райт следовал за мною повсюду. Я уводил лидера английской обороны на фланги, а в центре на освободившемся мете молниеносно вырастали фигуры Вали Иванова и Толи Ильина. Мы до деталей продумали свою игру и реально ощущали, что избранный нами план правильный. И гол, забитый мною, явился результатом этой исключительно четкой и продуманной тактики.

Никита СИМОНЯН о первом голе в ворота Англии:

С англичанами вскоре пришлось встретиться в третий раз за месяц – в дополнительной игре за выход из группы. Качество футбола по понятным причинам было невысоким: тут и неполноценные составы, и изнурительный график – переигровка состоялась через сутки после третьего тура. Наши все-таки выиграли, хотя сильнее на этот раз были англичане: успех принесла трехходовая комбинация, начатая и законченная Анатолием Ильиным, а развитая Валентином Ивановым и Юрием Войновым.

- У меня было два момента в матче с русскими. На второй минуте я попал в штангу. А потом бил в открытый угол, уже видел, как мяч влетает в сетку. Но откуда-то вырос их вратарь. Сущий дьявол!

ПЕЛЕ о матче со сборной СССР:

А на четвертьфинал с отдохнувшими шведами, тоже состоявшийся день спустя, сил категорически не хватило. Дело не только в переигровке: нашу сборную отправили из Гетеборга в Стокгольм ночным самолетом. Даже против Финляндии или Норвегии того периода при таком режиме у нас возникли бы проблемы. А Швеция на ЧМ-1958 была очень сильна – и всеми возникшими преимуществами сполна воспользовалась.

ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ…

Когда упущены шансы, часто возникает соблазн посчитать иные варианты, которые могли произойти, сложись все иначе. Давайте и мы поиграем в эту веселую и ни к чему не обязывающую игру. Итак, предположим, что венгерский судья Иштван Жолт на 85-й минуте стартового матча СССР – Англия был внимателен и непредвзят. Увидел фол, там где он и произошел – в двух метрах от штрафной, – и не назначил 11-метровый. Наши выиграли 2:1 и вышли в четвертьфинал без лишней нервотрепки и энергозатрат в переигровке.

- Венгра окружили наши игроки. Но он схватил мяч, растолкал футболистов и поставил его на 11-метровую отметку, крикнув по-русски: «Не спорить!». Эта была явная несправедливость. Весь стадион видел, что англичанин упал вне штрафной площади, да и Костя Крижевский сыграл честно. Все во мне буквально кипело. Забыв обо всем на свете, я сорвал с головы кепку и зло швырнул ее в Жолта. К счастью, он, занятый препирательством с нашими игроками, этого не заметил. А то мне было б несдобровать.

Лев ЯШИН о пенальти, который назначил судья Жолт:

В этом случае шансы, бесспорно, уравнивались. Но на стороне шведов было несколько важнейших факторов. Во-первых, свое поле. Во-вторых, правильные выводы из двух поражений в товарищеских встречах в 1954-55-м с общим счетом 0:13 – скандинавы извлекли из них все нужные уроки, учли все свои недостатки. В-третьих и в-главных – прекрасный состав и идеальная сыгранность. Лидхольм и Грен из великой тройки «Гре-Но-Ли», прочный Густавссон, очень талантливые Хамрин и Симонссон, великолепный Скоглунд, которым восхищались даже Финдус и Петсон. Шведская команда была, как говорят, на ходу и запредельно мотивирована. К тому же восемью годами ранее она уже пробивалась в четверку сильнейших в мире, наши же были слишком неопытны, а в основных своих достоинствах – характере и физической подготовке – ничуть не превосходили соперников.

- В раздевалке мы, обессиленные, упали на скамейку. Тренеры и запасные радовались победе, мы же с полчаса не могли подняться, не понимали, что творится вокруг. Поздно вечером вернулись на базу в Хиндос. После ужина разошлись по комнатам. Однако уснуть смогли лишь немногие.

Никита СИМОНЯН после второго матча с Англией:

Скорей всего, в полуфинал при любом раскладе вышла бы Швеция.

- Я смертельно боялся русских. Но узнав их состав, успокоился, ибо понял: сегодня мне нечего их опасаться, они изнурены и не являются непроходимым препятствием.

Джордж РЕЙНОР о победе руководимой им сборной Швеции над СССР в четвертьфинале:

Состав сборной СССР

Игрок

Позиция

Возраст

Клуб

Матчи (голы)

1

Лев ЯШИН

вр

28

Динамо Москва

5 (–6)

2

Владимир КЕСАРЕВ

пз

28

Динамо Москва

5

3

Константин КРИЖЕВСКИЙ

цз

32

Динамо Москва

5

4

Борис КУЗНЕЦОВ

лз

29

Динамо Москва

5

5

Юрий ВОЙНОВ

пп

26

Динамо Киев

5

6

Игорь НЕТТО

лп

28

Спартак

1

7

Герман АПУХТИН

пкн

21

ЦСКА

1

8

Валентин ИВАНОВ

ппн

23

Торпедо

5 (1)

9

Никита СИМОНЯН

цн

31

Спартак

5 (1)

10

Сергей САЛЬНИКОВ

лпн

32

Спартак

3

11

Анатолий ИЛЬИН

лкн

26

Спартак

5 (2)

12

Владимир МАСЛАЧЕНКО

вр

22

Локомотив

13

Владимир БЕЛЯЕВ

вр

24

Динамо Москва

14

Леонид ОСТРОВСКИЙ

лз

22

Торпедо

15

Анатолий МАСЛЕНКИН

цз

27

Спартак

16

Виктор ЦАРЕВ

лп

27

Динамо Москва

5

17

Александр ИВАНОВ

пкн

30

Зенит

4 (1)

18

Валентин БУБУКИН

ппн

25

Локомотив

19

Геннадий ГУСАРОВ

цн

21

Торпедо

20

Юрий ФАЛИН

лпн

21

Торпедо

1

21

Генрих ФЕДОСОВ

лкн

25

Динамо Москва

22

Владимир ЕРОХИН

пз

28

Динамо Киев

Все матчи

Группа 4

Англия – СССР – 2:2 (0:1)

Голы: Симонян, 14 – 0:1, А. Иванов, 56 – 0:2, Кеван, 65 – 1:2, Финни, 85 - пенальти – 2:2.

Англия: Макдональд, Хоу, Бенкс, Клэмп, Райт (к), Слейтер, Дуглас, Робсон, Кеван, Хейнс, Финни. Тренер – Уинтерботтом.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Жолт (Венгрия), Нильсен (Норвегия), Йоргенсен (Дания).

8 июня. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 49 348 зрителей.

 

Австрия – СССР – 0:2 (0:1)

Голы: Ильин (15) – 0:1, В. Иванов (63) – 0:2.

Не реализовал пенальти Буцек (56) – отбил вратарь.

Австрия: Шмид, Штоц, Ханаппи (к), Свобода, Э. Козличек, Коллер, Хорак, П. Козличек, Буцек, Кернер, Сенекович. Тренер – Аргауэр.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Йоргенсен (Дания), Нильсен (Норвегия), Аккеборн (Швеция).

11 июня. Бурос. Стадион «Рюаваллен». 21 239 зрителей.

 

Бразилия – СССР – 2:0 (1:0)

Голы: Вава, 3 – 1:0, Вава, 77 – 2:0.

Бразилия: Жильмар, де Сорди, Беллини (к), Орландо, Н. Сантос, Зито, Диди, Гарринча, Вава, Пеле, Загало. Тренер – Феола.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян, Нетто (к), Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Гиг (Франция), Нильсен (Норвегия), Йоргенсен (Дания).

15 июня 1958. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 50 928 зрителей.

 

Дополнительный матч за 2-е место в группе

Англия – СССР – 0:1 (0:0)

Гол: Ильин, 68.

Англия: Макдональд, Хоу, Бенкс, Клейтон, Райт (к), Слейтер, Брэбрук, Бродбент, Кеван, Хейнс, А'Курт. Тренер – Уинтерботтом.

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, Апухтин, В. Иванов, Симонян (к), Фалин, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Душ (ФРГ), Бронкхорст (Голландия), Зайпельт (Австрия).

17 июня 1958. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 23 182 зрителя.

 

1/4 финала

Швеция – СССР – 2:0 (0:0)

Голы: Хамрин, 49 – 1:0. Симонссон, 88 – 2:0.

Швеция: Свенссон, Бергмарк, Аксбом, Берьессон, Густавссон, Парлинг, Хамрин, Грен, Симонссон, Лидхольм (к), Скоглунд. Тренер – Рэйнор (Англия).

СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.

Судьи: Лиф (Англия), Броцци (Аргентина), Драгволл (Норвегия).

19 июня 1958. Сольна. Стадион «Росунда». 31 900 зрителей.

 

 

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