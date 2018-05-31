Наши на ЧМ. 1958 год: не хватило Нетто и Стрельцова
«Советский спорт начинает новый сериал — мы расскажем обо всех чемпионатах мира, в которых участвовала наша сборная.
Сборные нашей страны участвовали в 15 чемпионатах мира. Вспоминаем все, даже те, когда не удавалось пробиться в финальный турнир. Стартуем с самого первого чемпионата в истории нашей сборной.
В ШВЕЦИЮ ЧЕРЕЗ КИТАЙ
Подготовку к первому в своей биографии чемпионату мира сборная начала еще зимой. Позанималась в спортзале легкой и тяжелой атлетикой, а в середине февраля улетела на месяц в Китай – работать с мячом, бегать кроссы и проводить спарринги. Уровень оппонентов был невысок: один из матчей наши выиграли 12:1, другой – 11:0.
Вернувшись на родину, игроки разъехались по клубам, а в начале мая, с небольшими изменениями в составе, собрались снова, на спартаковской базе в Тарасовке. Сыграли еще несколько контрольных встреч, а 18 мая в Лужниках – полноценную товарищескую. Причем с Англией, первым соперником в группе. Не иначе, хотели в натуральную величину рассмотреть конкурента, вынужденно и в спешке обновлявшего состав: незадолго до того в авиакатастрофе разбился «МЮ», ведущие игроки которого занимали в сборной ключевые позиции.
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ
Англичан посмотрели, себя постарались не показывать, но в концовке лишились из-за травмы вожака Игоря Нетто. На ЧМ капитан поехал, но почти не играл. А в список безвозвратных потерь пришлось внести сломавшегося чуть раньше Славу Метревели, а также Эдуарда Стрельцова, Бориса Татушина и Михаила Огонькова, которые вляпались в дурную историю и попали под суд. Без них, как и без Нетто, сборную тех лет трудно было представить – но деваться некуда.
- Не имел я права в таком состоянии выходить на поле. Да и тренеры здесь, кажется, допустили ошибку.
Вместо Татушина был срочно вызван из «Зенита» Александр Иванов. И «на новенького», как часто бывает, отличился в первом же матче чемпионата мира: после передачи Владимира Кесарева вышел один на один с вратарем и упрочил превосходство сборной СССР. Играли наши значительно сильнее англичан, быстро открыли счет, могли победить крупно. А затем то ли расслабились, то ли зазевались – пропустили первый ответный гол, а в конце – с липового пенальти, но кого это сейчас интересует? – второй.
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ
- Мы обрушили на ворота англичан такой мощный шквал атак, что наш многоопытный соперник растерялся. Райт следовал за мною повсюду. Я уводил лидера английской обороны на фланги, а в центре на освободившемся мете молниеносно вырастали фигуры Вали Иванова и Толи Ильина. Мы до деталей продумали свою игру и реально ощущали, что избранный нами план правильный. И гол, забитый мною, явился результатом этой исключительно четкой и продуманной тактики.
С англичанами вскоре пришлось встретиться в третий раз за месяц – в дополнительной игре за выход из группы. Качество футбола по понятным причинам было невысоким: тут и неполноценные составы, и изнурительный график – переигровка состоялась через сутки после третьего тура. Наши все-таки выиграли, хотя сильнее на этот раз были англичане: успех принесла трехходовая комбинация, начатая и законченная Анатолием Ильиным, а развитая Валентином Ивановым и Юрием Войновым.
- У меня было два момента в матче с русскими. На второй минуте я попал в штангу. А потом бил в открытый угол, уже видел, как мяч влетает в сетку. Но откуда-то вырос их вратарь. Сущий дьявол!
А на четвертьфинал с отдохнувшими шведами, тоже состоявшийся день спустя, сил категорически не хватило. Дело не только в переигровке: нашу сборную отправили из Гетеборга в Стокгольм ночным самолетом. Даже против Финляндии или Норвегии того периода при таком режиме у нас возникли бы проблемы. А Швеция на ЧМ-1958 была очень сильна – и всеми возникшими преимуществами сполна воспользовалась.
ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ…
Когда упущены шансы, часто возникает соблазн посчитать иные варианты, которые могли произойти, сложись все иначе. Давайте и мы поиграем в эту веселую и ни к чему не обязывающую игру. Итак, предположим, что венгерский судья Иштван Жолт на 85-й минуте стартового матча СССР – Англия был внимателен и непредвзят. Увидел фол, там где он и произошел – в двух метрах от штрафной, – и не назначил 11-метровый. Наши выиграли 2:1 и вышли в четвертьфинал без лишней нервотрепки и энергозатрат в переигровке.
- Венгра окружили наши игроки. Но он схватил мяч, растолкал футболистов и поставил его на 11-метровую отметку, крикнув по-русски: «Не спорить!». Эта была явная несправедливость. Весь стадион видел, что англичанин упал вне штрафной площади, да и Костя Крижевский сыграл честно. Все во мне буквально кипело. Забыв обо всем на свете, я сорвал с головы кепку и зло швырнул ее в Жолта. К счастью, он, занятый препирательством с нашими игроками, этого не заметил. А то мне было б несдобровать.
В этом случае шансы, бесспорно, уравнивались. Но на стороне шведов было несколько важнейших факторов. Во-первых, свое поле. Во-вторых, правильные выводы из двух поражений в товарищеских встречах в 1954-55-м с общим счетом 0:13 – скандинавы извлекли из них все нужные уроки, учли все свои недостатки. В-третьих и в-главных – прекрасный состав и идеальная сыгранность. Лидхольм и Грен из великой тройки «Гре-Но-Ли», прочный Густавссон, очень талантливые Хамрин и Симонссон, великолепный Скоглунд, которым восхищались даже Финдус и Петсон. Шведская команда была, как говорят, на ходу и запредельно мотивирована. К тому же восемью годами ранее она уже пробивалась в четверку сильнейших в мире, наши же были слишком неопытны, а в основных своих достоинствах – характере и физической подготовке – ничуть не превосходили соперников.
- В раздевалке мы, обессиленные, упали на скамейку. Тренеры и запасные радовались победе, мы же с полчаса не могли подняться, не понимали, что творится вокруг. Поздно вечером вернулись на базу в Хиндос. После ужина разошлись по комнатам. Однако уснуть смогли лишь немногие.
Скорей всего, в полуфинал при любом раскладе вышла бы Швеция.
- Я смертельно боялся русских. Но узнав их состав, успокоился, ибо понял: сегодня мне нечего их опасаться, они изнурены и не являются непроходимым препятствием.
Состав сборной СССР
|
№
|
Игрок
|
Позиция
|
Возраст
|
Клуб
|
Матчи (голы)
|
1
|
Лев ЯШИН
|
вр
|
28
|
Динамо Москва
|
5 (–6)
|
2
|
Владимир КЕСАРЕВ
|
пз
|
28
|
Динамо Москва
|
5
|
3
|
Константин КРИЖЕВСКИЙ
|
цз
|
32
|
Динамо Москва
|
5
|
4
|
Борис КУЗНЕЦОВ
|
лз
|
29
|
Динамо Москва
|
5
|
5
|
Юрий ВОЙНОВ
|
пп
|
26
|
Динамо Киев
|
5
|
6
|
Игорь НЕТТО
|
лп
|
28
|
Спартак
|
1
|
7
|
Герман АПУХТИН
|
пкн
|
21
|
ЦСКА
|
1
|
8
|
Валентин ИВАНОВ
|
ппн
|
23
|
Торпедо
|
5 (1)
|
9
|
Никита СИМОНЯН
|
цн
|
31
|
Спартак
|
5 (1)
|
10
|
Сергей САЛЬНИКОВ
|
лпн
|
32
|
Спартак
|
3
|
11
|
Анатолий ИЛЬИН
|
лкн
|
26
|
Спартак
|
5 (2)
|
12
|
Владимир МАСЛАЧЕНКО
|
вр
|
22
|
Локомотив
|
–
|
13
|
Владимир БЕЛЯЕВ
|
вр
|
24
|
Динамо Москва
|
–
|
14
|
Леонид ОСТРОВСКИЙ
|
лз
|
22
|
Торпедо
|
–
|
15
|
Анатолий МАСЛЕНКИН
|
цз
|
27
|
Спартак
|
–
|
16
|
Виктор ЦАРЕВ
|
лп
|
27
|
Динамо Москва
|
5
|
17
|
Александр ИВАНОВ
|
пкн
|
30
|
Зенит
|
4 (1)
|
18
|
Валентин БУБУКИН
|
ппн
|
25
|
Локомотив
|
–
|
19
|
Геннадий ГУСАРОВ
|
цн
|
21
|
Торпедо
|
–
|
20
|
Юрий ФАЛИН
|
лпн
|
21
|
Торпедо
|
1
|
21
|
Генрих ФЕДОСОВ
|
лкн
|
25
|
Динамо Москва
|
–
|
22
|
Владимир ЕРОХИН
|
пз
|
28
|
Динамо Киев
|
–
Все матчи
Группа 4
Англия – СССР – 2:2 (0:1)
Голы: Симонян, 14 – 0:1, А. Иванов, 56 – 0:2, Кеван, 65 – 1:2, Финни, 85 - пенальти – 2:2.
Англия: Макдональд, Хоу, Бенкс, Клэмп, Райт (к), Слейтер, Дуглас, Робсон, Кеван, Хейнс, Финни. Тренер – Уинтерботтом.
СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.
Судьи: Жолт (Венгрия), Нильсен (Норвегия), Йоргенсен (Дания).
8 июня. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 49 348 зрителей.
Австрия – СССР – 0:2 (0:1)
Голы: Ильин (15) – 0:1, В. Иванов (63) – 0:2.
Не реализовал пенальти Буцек (56) – отбил вратарь.
Австрия: Шмид, Штоц, Ханаппи (к), Свобода, Э. Козличек, Коллер, Хорак, П. Козличек, Буцек, Кернер, Сенекович. Тренер – Аргауэр.
СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.
Судьи: Йоргенсен (Дания), Нильсен (Норвегия), Аккеборн (Швеция).
11 июня. Бурос. Стадион «Рюаваллен». 21 239 зрителей.
Бразилия – СССР – 2:0 (1:0)
Голы: Вава, 3 – 1:0, Вава, 77 – 2:0.
Бразилия: Жильмар, де Сорди, Беллини (к), Орландо, Н. Сантос, Зито, Диди, Гарринча, Вава, Пеле, Загало. Тренер – Феола.
СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян, Нетто (к), Ильин. Тренер – Качалин.
Судьи: Гиг (Франция), Нильсен (Норвегия), Йоргенсен (Дания).
15 июня 1958. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 50 928 зрителей.
Дополнительный матч за 2-е место в группе
Англия – СССР – 0:1 (0:0)
Гол: Ильин, 68.
Англия: Макдональд, Хоу, Бенкс, Клейтон, Райт (к), Слейтер, Брэбрук, Бродбент, Кеван, Хейнс, А'Курт. Тренер – Уинтерботтом.
СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, Апухтин, В. Иванов, Симонян (к), Фалин, Ильин. Тренер – Качалин.
Судьи: Душ (ФРГ), Бронкхорст (Голландия), Зайпельт (Австрия).
17 июня 1958. Гетеборг. Стадион «Нюа Уллеви». 23 182 зрителя.
1/4 финала
Швеция – СССР – 2:0 (0:0)
Голы: Хамрин, 49 – 1:0. Симонссон, 88 – 2:0.
Швеция: Свенссон, Бергмарк, Аксбом, Берьессон, Густавссон, Парлинг, Хамрин, Грен, Симонссон, Лидхольм (к), Скоглунд. Тренер – Рэйнор (Англия).
СССР: Яшин, Кесарев, Крижевский, Кузнецов, Войнов, Царев, А. Иванов, В. Иванов, Симонян (к), Сальников, Ильин. Тренер – Качалин.
Судьи: Лиф (Англия), Броцци (Аргентина), Драгволл (Норвегия).
19 июня 1958. Сольна. Стадион «Росунда». 31 900 зрителей.