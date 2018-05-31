ОГОНЬКОВА И ТАТУШИНА - ПРИЦЕПОМ

Говорят, что чемпионат мира в Швеции впервые показывало телевидение. Но в Советском Союзе трансляций не было. Только радиорепортажи. А телевизоры тогда имели единицы – КВНы с линзами. Как бы я хотел увидеть те матчи – с англичанами, австрийцами и особенно с бразильцами, но их нигде нет. Хотя рассказывали, что наша федерация закупила копии записей у одной немецкой фирмы, которая заключила с ФИФА договор на съемку игр. В интернете доступна лишь нарезка – есть голы бразильца Вава в ворота Яшина.

Тот чемпионат мог стать турниром Стрельцова, а не Гарринчи и 17-летнего Пеле. Настолько силен был наш нападающий. Народный любимец! Помню, как в самом конце мая ехал я в трамвае на стадион «Динамо», где сборная Москвы встречалась с одной болгарской командой. Так весь вагон обсуждал отлучение от сборной Стрельцова, Татушина и Огонькова.

Мой футбольный отец Никита Павлович Симонян рассказывал, что Огонькова и Татушина наказали "прицепом", за компанию. Они вообще ни в чем не виноваты. А Стрельцова травили и раньше, лишали звания заслуженного мастера спорта, стипендии в сборной, не взяли на товарищеские матчи в Китай. Один ответственный товарищ не моргнув глазом заявил, что можно найти десятки Стрельцовых. Вот уже 60 лет ищут…

ВМЕШАЛАСЬ ПОЛИТИКА

Надо понимать, в какую группу попала советская команда. К будущим чемпионам мира бразильцам, вечным фаворитам англичанам и австрийцам, занявшим на первенстве мира 1954 года третье место. Группа смерти!

В первом матче нас засудил арбитр из Венгрии Жолт. За пять минут до конца он поставил пенальти, хотя нарушение, как говорят участники тех событий, было за два метра до штрафной. В футбол вмешалась политика, ввод советских войск в Венгрию в 1956-м.

Австрийцев со скрипом обыграли – 2:0, а встреча с Бразилией вошла в историю. На чемпионатах мира дебютировали Гарринча и Пеле. Тренер Феола выпустил их, чтобы разнообразить игру в атаке. По требованию общественности. Гарринча растерзал нашу оборону. После финального свистка защитник Борис Кузнецов в раздевалке воскликнул: «Вот они играют, а мы…».

В 1969 году в Кисловодске я выходил на поле вместе с Борисом Дмитриевичем в товарищеском матче против местной команды. Он играл на левой бровке, сильно бил по диагонали на противоположный фланг и объяснял: «Пока мяч летит, отдыхаю. Но так, как в 62-м с бразильцами, никогда не уставал».

НА «ТРОЕЧКУ»

В 1973-м меня пригласили на прощальный матч Гарринчи. Все знали его финт, когда он наклонялся влево, перекладывал мяч на короткую правую ногу, подкидывал его и уходил вперед, но противоядия не находили.

…Наши ведь тоже не лыком были шиты. Англичан в дополнительном матче победили. И на четвертьфинал со шведами вышли спустя 48 часов. Переехав из Гетеборга в Стокгольм. Сил, конечно, не осталось. Можно было бросить в бой резервистов. Но они не смогли бы сыграть на том уровне.

После возвращения из Швеции на команду и особенно ее тренера Качалина спустили всех собак. Газеты написали: «Сезон неудач». Но что оставалось Гавриилу Дмитриевичу? Проиграй он с дублерами, не сносить ему головы.

Шведов наши до чемпионата мира дважды разгромили – 7:0 и 6:0. Но в тот вечер шансов не было. Хозяева потом дошли до финала. Так что сборная СССР на дебютном для себя чемпионате мира уступила только финалистам и пробилась в восьмерку сильнейших. Очень достойный результат! Это стало понятно спустя годы. А советские спортивные чиновники оценили выступление команды тройкой. Яшин и Войнов получили пятерки.

НАШИХ СУДЕЙ УВАЖАЛИ

Было приказано тупо взять на вооружение новую систему 4-2-4, предложенную бразильцами. Но эта схема нашей сборной не подходила. Потому что она не располагала россыпью сильных нападающих.

Пеле раскрылся в плей-офф. Забил в четвертьфинале Уэльсу, три – в полуфинале Франции, два – в финале Швеции. А его гол, когда он перебросил мяч через защитника и неотразимо пробил слета, считается одним из самых красивых в истории чемпионатов мира.

И последнее. Матч открытия Швеция – Мексика судил наш Николай Латышев. В то время советских арбитров уважали. Через четыре года в Чили Николаю Гавриловичу доверили финал. Чего хочу пожелать Сергею Карасеву.