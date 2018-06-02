ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ МАНЧИНИ

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не впечатлил реформами и мощной кадровой перестановкой в игре против Саудовской Аравии (2:1). Вальяжность и расслабленность могла привести к ничейному результату, а реализация оставляла желать лучшего: будь исполнители точнее, отгрузили бы саудовцам пятерку. Теперь – испытание одним из фаворитов грядущего ЧМ-2018 – Францией. Сможет ли Манчини в случае чего перевернуть игру или будет строить обиженного, как это было последние несколько месяцев в «Зените»? Тут ведь вся страна спрашивать будет.

Дидье Дешам в отличие от коллеги тем временем мог в очередной раз проверить целесообразность разных атакующих рисунков. Хочешь, вешай на здорового Оливье Жиру и действуй проще, но жестче, а хочешь, используй проникающе-юркое нутро Антуана Гризмана и Килиана Мбаппе при поддержке шикарной линии полузащиты. Последние товарищеские встречи ясно дали понять, что французы – одни из самых разносторонне развитых в плане созидания команд.

Потому на первый тайм хозяева вышли с составом агрессивным, использующим всю ширину поля. Место в воротах занял Уго Льорис, защитную линию образовали Лукас Эрнандес, Самюэль Умтити, Адиль Рами и Бенжамин Павар (вот так сюрприз!). Яркое трио форвардов Усман Дембеле – Антуан Гризманн – Килиан Мбаппе опиралось на объемно-оборонительно-креативное плато из разрушающего Нголо Канте, двужильного Корентена Толиссо и способного на все Поля Погба.

Итальянцы продолжали искать себя, оттого после не самого впечатляющего матча Джанлуиджи Буффона, шутка – Доннарумы, рамку защищать поручили Сальваторе Сиригу. Дальше – полное отзеркаливание упругой 4-3-3: оборона из двух Маттиа, Де Шильо и Кальдары, а также Леонардо Бонуччи и Данило Д’Амброзио, полузащита, сотканная, из Жоржиньо, Лоренцо Пеллегриги и Роландо Мандрагоры (не путать с корнем!), ну и тройка нападения: фланговые Федерико Кьера и Доменико Берарди с центровым Марио Балотелли.

ЗАЩИТНИКИ – ГЕНИИ. НО У ЧУЖИХ ВОРОТ

Матч начался так ярко, стремительно и молниеносно, что «Альянц Ривьера» в Ницце с богачами и зеваками-туристами на трибунах не успела осознать, игру какого уровня принимала. Сначала кросс фланга замкнул Мбаппе и заставил Сиригу спасать, но на добивании удачно оказался Умтити, а затем через полчаса энергичного и ртутного футбола произошло практически то же самое у ворот Льориса. Кипер отбил опасный удар со штрафного от Балотелли аккурат на ногу Бонуччи. Леонардо сходу вколотил мяч в ворота соперника.

Меж тем геройством защитников у чужих ворот Гризманн реализовал пенальти, поставленных подвиг коллеги. Эрнандес слева феноменально просочился в штрафную и заставил на 29-й минуте ударить Мандрагору себя по ногам. С точки Антуан пробил мощно и точно. Еще бы оборонцы так у своих ворот играли, не допускали разрывов в линиях и не забывали страховать друг друга. Полностью переделанная линия защиты итальянцев растрескалась еще к середине первого тайма, не выдержав предложенных скоростей и умелого дриблинга французов. Хозяева у своих ворот смотрелись понадежнее, но это, скорее, в силу слабой химии между форвардами гостей.

Приятно, что высокие скорости сохранялись на протяжении всей 45-минутки. Статус товарищеского матча раскрепостил, а подсказки тренеров в первую очередь были обращены к созидателям: остальные, мол, как-нибудь справились и без этого. И трех таймов хватило, чтобы понять несколько важных вещей: Италия при Манчини быстрее и грамотнее переходит центр поля, нежели при Джан Пьеро Вентуре. А что Франция по потенциалу невероятна до безумия, можно было последние полгода не сомневаться вообще.

ДЕКЛАССИРОВАНИЕ ИТАЛИИ

По моментам конечно, а не в принципе. Франция настолько превосходила соперника по индивидуальному классу исполнителей, что за Сиригу порой становилось страшно. Как он только по вратарской не летал, что только не тащил. Но невероятный по траектории удар Дембеле с линии штрафной он взять не смог. Такой выстрел – в девятку и по нереальной дуге – никто бы не взял. Как из мортиры зарядил без подготовки Усман и отодвинул соперника на расстояние в два мяча.

Италия уповала на стандарты, где французы часто косячили. Порой казалось, что разбирать игроков в штрафной Умтити и Рами никто и никогда не учил. Но все это лишь метафизически могло помочь Италии забить второй гол. В скоростях они оппоненту уступили, в количестве брака – его превзошли. Но безнадежно команда Роберто Манчини все равно не смотрелась: перспектива не то что застенчиво выглядывала из-за угла, она маячила в ярко-красном платье и улыбалась по весь рот.

Иными словами, французы убедили, что по праву считаются одними из фаворитов чемпионата мира. Что у них масса вариантов по перестройке игры и примерно столько же сюрпризов для будущих соперников. Главное – не выдохнуться и не перегореть. Италия же заставила улыбнуться: возможно осязаемый прогресс этого состава будет заметен только на Евро-2020, но уже сейчас, за два года до турнира, в это хочется верить. Ибо задатки есть. Главное – развить и закрепить.