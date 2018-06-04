Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу – о предстоящем контрольном матче с командой России и вкладе в будущее сборной Бразилии.

«БУДУ РАД УВИДЕТЬ ДЗЮБУ, СМОЛЬНИКОВА И ЖИРКОВА»

- Вы хорошо знаете российских футболистов. Кого стоит бояться в первую очередь?

- У российской команды хорошие игроки, опасность может исходить от любого. Алексей Миранчук очень талантливый парень, Александр Самедов может взрываться на фланге, Федор Смолов отлично завершает атаки ударами, Артем Дзюба прекрасный форвард, у Юрия Жиркова отличный дриблинг. Видел, что в последних матчах россияне сменили схему. Но важно не знать футболистов и их расположение, а понимать, как устроена их организация игры.

Я буду рад снова увидеть Смольникова, Жиркова Дзюбу. Кроме того, уверен, Россия проведет отличный чемпионат мира, я надеюсь они на этом турнире проявят себя достойно, хоть матчи с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем не будут простыми.

- Арда Туран то в сборной, то нет. Что такое?

- Проблемы дисциплины. Он талантливый футболист, надеюсь, он вернётся в сборную в следующем году. Сейчас я стараюсь использовать молодых игроков, 20-21 год. Они часто не играют в клубах, но могут набираться опыта в сборной. Думаю, на данном этапе это очень важно для национальной команды. Поколение очень талантливое.

- Дженк Тосун в последнем матче вышел из себя и провел пальцем по горлу, угрожая фанатам.

- Да, он не сдержал эмоции. После инцидента он раскаялся и попросил прощения. Не хочу комментировать его выходки. Да, его разозлили. Понимаю его эмоции, но он никогда не получал красных карточек и вел себя всегда примерно.

- А если бы это был официальный матч?

- Это было бы не очень хорошо. Не хотелось бы комментировать нюансы. Мы должны иметь это в виду. Давайте лучше поговорим о последнем матче сборной России, потом – чемпионат мира. Игра интересна еще и тем, что наша молодежь не захочет уступать.

- Работая в «Шахтере», вы открыли для сборной Бразилии много футболистов.

- В сборной сейчас восемь игроков, которые выступали у меня в «Шахтере», была отличная команда: Фред, Тайсон, Виллиан, Фернандиньо и другие. Они отличные игроки. Мне должны выплатить премию! Но вообще есть целый ряд бразильских футболистов, которые играют и сейчас за «Шахтер», у них большое будущее. До сих пор чувствую себя частью клуба.