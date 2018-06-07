Тренер той команды Александр Бородюк вспоминает, каков десять лет назад был путь нашей команды к своему наивысшему успеху в истории.

«МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ, БУДЕШЬ ТАК НЕРВНИЧАТЬ - НЕ ДОЖИВЕШЬ ДО МОИХ ЛЕТ»

- Начнем не с Евро, а с поражения от Израиля в предпоследнем туре отборочной группы. Положа руку на сердце, понимали – это все?

- Понимали, что Англии в последнем туре хватает ничьей на «Уэмбли» с хорватами, и велик шанс, что устраивающий англичан результат будет достигнут. После матча в Израиле Гус мне сказал: «Будь готов к тому, что, кто жал тебе руку, сейчас пройдет мимо». Но нужно отдать должное Виталию Мутко и Сергею Прядкину – они поддержали ребят. После игры пришли в раздевалку и сказали, что, несмотря ни на что, жизнь продолжается.

- Как Хиддинк приводил команду в чувство?

- Настроение было удручающее. Но в чем сила Хиддинка как психолога? Мы прилетели в Барселону, в холле гостиницы спрашиваю: «Каков план тренировок на эти дни?» - «Два дня никаких тренировок, только восстановительные мероприятия. Видишь площадку для сквоша? Я и вы с Игорем (Корнеевым. – Прим. авт.) идем играть, будто мы на отдыхе. Ведем себя непринужденно, расслаблено, улыбаемся, а парни должны это видеть».

Для меня это было откровением. У меня ж советское воспитание, привык, что после поражений в таких важных матчах идет накачка, а тут – все спокойно, словно мы в Израиле выиграли и матч с Андоррой формальность.

- Что сказал Гус на установке перед игрой с Андоррой?

- В футболе все возможно, а наша задача достойно завершить отборочную кампанию.

- Вы ведь знали, как проходит игра в Лондоне?

- Мы с Игорем Корнеевым были на телефоне. Наши люди находились в Лондоне и сообщали, как меняется счет. В перерыве сказали ребятам, что хорваты ведут 2:0, нам обязательно нужно побеждать. Пик нервотрепки настал после того, как хорваты забили третий гол на «Уэмбли». А у нас всего 1:0, и Колодин не забил пенальти. Андоррцы в концовке оживились, все стало очень шатко. Думаю, у нас с Игорем в этот момент давление скакнуло под двести. Только Гус был спокоен, все держал в себе. Посмотрел, как мы с Игорем и всем персоналом переживаем на скамейке, положил мне руку на плечо и говорит: «Мой юный друг, будешь так нервничать, загремишь в больницу и не доживешь до моих лет».

- Что было после игры?

- Радость, эмоции, Гуса качали. Но когда прощались перед отлетом, Хиддинк сказал мне, что, наверное, закончит с футболом. Только тогда я понял, какой это был стресс для него.

- Подбодрили Колодина, не забившего пенальти?

- Гус подошел: «Денис, ты, наверное, волновался? Бывает». А тот отвечает: «Чего мне волноваться? Это вы должны волноваться». Гус засмеялся: «Потрясающие парни!»

- Когда прошла эйфория, осознали, что потеряли Аршавина, которого удалили в матче с Андоррой за стычку с игроком хозяев?

- Надо отдать должное Вячеславу Ивановичу Колоскову, это его заслуга, что Андрей сыграл на Евро. Ведь были разговоры, что Аршавина дисквалифицируют на срок от трех до пяти матчей. Колосков, благодаря своему влиянию и связям, сумел снизить срок до двух игр.

«ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО - ПОГРЕБНЯК ИГРАТЬ НЕ МОЖЕТ»

- Сейчас сборная готовится в австрийском Нойштифте. Вы проводили сбор в Роттах-Эггерне в Баварии. Объединяет эти местечки высота над уровнем моря – порядка 900 метров.

- Знаете, что первым делом сделал Гус, когда мы приехали в Леоганг перед Евро? Вывесил план тренировок, который был рассчитан до 29 июля, до финального матча. Отличный психологический ход, так он показал ребятам, что верит в них.

А что касается подготовки в Баварии, то многие готовятся в среднегорье. Это еще Валерий Васильевич Лобановский практиковал.

- Все ставят в заслугу Хиддинку, что сборная отлично была готова физически к турниру. Поэтому хотелось бы вернуться в Роттах-Эггерн. Гус действительно сильно гонял футболистов?

- Для начала нужно было привести игроков в одинаковые кондиции, ведь все приезжают в разной степени готовности. Этому была посвящена первая неделя. Кому-то пришлось бегать, а кто-то фитнесом занимался. Когда подтянули тех, чьи кондиции были не на уровне, началась скоростно-силовая работа в сочетании со стабилизацией, а под конец работали только над скоростью. Помогал нам в этом процессе Раймонд Верхейен. И надо отдать ему должное, упражнения он строил в игровой форме, поэтому нагрузки переносились легче. Например, эстафета, когда бегут по трое, держась за руки, затем передают эстафету второй тройке. Проигравшая команда должна отжиматься. Отжиматься никто не хотел, поэтому эстафеты проходили весело, но ребята выкладывались по полной. Затем такие же эстафеты, но уже с мячом. Это на последнем этапе. Тренировки чередовались с контрольными матчами. И к концу сбора мы практически определись с составом, за исключением одной-двух позиций.

- При этом вы потеряли важного игрока: Погребняк вынужден был покинуть расположение команды из-за травмы. Ходили слухи, что Гус был не очень доволен таким решением, считал, что Павел может играть.

- Обследование показало, что с такой травмой играть нельзя, к тому же Павел выбыл из тренировочного процесса. Поэтому решение было взвешенным и со стороны Погребняка, и со стороны тренерского штаба.

«НЕ ОТКАЖИСЬ ДЕНИСОВ, ВСЕ РАВНО ИГРАЛ БЫ СЕМАК»

- Кому пришла идея сделать капитаном Семака, который не играл в отборочных матчах?

- За Семаком мы следили внимательно, просматривали его во время чемпионата России. Поэтому его приглашение не было спонтанным. А на счет капитана, Гус предложил команде кандидатуру Сергея, ребята поддержали.

- Правильно понимаю: если бы Денисов не отказался, Семаку места в основе не нашлось бы?

- Не правильно - Семак точно играл бы! Гус очень тщательно подбирает футболистов не только в профессиональном плане, но и в человеческом. Хиддинк отлично хорошо разбирается в людях, он ведь работал с трудными подростками, приобрел неоценимый опыт. Для него важно, как игрок вписывается в коллектив, а Семак вписался отлично.

- Понимали, что Испанию не обыграть?

- Мы понимали, что это очень сильная команда. А после игры поняли – не просто сильная, а великая. Единственный способ с ними пробовать играть на ничью – поставить автобус. Мы с Игорем говорили Гусу, что шанс есть, если поставить два блока обороны и будем играть на контратаках. Но голландская школа не приемлет такого подхода. Гус сказал: «Играть будем играть в свой футбол, вне зависимости от соперника».

Гус говорил, что команда хорошо готова физически, проблемы в психологии. Потенциал большой, надо, чтобы игроки поверили в свои силы. И эту мысль Хиддинк внушал ребятам ежедневно.

- Итак, разгром от Испании, комментатор на всю страну заявляет, что Широков не уровень сборной. И вся страна с ним согласна, но по поводу сборной – эта команда не соответствует уровню Евро. Каков был пейзаж после битвы?

- Гус избрал ту же тактику, что и после поражения в Израиле. Утром спустились в лобби, там он с неизменным кофе. Спокоен, как будто выиграли. Мы с Игорем уже знали приблизительный план тренировки, он подтвердил: «Для команды разгрузочно-восстановительный день. А мы с вами сейчас берем ракетки и идем играть в теннис».

Потом провел короткое собрание с командой: «Был тяжелый матч, такие часто случаются на чемпионатах Европы. Но тренерский штаб, руководство верит в вас, вы проделали большую работу и способны на многое. Главное – верить в себя». И мы пошли играть в теннис, а ребята смотрели на нас и думали: раз тренеры так спокойны, значит, все нормально. На следующий день началась подготовка к матчу с греками, и все опять стало серьезно.

«АРШАВИНА НАГРУЖАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ОН ТЕРПЕЛ»

- Широков угодил в запас. Как решали его проблему, зная, что Роман за словом в карман не лезет?

- Гус часто подчеркивал, что на таких турнирах не только 11 человек основы решают, очень большое значение имеет скамейка. Со стороны скамейки не должно быть зависти, недовольства, все 23 игрока должны быть подчинены одной цели. Иначе ничего не будет.

Гус сказал Роману, что тот должен выкладываться на тренировках на 150 процентов, вне зависимости от того, попал в состав или нет. Рома профессионал, он все прекрасно понял.

- Александр Генрихович много слухов ходит про вашу знаменитую речь в раздевалке перед игрой с Грецией! Спустя десять лет пора открыть секрет, что вы тогда сказали футболистам?

- Дословно мой спич пересказать не смогу, но у нашего замечательного врача Андрея Викентьевича Гришанова в момент моей речи упала сумка, а Саша Анюков с Костей Зыряновым подошли ко мне после игры: «Как же на вас повлияло советское воспитание!»

- После победы над Грецией, полагаю, атмосфера улучшилась?

- В раздевалке Гус поблагодарил ребят и сказал, что они могут обыграть кого угодно.

- Перед игрой со шведами был еще один важный психологический момент: вернулся Аршавин, и его надо было вписать в этот сыгранный состав.

- Нужно было понять, где лучше Андрея использовать. Решили, что Аршавин должен играть по всей ширине в центре поля, должен завязывать игру. Таким образом, у нас получалось в середине на одного игрока больше. Впереди играл Павлюченко, который находился в прекрасной форме. Но при потере Андрей должен был быстро возвращаться назад, помогать вернуть мяч.

- Аршавин не перегорел, сидя на скамейке?

- Конечно, все хотят играть. Но Андрей показал себя настоящим профессионалом. Мы его дополнительно нагружали индивидуально, он выполнял все, и терпел.

- Шведам не оставили ни единого шанса…

- Ребята поверили в себя, плюс Аршавин вписался отлично. Поэтому сильную Швецию во главе с Ибрагимовичем обыграли без вопросов.

- Но та Голландия образца 2008 года, не Швеция, при всем к ней уважении.

- По окончании группового этапа все в один голос говорили: Голландия - чемпион. Настолько убедительно голландцы выглядели.

Мы немного изменили тактику. Изучили соперника и увидели, что левый защитник ван Бро́нкхорст постоянно подключается к атакам. От него исходит большая опасность. Мы разменяли его на Ваню Саенко. И Ваня не просто «съел» ван Бро́нкхорста, а сам успевал подключаться к атакам. Ваня был отлично готов физически, отыграл перед этим сезон в бундеслиге. Кроме этого, мы попросили Зырянова смещаться влево. И получилось, что у нас в этой зоне четыре игрока, у голландцев – три.

Отдельно отмечу Юрия Жиркова. Есть такое выражение в футболе «сыграть через не могу». Именно эти качества он проявил в дополнительное время с голландцами!

Не буду пересказывать ход матча, уверен, любители футбола его прекрасно помнят. Многие считают этот матч лучшим в истории сборной России. Хотел бы сказать пару слов про Ван Бастена. Это был великий футболист, который оказался еще и большим человеком. Только что твоя команда вылетела из чемпионата Европы. Кто знает, будет ли у тебя еще шанс как у тренера что-то выиграть со сборной? А Марко зашел в нашу раздевалку и сказал: «Парни, поздравляю, вы провели потрясающий матч!»

- Когда узнали, что творилось в Москве и других городах?

- Нам звонили родственники, рассказывали, многие видели ролики в интернете. Гус тогда сказал: «Ради таких моментов стоит жить и играть в футбол. Вы подарили стране праздник».

- Не было шапкозакидательских настроений перед полуфиналом с Испанией?

- Нет, об этом не могло быть и речи. Уверенность в своих силах появилась, но все понимали, что из себя представляют испанцы. Тогда их вряд ли кто-то мог остановить. Думаю, если б нам попались в полуфинале турки или даже немцы, могли выйти в финал. Но, как показал матч, против той Испании шансов не было.

- Что происходило после игры?

- Мы жили в отеле в Вене, туда нам привезли медали, в ресторане гостиницы накрыли столы. Представители УЕФА награждали, вызывали по одному, жали руку. Звучали тосты. Гус обратился к команде: «Вы проделали самую важную работу в жизни, теперь тысячи мальчишек по всей России пойдут записываться в футбольные секции».

В паузе я отозвал Гуса и говорю: «В России медаль положено обмывать» - «Как это?» Объясняю: нужно опустить медаль в бокал с шампанским. Он повторил за мной, мы выпили. «Отличная традиция!» - подытожил Гус.

- Перед Евро-2008 настроения в России были похожи на те, что есть сейчас. Никто в команду не верил. Большое видится на расстоянии, и сейчас слышатся вздохи: вот было поколение, не ровня нынешнему. Что скажете?

- Могу сказать, что нет ничего невозможного. Нужно хорошо подготовиться и верить в себя. И если ребята выложатся, отдадут все силы, никто в них не бросит камень.

РОССИЯ НА ЕВРО-2008

Матч группового этапа

Испания – Россия – 4:1 (2:0)

Голы: Вилья (20, 44, 75), Фабрегас (90) – Павлюченко (87)

10 июня. Инсбрук

Матч группового этапа

Греция – Россия – 0:1 (0:1)

Гол: Зырянов (33)

14 июня. Зальцбург

Матч группового этапа

Россия – Швеция – 2:0 (1:0)

Голы: Павлюченко (24), Аршавин (50)

18 июня. Инсбрук

Четвертьфинал

Голландия – Россия – 1:3 доп время

Голы: Нистелрой – 86, Павлюченко – 56, Торбинский 112, Аршавин – 116.

21 июня. Базель

Полуфинал

Россия – Испания – 0:3 (0:0)

Голы: Хави (50), Гуиса (73), Сильва (82)

26 июня. Вена

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Амкар»), Вячеслав Малафеев («Зенит»).

Защитники: Александр Анюков («Зенит»), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Денис Колодин («Динамо»), Роман Широков («Зенит»), Ренат Янбаев («Локомотив»).

Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский (оба – «Локомотив»), Владимир Быстров, Александр Павленко (оба – «Спартак»), Юрий Жирков (ЦСКА), Константин Зырянов («Зенит»), Игорь Семшов («Динамо»), Олег Иванов («Крылья Советов»), Сергей Семак («Рубин»).

Нападающие: Роман Павлюченко («Спартак»), Павел Погребняк, Андрей Аршавин (оба – «Зенит»), Дмитрий Сычев («Локомотив»), Роман Адамов («Москва»), Иван Саенко («Нюрнберг»).