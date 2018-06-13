Чемпион мира 2002 года, выступавший в РФПЛ за «Анжи», поделился с нашей сборной рецептом победы на таком турнире.

45-летний Роберто Карлос заглянул в Россию совсем ненадолго. Компания Hyundai пригласила знаменитого бразильца на открытие экспозиции Музея мирового футбола, которая будет работать на Новом Арбате до конца ЧМ-2018. Разумеется, мы с огромным удовольствием воспользовались шансом пообщаться с единственным чемпионом мира, когда-либо выступавшим в чемпионате России. Напомним, в сезоне-2011/12 Роберто Карлос провел за «Анжи» 28 матчей и забил 5 голов.

«СЛОВНО НИКУДА И НЕ УЕЗЖАЛ»

- Рады вернуться в Россию?

- Конечно. Счастлив снова оказаться в вашей стране, повидать ребят, с которыми играл за «Анжи». Чувствую себя в Москве, как дома – даже поселился в том же отеле, где останавливался, когда жил здесь. Такое ощущение, что никуда и не уезжал!

- Когда вы уезжали, Россия только готовилась к чемпионату мира. Сейчас до старта турнира остается совсем немного. Чувствуете перемены?

- Как только оказался в Москве, сразу ощутил дух чемпионата мира. Уже в аэропорту. Вокруг все говорят только о футболе. Хотел бы поздравить президента России с тем, что он привез в страну такой турнир! Теперь остается развлекаться, получать удовольствие от праздника. Чемпионат мира - это в первую очередь праздник.

- Четыре года назад бразильских болельщиков на домашнем чемпионате мира постигло жестокое разочарование…

- То, что произошло в Бразилии – большая редкость. Уверен, с вашей сборной ничего подобного не случится. Не переживайте!

- Тем не менее, ЧМ-2014 ассоциируется у бразильцев с теми 1:7 от немцев. А что в вашем понимании праздник футбола?

- А вы посмотрите, что происходит сейчас внутри и вокруг российских стадионов. Сколько улыбок мы видим. Да, всегда чего-то не хватает, идеальных турниров не бывает. Но пока все, что Россия сделала для этого чемпионата мира, выглядит замечательно.

«ПУСТЬ БРАЗИЛИЯ ПОБЕДИТ РОССИЮ В ФИНАЛЕ»

- Некоторые из ваших бывших одноклубников по «Анжи» присутствуют в составе сборной России. На что способна наша команда?

- У сборной России - отличные футболисты. Виден сплав молодости и опыта. Надеюсь, команда дойдет до финала. Надо только вложить все свое сердце в бутсы и играть в футбол, как они умеют.

- На днях мы проводили опрос на улицах Москвы. Не все смогли назвать хотя бы пятерых футболистов сборной России. А вы сможете?

- Первым назову Сергея Игнашевича. Потом вратаря – Игоря Акинфеева. Федор Смолов – мой бывший партнер по «Анжи». А еще я играл вместе с Юрой Жирковым. Сколько получается?

- Пока четыре.

- Дайте-ка еще подумать… Как зовут такого худого светловолосого парня из «Зенита»?

- Смольников?

- Да, Смольников. Он тоже запомнился – великолепный футболист! Вообще, я продолжаю следить за чемпионатом России. В основном - за теми парнями, которые играли со мной в «Анжи». Владимир Габулов, кстати - вот и шестерых назвал из нынешнего состава сборной! Короче, у вас отличная команда. Да и группа проходимая.

- Игнашевичу за день до финала ЧМ-2018 исполнится 39. В составе наших соперников по группе - египтян - есть 45-летний вратарь. Может, вы рановато завершили игровую карьеру?

- Надо было следить за собой чуть больше (улыбается). Не могу себе представить, как сейчас соперничал бы с Марсело… Кстати, вы из ветеранов еще мексиканца Рафу Маркеса не вспомнили. У него будет пятый чемпионат мира! По-хорошему завидую. Это же для любого футболиста такая радость. Но самые непередаваемые ощущения испытываешь, когда становишься чемпионом.

- Как сборной России выиграть домашний турнир?

- Главное – верить в себя, в свои силы и, что еще важнее, в свою команду. Надо сплотиться и стать одним целым. И забыть о страхе. Тогда вы получите результат. Возможно, даже максимальный.

- А кто главный претендент на чемпионство?

- Я уже сказал, что хотел бы увидеть Россию в финале. Но чемпионом, надеюсь, станет Бразилия. Должны хорошо показать себе еще несколько команд. Испания, Германия, Аргентина.

«ФЕРНАНДЕС - ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ»

- В заявке сборной России присутствует натурализованный бразилец - Марио Фернандес. Вы знакомы? И как относитесь к тому, что футболисты меняют гражданство?

- Тесно с Фернандесом не общался. Но, конечно, видел его в игре. Для России это хороший шаг - использовать такого футболиста. Если бы я сам не был заигран за Бразилию, наверняка тоже ответил бы согласием на приглашение в вашу команду. Стал бы тогда первым темнокожим футболистом в российской сборной. Это было бы прекрасно!

- Марио Фернандес смог бы сыграть правого защитника в нынешней сборной Бразилии, которая потеряла из-за травмы Дани Алвеса?

- У Фернандеса очень много хороших качеств. Он способен играть и чистого защитника, и латераля, и даже атакующего полузащитника. Он полезен практически в любом амплуа – в Бразилии мы называем таких поливалентными.

- Так все-таки, это уровень сборной Бразилии?

- Думаю, да. Фернандес рассматривался как кандидат в бразильскую сборную, еще когда выступал за «Гремио». Возможно, на тот момент он не являлся лучшим на своей позиции, но был очень к этому близок. Уверен, такой футболист принесет сборной России много пользы.

- После «Анжи» вы выступали в Индии, работали в этой стране и Турции тренером, однако в последние пару лет исчезли с радаров. Чем сейчас занимаетесь?

- Я – посол «Реала». Работаю с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. А еще тренирую молодежную команду, которую раньше возглавлял Зинедин Зидан. И у меня есть должность директора в структуре «Реала», поэтому я вынужден носить галстук.

- Нам сигнализируют, что интервью пора заканчивать. Вам предстоит представлять в Музее ФИФА трофей Жюля Римэ, который вручался чемпионам мира до 1970 года, пока его не передали на вечное хранение бразильцам…

- Интересно, а я могу к нему прикоснуться? Вот до современного кубка имеют право дотрагиваться те, кто его выигрывал. И я в том числе. А с «Золотой Никой» как, вы не в курсе?..

…И Роберто Карлос поспешил на презентацию приза Римэ, который сейчас выставлен в Москве в рамках исторической экспозиции на Новом Арбате. Дотронуться до легендарного трофея бразильцу было не суждено. «Ника», которую когда-то, в 1966-м, похитили в Лондоне, чтобы потом случайно обнаружить благодаря псу по кличке Пиклз, защищен пуленепробиваемым стеклом и охраняется двумя профессиональными секьюрити. Те даже на Роберто Карлоса поглядывали с подозрением…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Роберто КАРЛОС

Родился 10 апреля 1973 года в Гарсе (штат Сан-Паулу).

Защитник. Выступал за «Унион Сан-Жуан» (1991-93), «Палмейрас» (1993-95), «Интер» (1995-96), «Реал» (1996-2007), «Фенербахче» (2007-10), «Коринтианс» (2010-11), «Анжи» (2011-12) и «Дели Дайнамос» (2015).

Забил более 100 голов на клубном уровне.

2-кратный чемпион Бразилии. 4-кратный чемпион Испании. 3-кратный победитель Лиги чемпионов. 2-кратный победитель Интерконтинентального кубка. Победитель Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Бразилии - 125 матчей, 11 голов.

Чемпион мира-2002. Финалист ЧМ-1998. 2-кратный победитель Копа Америка.

В 2002 году занял второе место (после Роналдо) в опросе на звание обладателя «Золотого мяча», вручаемого лучшему игроку мира.