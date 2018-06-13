14.00. Решение принято: чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике!

По итогам голосования делегатов Конгресса ФИФА 134:65 в пользу объединенной заявки.

13.55. В эти минуты начинается голосование.

13.45. Вернемся к ЧМ-2026. Первыми заявку представили США, Канада и Мексика. Теперь очередь Марокко.

13.30. Рубиалес готов к критике после решения отправить в отставку Лопетеги за день до старта чемпионата мира.

«Я знаю, что нас будут критиковать за то, что произошло, – сказал Рубиалес на специальной пресс-конференции в Краснодаре. – Но принципы федерации устанавливаются самой федерацией.

Желаю Хулену всего наилучшего. Но мы не можем допустить того, что он сделал. Было бы безответственно ничего не предпринять.

Победа – это важно, но еще важнее – методы работы, поэтому, хотя Лопетеги и тренер высокого уровня, мы вынуждены принять такое решение»

13.15. МОЛНИЯ! Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил о решении отправить в отставку главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги, который накануне возглавил «Реал». ПОДРОБНЕЕ

13.10. На Конгрессе ФИФА начинается голосование за выбор организаторов ЧМ-2026!

На проведение ЧМ претендуют Марокко и союзная заявка США, Канады и Мексики. Голосование пройдет по принципу «Голосуй, не голосуй, все равно...» В первом раунде одна из заявок должна набрать простое большинство голосов. Если воздержавшихся (иначе говоря, против всех) будет больше, чем суммарное число проголосовавших «за», состоится второй тур – только среди воздержавшихся. Если и после этого голосов «против» будет больше, начнется второй этап, на котором голоса воздержавшихся учитываться не будут в принципе.

13.00. Палестинская футбольная ассоциация выдвинула предложение, которое по ее словам, поддерживают Алжир и Ирак. Палестинцы предложили внести в устав санкции за нарушение и несоблюдение прав человека в соответствии с международными законами, а именно – приостановку членства в ФИФА за политические и социальные действия отдельных стран, не уточняя, но ясно намекая, о каких странах идет речь.

Представители ФИФА заметили в ответном слове, что Международная федерация и без того много делает для соблюдения прав человека, а нужные статьи уже прописаны в уставе, к тому же предложение вынесено накануне голосования за США как одного из хозяев ЧМ-2026. ФИФА после рассмотрения палестинского предложения на Совете, призвала делегатов Конгресса отклонить его, как нечетко сформулированное, выходящее за юридические рамки устава ФИФА и не соответствующее «швейцарскому праву». Итог голосования: 35 голосов за предложение Палестины, 156 – против.

12.35. Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал о готовности систем безопасности чемпионата мира.

«Все системы безопасности готовы. Завтра будет работать специальный режим, но многие системы уже включены. Наш мониторинг крупных проблем не выявил, все решается на уровне местных штабов».

12.25. Конгресс голосует за изменения в уставе: 197 – за, 2 – против.

12.15. Заместитель генерального секретаря ФИФА Марко Виллигер.

«Специальная рабочая группа, куда входили члены разных комитетов, выработали настоящий новый проект. Есть изменения в статье 4 – сохранение нейтралитета ФИФА, а также статье 25 – выдвижение кандидатур в совет ФИФА. Теперь федерации должны представить кандидатуры за два месяца. Это уроки из прошлого. Совет ФИФА рекомендует утвердить поправки в регламент ФИФА в том виде, в котором они были вам представлены».



Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин. Фото: Gettyimages.ru

11.35. Был объявлен получасовой перерыв.

11.30. К главе государства обратился Инфантино.

«Большое спасибо вам, господин Путин за вашу работу и приверженность. За то, что вы дали нам возможность почувствовать себя частью одной команды. Спасибо всем, кто работает в России, всем 150 млн или больше россиян, которые будут принимать чемпионат мира у себя в стране».

Джанни Инфантино вручил Путину вымпел ФИФА pic.twitter.com/NG4JXYSxot — Руслан Абушкин (@abushkin) 13 июня 2018 г.

11.20. Как и было обещано, президент РФ Владимир Путин прибыл на конгресс ФИФА.

«Позвольте пожелать делегатам конгресса продуктивной работы. Ждем всех завтра на матче открытия. Мы искренне всем рады, добро пожаловать в Россию, Welcome to Russia!»

Выступление Владимира Путина на конгрессе ФИФА pic.twitter.com/0ypQAFKiou — Руслан Абушкин (@abushkin) 13 июня 2018 г.

11.00. Финансовый директор ФИФА Томас Пейер рассказал о прибыли организации.

«За последние полтора года мы получили 20% прибыли по сравнению с бюджетными прогнозами. Прогноз на цикл 2015-2018 многообещающий: у нас уже на 98% охвачено все, что было обозначено в бюджете, а доходы на 120 миллионов превысили ожидания. Эти деньги уходят на проведение соревнований (24%), развитие и образование юных футболистов (52%), управление ФИФА (18%).

Общие резервы ФИФА – 930 миллионов долларов. Мы планируем, что по итогам 2018 года наши резервы превысят 1,6 миллиарда – это рекорд для ФИФА».

10.30. Президент КОНМЕБОЛ (Южноамериканской футбольной конфедерации) Алехандро Домингес рассказал о финансовых результатах ФИФА.

«Сегодня мы представляем вам исторические цифры. Денежные потоки и финансовое положение ФИФА стабильны. Доходы предполагаются в размере 5,5 миллиардов [долларов], но мы надеемся выйти на 6,1 млрд. Президент ФИФА достоин аплодисментов за то, как он организовал всю работу».

10.15. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о затратах организации чемпионата мира.

«Непосредственно организация чемпионата мира в России обошлась в сумму менее 500 миллионов долларов.

Бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата мира – это абсолютно открытая цифра – 678 миллиардов рублей. Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро».



Алексей Сорокин. Фото: Gettyimages.ru

10.00. Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о положительной динамике в работе организации.

«Два года назад ФИФА была в состоянии клинической смерти. Сейчас живее всех живых. Главный принцип проведенных за это время реформ – отбор людей с высочайшими этическими стандартами. Мы обеспечили полную прозрачность финансовых потоков. Мы знаем происхождение и назначение каждого франка, доллара, евро».

09.40. Первым пунктом повестки дня была проверка новой системы голосования. Делегатам были заданы два тестовых вопроса: «Считаете ли вы, что Конгресс проходит в Москве?» и «Правда ли, что чемпионат мира-2018 проходит в России?» На оба вопроса 95 % делегатов ответили «да», 5%, или 10 человек, – нет.

09.30. Конгресс стартовал.

09.00. Главный вопрос повестки – выборы страны-организатора чемпионата мира 2026 года. Раньше такие вопросы на конгрессах, проводившихся накануне ЧМ, не поднимались. Но в связи с грандиозными переменами в руководстве международной федерации и коррупционными скандалами, которые эти перемены за собой повлекли, пришлось внедрить новый формат.

За право проведения мирового футбольного первенства 2026 года борются Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики. ПОДРОБНЕЕ