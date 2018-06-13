КТО ЗАКАЗАЛ МУЗЫКУ

Главный вопрос повестки – выборы страны-организатора чемпионата мира 2026 года. Раньше такие вопросы на конгрессах, проводившихся накануне ЧМ, не поднимались. Но в связи с грандиозными переменами в руководстве международной федерации и коррупционными скандалами, которые эти перемены за собой повлекли, пришлось внедрить новый формат.

Особой интриги выборы не таят. Кто заплатил (читай, вынудил ветеранов футбольной закулисы вроде Зеппа Блаттера и Мишеля Платини подвинуться в сторонку) – тот заказывает музыку. Революцию в ФИФА, как известно, спровоцировали Штаты, недовольные тем, что Катар увел у них из-под носа ЧМ-2022. Что ж, сегодня днем в столичном «Экспоцентре» самолюбие гегемона будет удовлетворено. Достав из конверта бумажку с названием хозяев ЧМ-2026, президент ФИФА Джанни Инфантино обязательно произнесет три буквы. Ю-Эс-Эй.

Хотя, нет. Букв окажется больше. У мирового первенства 2026 года будет сразу три организатора – США, Канада и Мексика. Но если географические соседи американцев получат лишь по 10 матчей турнира, то сами они – 60! Откуда столько? Так ведь ФИФА увеличит число участвующих команд с 32 до 48, реализовав пролоббированные Штатами реформы «имени Инфантино». Логика простая. Больше матчей – больше денег. Которые американцы давно научились зарабатывать в огромном количестве и на европейском футболе.

ФУТБОЛ СБЛИЖАЕТ

Такие вот парадоксы. США усиливают экономические санкции против России, но обзаведутся в «логове врага» домашним чемпионатом мира. Их сборная не пробилась в число финалистов ЧМ-2018, но именно американские болельщики установили рекорд по количеству купленных иностранцами билетов на матчи турнира. То есть, в Москву, Питер и другие российские города в июне-июле пожалуют десятки тысяч заокеанских туристов.

Может, именно футбол наведет, наконец, мосты между двумя державами? Хотелось бы верить.

То, как чемпионат мира сближает, объединяет, мы наблюдаем в ежесекундном режиме. Ну, казалось бы, какое дело Краснодару до Испании и Туниса? В этом городе матчей ЧМ-2018 вообще не предвидится. Но посмотрите, сколько народу собрала в субботу товарищеская встреча двух несопоставимых по классу команд.

На трибунах яблоку было негде упасть. Фанаты трех стран братались, как старые добрые знакомые. Весельчак-барабанщик Маноло (тот, что за последние 30 лет не пропустил ни одной международной игры «красной фурии») в одночасье стал любимцем Краснодара, к испанцу выстраивались очереди из желающих получить автограф. Люди улыбались, веселились – и плевать хотели на политику.

МЕКСИКАНСКАЯ ГРАНИЦА

То же самое происходило на открытых тренировках Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Бронницах и Кратове. Подмосковная ребятня жмурила глаза от свалившегося на голову счастья. А какой фурор произвел в Саранске на пресс-конференции самый тяжелый футболист ЧМ-2018 панамец Роман Торрес, показав местным журналистам кубики пресса.

И такие сценки мы будем наблюдать каждый день. По всей стране. Месяц напролет.

Ах, да. Надо же напомнить, кто еще помимо США-Мексики-Канады претендует на ЧМ-2026. Есть такая страна – Марокко. Заявка этого государства выиграет только в том случае, если Дональд Трамп сегодня объявит о закрытии мексиканской границы.

Но довольно о политике. Футбол интереснее.