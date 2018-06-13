«Постараемся выйти в финал ЧМ». Саудовская Аравия настроена обыграть Россию
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци и капитан команды Осама Хавсави – о предстоящем матче против России в матче первого группового этапа ЧМ-2018.
«ПОСТАРАЕМСЯ НАВЯЗАТЬ РОССИИ СВОЮ ИГРУ»
- Главное наше желание на данный момент – хорошо провести матч открытия чемпионата мира. В моей карьере не было возможности принять участие в таких больших турнирах. С коллективной точки мы постараемся показать себя с лучшей стороны, чтобы удовлетворить наших болельщиков. Уверен, нам это удастся.
- У вас есть собственный тренерский стиль. Каков он?
- Мой стиль – борьба в каждом матче, в каждой ситуации. Постараемся навязать свою игру сопернику. Будем отбирать мяч и владеть им. Постараемся найти возможность добиться результата, который нам нужен.
- Сборная России окажется под большим давлением как хозяйка чемпионата?
- Думаю, все команды находятся под давлением. Оно мобилизует нас и заставляет показывать максимум. В контексте первого матча безусловно дополнительное давление на Россию будет, но когда матч начнется, все это улетучиться.
- Матч с какой командой будет самым сложным в группе?
- С Россией. Мы сосредоточены на этой встрече. Мы сосредоточимся на каждом матче. Не думаю ни о какой другой команде сейчас. Потом – да, но не сейчас.
- Выход на ЧМ для Саудовской Аравии – это уже успех?
- Вне сомнений. Нам противостояли мощные оппоненты. У нас максимальные амбиции на турнире. Главная амбиция сейчас – победить Россию. А затем – то же самое, победа над следующим соперником. Мы приехали бороться и выигрывать. Оценить группу? На ЧМ все команды хорошие, они заслужили быть здесь. Все постараются выступить как можно лучше.
- Российская сборная лучше играет на втором этаже. Сможете с этим справиться?
- Знаем, как против нас будет играть Россия. Да, это достоинство россиян может доставить нам неприятности. Но мы постараемся этого не допустить.
- Что ждете от параллельного матча в группе Египта – Уругвай?
- Давать прогнозы в мире спорта нет необходимости. Нам нужно заняться собой и своим матчем, не надо обращать внимание на других. В футболе может произойти все что угодно.
- Сборная Испании только что лишилась главного тренера Хулена Лопетеги. Это повлияет на их выступление?
- Знаком лично с ним и с Фернандо Йерро, который его сменит. Деталей не знаю, поэтому просто желаю Испании всяческих успехов. Будем надеяться, что они смогут выйти из сложившейся ситуации самым налучшим образом.
- Что думаете об Аргентине? Как сыграет Лео Месси?
- Эта сборная – одна из фаворитов турнира. В принципе, на любом турнире, где играет Месси, его команда является главным претендентом на победу.
ОСАМА ХАВСАВИ: РЕЙТИНГ ФИФА НАС ВДОХНОВИЛ
- Рады как футболисты, что там выдалась возможность сыграть а таком турнире. Желаю нашей национальной сборной всяческих успехов.
- Матч против Германии команда провела прекрасно. Позитивно ли это скажется на игре с Россией?
- Мы сыграли несколько хороших товарищеских матчей. Мы еще два матча выиграли. За три дня до игры с немцами были опубликованы новый рейтинг ФИФА, он нас вдохновил. Не думаю, что сейчас надо сосредоточиться на товарищеских матчах.
- Как футбол помогает Саудовской Аравии?
- Футбол – это открытое поле у нас в стране. Мы принимали участие во всех турнирах нашей конфедерации. Теперь семьи могут ходить на стадионы и смотреть матчи. И этот матч с Россией будут у нас на родине смотреть все.
- Саудовская Аравия имеет хорошие шансы выйти из группы?
- Это не является невозможной задачей. Произойти может все что угодно. Но давайте не смотреть так далеко и отталкиваться от задачи здесь и сейчас. Хотели бы выйти в финал, будем делать для этого все возможно.