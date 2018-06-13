Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци и капитан команды Осама Хавсави – о предстоящем матче против России в матче первого группового этапа ЧМ-2018.

«ПОСТАРАЕМСЯ НАВЯЗАТЬ РОССИИ СВОЮ ИГРУ»

- Главное наше желание на данный момент – хорошо провести матч открытия чемпионата мира. В моей карьере не было возможности принять участие в таких больших турнирах. С коллективной точки мы постараемся показать себя с лучшей стороны, чтобы удовлетворить наших болельщиков. Уверен, нам это удастся.

- У вас есть собственный тренерский стиль. Каков он?

- Мой стиль – борьба в каждом матче, в каждой ситуации. Постараемся навязать свою игру сопернику. Будем отбирать мяч и владеть им. Постараемся найти возможность добиться результата, который нам нужен.

- Сборная России окажется под большим давлением как хозяйка чемпионата?

- Думаю, все команды находятся под давлением. Оно мобилизует нас и заставляет показывать максимум. В контексте первого матча безусловно дополнительное давление на Россию будет, но когда матч начнется, все это улетучиться.

- Матч с какой командой будет самым сложным в группе?

- С Россией. Мы сосредоточены на этой встрече. Мы сосредоточимся на каждом матче. Не думаю ни о какой другой команде сейчас. Потом – да, но не сейчас.

- Выход на ЧМ для Саудовской Аравии – это уже успех?

- Вне сомнений. Нам противостояли мощные оппоненты. У нас максимальные амбиции на турнире. Главная амбиция сейчас – победить Россию. А затем – то же самое, победа над следующим соперником. Мы приехали бороться и выигрывать. Оценить группу? На ЧМ все команды хорошие, они заслужили быть здесь. Все постараются выступить как можно лучше.

- Российская сборная лучше играет на втором этаже. Сможете с этим справиться?

- Знаем, как против нас будет играть Россия. Да, это достоинство россиян может доставить нам неприятности. Но мы постараемся этого не допустить.

- Что ждете от параллельного матча в группе Египта – Уругвай?

- Давать прогнозы в мире спорта нет необходимости. Нам нужно заняться собой и своим матчем, не надо обращать внимание на других. В футболе может произойти все что угодно.

- Сборная Испании только что лишилась главного тренера Хулена Лопетеги. Это повлияет на их выступление?

- Знаком лично с ним и с Фернандо Йерро, который его сменит. Деталей не знаю, поэтому просто желаю Испании всяческих успехов. Будем надеяться, что они смогут выйти из сложившейся ситуации самым налучшим образом.

- Что думаете об Аргентине? Как сыграет Лео Месси?

- Эта сборная – одна из фаворитов турнира. В принципе, на любом турнире, где играет Месси, его команда является главным претендентом на победу.

ОСАМА ХАВСАВИ: РЕЙТИНГ ФИФА НАС ВДОХНОВИЛ

- Рады как футболисты, что там выдалась возможность сыграть а таком турнире. Желаю нашей национальной сборной всяческих успехов.

- Матч против Германии команда провела прекрасно. Позитивно ли это скажется на игре с Россией?

- Мы сыграли несколько хороших товарищеских матчей. Мы еще два матча выиграли. За три дня до игры с немцами были опубликованы новый рейтинг ФИФА, он нас вдохновил. Не думаю, что сейчас надо сосредоточиться на товарищеских матчах.

- Как футбол помогает Саудовской Аравии?

- Футбол – это открытое поле у нас в стране. Мы принимали участие во всех турнирах нашей конфедерации. Теперь семьи могут ходить на стадионы и смотреть матчи. И этот матч с Россией будут у нас на родине смотреть все.

- Саудовская Аравия имеет хорошие шансы выйти из группы?

- Это не является невозможной задачей. Произойти может все что угодно. Но давайте не смотреть так далеко и отталкиваться от задачи здесь и сейчас. Хотели бы выйти в финал, будем делать для этого все возможно.