– Сложно задавать вопросы человеку, команда которого только что проиграла 0:5. Но тем не менее – что случилось сегодня со сборной Саудовской Аравии?

– Безусловно, мы сделали не совсем то, что планировали. Сопернику не потребовалось приложить усилий для достижения такого результата. Нам нужно восстановиться, пережить эту постыдную ситуацию и думать о следующем матче.

– В Саудовской Аравии не любят такие результаты. Ожидаете ли, что удастся продолжить работу до конца чемпионата?

– Сложно оценить свои чувства. У меня своя концепция: я стараюсь выкладываться, по максимуму передавать все, что знаю, и работать с полной отдачей. Есть вещи, которые, конечно, я не могу контролировать. Я по-прежнему полагаюсь на своих футболистов и исхожу из того, что лучше себя мы покажем в следующем матче.

– Вы амбициозный тренер. Со сборной Чили выигрывали Копа Америку. Можно ли сказать, что сборная Саудовской Аравии – это не Ваша команда, что она не соответствует Вашему тренерскому уровню?

– Я так не думаю. Видел серьезное развитие с тех пор, как начали работать вместе с саудовской сборной. Сегодняшний матч – не ориентир, на который надо ссылаться. Я вижу вещи, которые надо улучшать. И я попытаюсь зарядить понемногу позитивом команду и думать о следующей игре.

– Саудовская Аравия на спортивной арене хочет играть большую роль, чем сейчас. Но вот этот результат показывает наличие проблем дома…

– Мы приехали хорошо подготовленными. Игроки пока не показали то, за чем сюда приехали.

– Как Вы анализировали работу сборной России до чемпионата? Увидели ли Вы что-то новое в сборной России сегодня?

– Мы анализируем игру всех наших соперников. Но основа сегодняшнего результата – это не качество работы россиян, а наша плохая игра. Мы не были в состоянии адаптироваться под игру россиян. Теряли мяч, плохо работали при дальних навесах. Пропустили быстрый гол – и это было неожиданно. Он нас застал врасплох. Но, повторюсь, больших сюрпризов не было.