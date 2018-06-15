11:50 Конкурс! Проверьте свои силы паранормальных способностей и умение путешествовать в будущее. Угадайте, кто станет лучшим бомбрадиром чемпионата мира. Победитель получит звание "Ванга", а таке слепоту и преждевременную старость. Бонусом идет смена пола с мужсого не жеский. Участвуйте! Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира? Лионель Месси (Аргентина)

Криштиану Роналду (Португалия)

Мохамед Салах (Египет)

Гарри Кейн (Англия)

Роберт Левандовски (Польша)

Федор Смолов (Россия)

Луис Суарес (Уругвай)

Серхио Агуэро (Аргентина)

Антуан Гризманн (Франция)

Неймар (Бразилия)

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Другой футболист 11:30 Осталось только понять, почему Черчесов пишет латиницей? Переписка экс-вратаря @TeamRussia Руслана Нигматуллина и наставника @TeamRussia Станислава Черчесова после матча😎 #Вместемыкоманда pic.twitter.com/XxJwdbSjEG — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

11:10

Бывший футболист сборной Португалии Нуну Гомеш оценил шансы сборной России на домашнем чемпионате мира.

«У вас сильная команда, которая будет выступать дома. Конечно, Уругвай — сильный соперник. Если посмотреть на группы A и B, так и хочется сказать: выйдут Уругвай и Россия, Португалия и Испания. Но никогда не знаешь! Нельзя недооценивать другие команды. У них тоже есть амбиции.

Если Португалия встретится в 1/8 финала с Россией, то это будет матч-финал. После группового этапа каждая игра становится главной. Конечно, я бы не хотел встретиться с Россией в 1/8, чтобы она прошла дальше!», - цитирует Гомеша Sport24.ru.

11:00

Рок-группа Сергея Безрукова «Крестный папа» выпустила клип, посвященный победе сборной России в первом матче домашнего чемпионата мира.

10:45

Спустя 20 лет сборная России подарила музыканту прекрасный повод подкорректировать текст песни. «Уходит боль, Россия – Саудовская Аравия – 5:0! Вот я прямо просил туда, в телевизор – ну давайте пятую. Молодцы. Порадовали старца», – добавил Шахрин.

10:30

Полузащитник сборной Германии Месут Озил рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале чемпионата мира в России.

«Англичане отобрались на ЧМ-2108 раньше многих своих соперников, что дало им время для спокойной подготовки. Мы являемся действующими чемпионами мира. Немецкие болельщики ждут повторения успеха. Я очень хочу сыграть с англичанами в финале ЧМ и победить их в основное время», - цитирует Озила Evening Standard.

10:20

Роналдо поздравил сборную России с победой над Саудовской Аравией.

"Счастлив принять участие в этой прекрасной церемонии перед 80 тысячами болельщиков. Это было прекрасно! Я ощутил энергию болельщиков, которые поддерживают меня много лет. Спасибо вам! Поздравляю Россию и удачи Бразилии", – написал Роналдо.

09:45

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча группы В Португалия – Испания.

«За обеими этими европейскими сборными буду следить. Они — одни из лучших европейских команд мира. Отдельно буду наблюдать за Португалией, поскольку там выступает наш игрок Фернандеш. Предсказать исход сложно. Фаворит все-таки Испания, поскольку они последнюю серию очень и очень хорошо сыграли. Думаю, этот матч будет осторожным», - цитирует Семина Sport24.ru.

09:20

Представители стран в ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке устроили фотосессию в футболках национальных команд чемпионата мира-2018.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал мяч постпреду РФ Василию Небензе как представителю страны, которая победила в первом матче чемпионата мира.

09:15

Сборная России на старте домашнего чемпионата мира разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Всем спокойной ночи! Сегодня был хороший день, надеемся, что и впредь эмоции на ЧМ будут только положительными! #Вместемыкоманда pic.twitter.com/ukQerkULNe — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Польский журналист Себастьян Сташевский побывал на игре, а после поделился эмоциями:

"Я думаю, что в сборной России царит очень хорошая атмосфера. У вас нет звездных игроков, но есть команда. Без поддержки сборная не сможет победить, а в "Лужниках" я увидел болельщиков, которые прекрасно поддерживали свою команду. Так что все заслуженно, желаю вам показать такую же игру в матчах с Египтом и Уругваем", – приводит слова Сташевского "Газета.ru".

08:58

Футболистов сборной Саудовской Аравии накажут за разгромное поражение от россиян в матче открытия чемпионата мира-2018.

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание – вратарь Абдулла Аль-Маюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Омар Хавсави», – цитирует главу Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззата официальный сайт телеканала НТВ.

08:42

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал о состоянии своей команды в преддверии первого матча на чемпионате мира в России.

Судя по всему, в стане "красной фурии" настроение не самое лучшее. Напомним, за день до старта турнира испанцы сменили главного тренера. Хулен Лопетеги покинул свой пост, а его место занял Фернандо Йерро.

🗣@SergioRamos: "Our ambition remains intact"



➡️"Tomorrow will be a great match for football lovers. We hope to enjoy it."



➡️"I face this World Cup with great enthusiasm. Mainly because it's my first as a captain. Few things compare"https://t.co/wckdM3TU4y pic.twitter.com/QMuxfqG7OK — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 14 июня 2018 г.

"Такое ощущение, что мы на похоронах. На самом деле чемпионат мира – прекрасное событие. Мы должны идти вперед. Да, Хулен Лопетеги был частью нашей команды. С ним мы прошли отборочный этап, но национальная команда выше личных интересов. Я, как капитан сборной, знал обо всем, однако, решение принимали другие люди.

Думаю, нам пора забыть об этом. Скоро матч с командой Португалии. Это чемпион Европы. Я приехал в Россию с мечтой. Поведу за собой мою страну, мою команду. Это гораздо важнее", – приводит слова Рамоса Mirror.

8:10

Короткий анонс дня:

8:00

Доброе утро,

начался второй день чемпионата мира.

Сегодня в программе сразу три матча, в том числе встреча главных конкурентов российской команды – сборных Египта и Уругвая.

Одновременно в дело вступают команды группы В: в Санкт-Петербурге встречаются Марокко и Иран, а в Сочи состоится первый на этом чемпионате матч сразу двух топ-команд с самыми большими претензиями – Испании и Португалии.