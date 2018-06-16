– Правда, что Артем Дзюба передал всей команде просьбу от журналистов, чтобы наша сборная стала более раскрытой? Ну а что, Саудовскую Аравию же разгромили. Зачем зажиматься?

– Если честно, я даже не замечал, когда мы были закрыты. И футболисты всегда готовы общаться, и тренерский штаб. Никакой закрытости до сегодняшнего дня не наблюдал.

– Накануне матча с Саудовской Аравией вы играли в «Что? Где? Когда?» Это уже стало вашей традицией? И кто в сборной России самый умный?

– Наверное, самым умным в сборной России должен быть тренер. А насчет традиции… Вообще-то игра и на субботу у нас запланирована. Очень интересное занятие, немного отвлекает от повседневной рутины. Интеллектуальная нагрузка тоже полезна. Поэтому все ребята с интересом участвуют в этом мероприятии. Нам придумывают очень интересные вопросы. Не такие сложные. Но над ними нужно подумать.

– Какой вопрос был самым убойным?

– Их было много разных. И к каждому вопросу прилагаются три-четыре варианта ответов. Иначе мы тогда не ответим ни на что.

– Вы дружите с Аланом Дзагоевым. Как переживаете его травму?

– Команда поддерживает Алана, желает ему скорейшего выздоровления. Он переживает, как и мы все. Сломаться в первом же матче, на 20-й минуте – это всегда неприятно. Тем более когда ты находишься в очень хорошей форме. Будем верить, что Алан скоро вернется.

– О чем команда общалась с Черчесовым перед тренировкой?

– Ничего особенного. Тренер обозначил нам работу, которую нужно проделать. Обычное дело.

– Вы не собираетесь посмотреть матч Аргентина – Исландия вживую? Стадион совсем рядом.

– Нам такое мероприятие не озвучивали. Но по возможности мы смотрим практически все матчи по телевизору. Зачем на стадион идти?

– Смотрите по собственному желанию?

– Конечно. А что? Это интересно. Конкурсы прогнозов не устраиваем. Просто смотрим. Все-таки мы больше сосредоточены на своей игре. Нам нужно к своим матчам готовиться.