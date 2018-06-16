Погба дело говорит. Если Франция не изменится, у них будут проблемы
Корреспондент «Советского спорта» посмотрел игру сборной Франции, которую считают претендентом на титул.
Несмотря на не самый громкий статус, матч против Австралии являлся хорошим тестом для Франции. Он вряд ли мог раскрыть весь игровой потенциал команды Дидье Дешама, зато многое рассказал о ее характере.
У французов потрясающее поколение. В этом составе рядом с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле, Коррентеном Толиссо, Люкой Эрнандесом и Бенжаменом Паваром 27-летний Антуан Гризманн смотрится ветераном, не говоря уже о 32-летнем Уго Льорисе. Везти на чемпионат мира столь неопытную команду – риск, но Дешам собрал почти всех лучших.
У него две основные модели: первая – более пробивная с Блезом Матюиди в центре поля и Оливье Жиру на острие, вторая – заточенная на розыгрыш мяча и разрезающие передачи с Коррентеном Толиссо в роли глубинного плеймейкера и Гризманном, который действует без привязки к позиции по всему фронту атаки.
На матч против хорошо обученной, системной Австралии, в составе которой много футболистов, умеющих вести силовую борьбу, тренер сборной Франции почему-то выбрал второй вариант. Видимо, Дешам сделал ставку на скорость Мбаппе, который едва ли не лучше всех в мире открывается под проникающие передачи.
Австралийцы этот маневр разгадали буквально с первых же минут и Миле Единак вместе с Аароном Муем по очереди выдвигались высоко к центру поля, чтобы прессинговать Толиссо.
Французы атаковали, двигали мяч с фланга на фланг, несколько раз бросали в прорыв Мбаппе, но «соккеруз» держались. При этом не было ощущения, что команда Берта Ван Марвейка действует на пределе возможностей, из последних сил прерывая атаки французов.
Все дело в том, что особого давления на соперника трехцветные не оказывали. Да, владели мячом, иногда прорывались в штрафную, но всякий раз упирались в подстраховку австралийцев. Чтобы забивать в таких матчах, нужно не просто быстро бегать и передавать друг другу мяч, а сминать соперника давлением, выигрывать единоборства, и с этим у молодых французов есть проблемы.
Они очень круто играют в футбол, обладают сумасшедшей техникой, но не умеют доминировать. У них нет ментальности победителей и очень похоже, что пока так и не смогли ее выработать. Поражение в финале домашнего Евро два года назад не сделало их злее. Сегодня не было ощущения, что они вышли на первый матч чемпионата мира уничтожать соперника и доказывать всем, что они фавориты. А должны были.
Их итоговую победу нельзя назвать закономерной. Тактически и ментально австралийцы сегодня переиграли команду Дешама. Им должно быть очень обидно, ведь судьбу матча решил рикошет от защитника после удара Поля Погба и более высокое исполнительское мастерство в отдельных эпизодах.
Однако на этом французы далеко не уедут. На мастерстве можно выходить из группы, но в плей-офф уверенность, решительность и неуемное стремление к победе играют гораздо большую роль.
В 1/8 французы с большой долей вероятности нарвутся на Аргентину или Хорватию. И после сегодняшнего матча я бы на них не поставил. Вы скажете, что делать выводы после одной игры неправильно и будете правы. Вот только свой вывод я сделал по итогам всех матчей, которые сборная Франции провела после гола Эдера на «Стад де Франс».
Погба и компания выходят на поле и действуют так, как будто футбол для них – просто игра. Но совсем скоро игры кончатся и начнется война.