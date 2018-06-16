Несмотря на не самый громкий статус, матч против Австралии являлся хорошим тестом для Франции. Он вряд ли мог раскрыть весь игровой потенциал команды Дидье Дешама, зато многое рассказал о ее характере.

У французов потрясающее поколение. В этом составе рядом с Килианом Мбаппе, Усманом Дембеле, Коррентеном Толиссо, Люкой Эрнандесом и Бенжаменом Паваром 27-летний Антуан Гризманн смотрится ветераном, не говоря уже о 32-летнем Уго Льорисе. Везти на чемпионат мира столь неопытную команду – риск, но Дешам собрал почти всех лучших.

У него две основные модели: первая – более пробивная с Блезом Матюиди в центре поля и Оливье Жиру на острие, вторая – заточенная на розыгрыш мяча и разрезающие передачи с Коррентеном Толиссо в роли глубинного плеймейкера и Гризманном, который действует без привязки к позиции по всему фронту атаки.

На матч против хорошо обученной, системной Австралии, в составе которой много футболистов, умеющих вести силовую борьбу, тренер сборной Франции почему-то выбрал второй вариант. Видимо, Дешам сделал ставку на скорость Мбаппе, который едва ли не лучше всех в мире открывается под проникающие передачи.

Австралийцы этот маневр разгадали буквально с первых же минут и Миле Единак вместе с Аароном Муем по очереди выдвигались высоко к центру поля, чтобы прессинговать Толиссо.

Французы атаковали, двигали мяч с фланга на фланг, несколько раз бросали в прорыв Мбаппе, но «соккеруз» держались. При этом не было ощущения, что команда Берта Ван Марвейка действует на пределе возможностей, из последних сил прерывая атаки французов.

Все дело в том, что особого давления на соперника трехцветные не оказывали. Да, владели мячом, иногда прорывались в штрафную, но всякий раз упирались в подстраховку австралийцев. Чтобы забивать в таких матчах, нужно не просто быстро бегать и передавать друг другу мяч, а сминать соперника давлением, выигрывать единоборства, и с этим у молодых французов есть проблемы.

Они очень круто играют в футбол, обладают сумасшедшей техникой, но не умеют доминировать. У них нет ментальности победителей и очень похоже, что пока так и не смогли ее выработать. Поражение в финале домашнего Евро два года назад не сделало их злее. Сегодня не было ощущения, что они вышли на первый матч чемпионата мира уничтожать соперника и доказывать всем, что они фавориты. А должны были.

Их итоговую победу нельзя назвать закономерной. Тактически и ментально австралийцы сегодня переиграли команду Дешама. Им должно быть очень обидно, ведь судьбу матча решил рикошет от защитника после удара Поля Погба и более высокое исполнительское мастерство в отдельных эпизодах.

Однако на этом французы далеко не уедут. На мастерстве можно выходить из группы, но в плей-офф уверенность, решительность и неуемное стремление к победе играют гораздо большую роль.

В 1/8 французы с большой долей вероятности нарвутся на Аргентину или Хорватию. И после сегодняшнего матча я бы на них не поставил. Вы скажете, что делать выводы после одной игры неправильно и будете правы. Вот только свой вывод я сделал по итогам всех матчей, которые сборная Франции провела после гола Эдера на «Стад де Франс».

Погба и компания выходят на поле и действуют так, как будто футбол для них – просто игра. Но совсем скоро игры кончатся и начнется война.