Чемпионат мира турнир особый, тут не работает сила громкого имени. Бешеный темп и настрой значат больше. Вчера Аргентина, сегодня Германия.

И все-таки Нойер. Несмотря на однозначный совет от Оливера Кана, считающего Марка-Андре тер Штегена лучшим вратарем мира-2018, Йоахим Лев решил по своему. Доверившись вратарю, пропустившему почти сезон.

Надо сказать, что при всем уважении к вратарю-легенде, Кана в Германии (в сборной – точно) воспринимают как некий пережиток старины. И похвалы Оливера уже было достаточно для того, чтобы Йоахим Лев, и отвечающий за вратарей Андреас Кепке решили по-своему. Впрочем, доверие к Нойеру и правда безграничное, так что большого удивления эта позиция не вызвала.

Другое дело – Марвин Платтенхардт. Полузащитник «Герты», в сборной играющий в обороне, занял место Йоханеса Хектора, который умудрился простудиться. Первые минуты берлинец провел аккуратно, и довольно быстро почувствовал доверие партнеров.

Еще один вопрос, обсуждавшийся перед матчем, решился очень просто. Несмотря на негативный фон вокруг своего имени (после совместных фото с президентом Турции Эрдоганом) Месут Озил все же попал в стартовый состав. А Марко Ройс – нет. Вот такие гримасы современной футбольной немецкой судьбы – игрок из совершенно нефутбольного Берлина, и посредственной «Герты» в основе сборной есть, а представителя дортмундской «Боруссии» – нет.

В итоге стартовый состав сборной Германии оказался самым старым для нее с финала ЧМ-2002 (где играл еще Кан). А Лев показал – своих проверенных бойцов он меняет только в случае чрезвычайных происшествий.

Начало матча выдалось бодрым, мексиканцы сразу полетели вперед, желая проверить Нойера. Оба удара в створ в первые 15 минут голкипер забрал «намертво».

Озила совершенно не задела обструкция, которую болельщики устроили ему на разминке, в игру он включился как ни в чем не бывало, хотя в целом начало Германия никак не может записать себе в актив. Хедира и Кроос довольно медленно разгоняли атаки, а быстрый Вернер получал шансы редко. Разминающегося Ройса камеры выхватили уже на 28-й минуте.

Ну а на 35-й минуте ситуация стала для чемпиона совсем печальной – потеря мяча на чужой половине поля закончилась падением Хуммельса и быстрой контратакой Мексики. Киммих традиционно для первого тайма потерял позицию в обороне, а разыграли мяч «ацтеки» как по нотам.

Вообще веселые игры между Германией и Мексикой – это традиция крупных турниров, в них всегда (до сегодняшнего дня) забивали немало. Но мало кто ожидал, что первой забьет Мексика, причем абсолютно закономерно.

Несколько навалов Германии со стандартов ни к чему особенному не привели, хотя однажды Очоа пришлось лететь в самую девятку, чтобы отбить удар Крооса. К удивлению всех, Лев не стал в перерыве вносить никаких изменений в игру, предоставив шанс исправляться тем, кто и начинал матч. Но выдержал только 15 минут, подняв-таки с лавки Марко Ройса.

Публика к этому моменту едва не заставила стадион ходить ходуном – во-первых, мексиканских болельщиков было больше, а во-вторых, с каждой минутой к ним присоединялись нейтральные, желающие увидеть крушение действующего чемпиона.

Кстати, о болельщиках. По дороге на стадион выяснилось, что наибольшей популярностью у мексиканцев по-прежнему пользуются Куатемок Бланко (его фамилия на футболках мелькала чаще других), и древние яркие свитера Хорхе Кампоса, голкипера и нападающего в одном лице. А вот за Германию почему-то приехало болеть несметное количество китайцев, не знающих никакого языка, кроме своего родного. Большинство из них были в майке Марио Гетце, автора победного гола в финале ЧМ-2014, на этот раз на турнир не приехавшего.

В районе 60-й минуты Германия окончательно забрала себе инициативу (бегать в таком темпе весь матч бравые мексиканцы явно не могли), но к этому моменту нервничать начали уже европейцы. И Ройс, и Кроос, и Мюллер ошибались непростительно много, а Озил, что бывало уже не раз, просто растворился на поле.

На 74-й минуте вышел легендарный Рафа Маркес – для него это пятый чемпионат мира, и теперь он, а не Сергей Игнашевич – старший участник турнира, вышедший на поле. Причем выпустил его колумбийский тренер Осорио вовсе не «под овации» – Маркес расположился в опорной зоне, чтобы тормозить атаки чемпионов.

Йоахим Лев удивительно долго выдерживал вторую замену – Марио Гомес появился на поле только на 79-й минуте. Такая нерешительность тренера говорит о том, что слабая игра Германии (а при выходе из обороны в атаку большую часть матча она была просто чудовищной) и для него стала некоторым сюрпризом. Хотя тревожный будильник уже звенел – перед чемпионатом «бундестим» уступила своей «младшей сестре» из Австрии. Понятно, что с появлением Гомеса на поле тренер опоздал, Вернер с начала второго тайма никак не мог найти себе зону для создания момента и почти заблудился в оборонительных построениях мексиканцев.

На последних секундах в мексиканской штрафной гусарил даже Мануэль Нойер, вышел на поле (и довольно активно включился) тот самый Юлиан Брандт, которого взяли на ЧМ-2018 вместо Лероя Сане. Не помогло. Впервые с 1986–го (1:1 с Уругваем) Германия не выиграла стартовый матч турнира, а проиграла впервые с 1982-го (1:2 от Алжира).

Что все это означает для перспективы турнира и действующего чемпиона? Ну чемпион уже осыпался, наиболее эпично это делали Аргентина в 1990-м (0:1 от Камеруна) и Франция в 2002-м (0:1 от Сенегала). Аргентинцам это потом не помешало дойти до финала. Так что хоронить Германию явно рано. Даже, может быть, и хорошо, что «по ушам» она получила в первой же игре, теперь права на ошибку (и на столь «малохольный» футбол) у нее уже нет.

Уверен, что во второй игре Ройс появится с первых минут (скорее всего, вместо Мюллера), а вот что Лев будет делать с Озилом – совершенно непонятно. Теперь игроку «Арсенала» припомнят не только фото с чужим президентом _ большую часть матча он провел очень инертно, и полностью забыл о том, что такое «острота». Вратаря менять Германия не будет, хотя и не скажешь, что Нойер в эпизоде с пропущенным мячом сыграл идеально. Вообще для немцев главное – измениться самим, а не придумать новую схему или состав. Иначе есть шанс не выйти из группы. Такого с Германией не случалось никогда, а в 1938-м, когда она заняла самое низкое место в своей истории – оно было 10-м.

В общем, дальше будет даже интереснее.