Экс-тренер сборной России Александр Бородюк – об общих впечатлениях от матчей первого тура ЧМ-2018 и от игр сборных Бразилии и Германии.

– Хочу начать с общих впечатлений от чемпионата мира. Все, что происходит на нас в стране в эти дни – замечательно. Организация на самом высоком уровне, стадионы прекрасные.

– Какое впечатление от первых матчей?

– Хочу подчеркнуть, что это впечатление именно от первых матчей. Некоторые игры очень понравились, а некоторые разочаровали. Такое впечатление, что эти команды приехали на ЧМ не подготовленными.

– Про какие сборные вы говорите?

– Разочаровал матч Уругвай – Египет. Впечатление, что эти команды приехали в Россию неподготовленными – ни скорости, ни движения. Повторюсь, это впечатление от первой игры. Как будет дальше, посмотрим.

– Какие еще сборные разочаровали?

– Про остальные команды этого сказать не могу. Понравилась игра Испания – Португалия. Понравилось, как бились австралийцы с французами, швейцарцы с бразильцами, мексиканцы – с немцами.

– На двух последних матчах хотелось бы остановиться поподробнее.

– Сборная Мексики извлекла уроки из Кубка конфедерации, где мексиканцы немцам проиграли, сейчас они сыграли вторым номером, ловили соперников на контратаках. Тренер мексиканской команды подметил, что при подключении крайних защитников сборной Германии в атаку, в обороне образуются свободные зоны. В эти зоны на скорости врывались мексиканские нападающие и полузащитники. Тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио переиграл наставника сборной Германии Йоахима Лева. Он сделал вывод после Кубка конфедерации, что с немцами нельзя играть в открытый футбол.

И еще отметил бы важный момент: мексиканцы очень хорошо подготовились физически. Немцы часто прибавляют именно в концовках и додавливают соперников.

– Вчера так и было…

– Да, немцы усилил атаки в конце, но чтобы сдержать этот натиск, нужна хорошая физическая готовность. Мексика такую подготовку показала.

– Еще один фаворит не смог переиграть Швейцарию. Что скажете про этот матч?

– Бразилия имела большое преимущество вначале. Но в сборной Швейцарии много футболистов выступают в сильнейших европейских чемпионатах. Это игроки очень хорошего класса. Швейцарцы показали: если играть против бразильцев плотно, жестко, компактно, даже такие мастера, которые есть в сборной Бразилии сейчас, ничего не могут сделать.

– Ваш прогноз: Германия и Бразилия еще прибавят?

– Думаю, прибавлять будут. Но у Германии положение тяжелее, чем у Бразилии. Немцам теперь надо обязательно выигрывать два оставшихся матча. У бразильцев же очко в запасе есть.