ДО МАТЧА

Нападающего Златана Ибрагимовича на чемпионате мира нет. Зато разговоры о нем есть. Потому что Швеция проводит первый за долгое время большой турнир без своей звезды. Последний раз она выступала без Златана на Евро-2000. Тогда форварду было 18 лет.

«Если бы Ибрагимович был в составе, нападение Швеции было бы сильнее», – прямым текстом за день до матча признался наставник сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен.

В свою очередь главный тренер Швеции Янне Андерссон заметил, что с уходом Златана из национальной команды остается только смириться: «Я стал тренером два года назад. Ибрагимович, как и некоторые другие игроки, решил завершить карьеру. Я с уважение к этому отнесся».

Но может ли такое быть, что Ибрагимович сейчас вообще не имеет никакого отношения к команде? Да, так и есть. «У Златана нет роли в команде. Он может встретиться с друзьями, но официальной связки с командой у него нет», – объяснил Андерссон.

Сборная Швеции сама дает повод вспоминать про Ибрагимовича. В четырех товарищеских матчах в 2018-м скандинавы забили лишь один мяч!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Перед игрой наставника корейцев Син Тхэ Ена спросили, станет ли он использовать привычную схему 4-4-2. Специалист предложил журналистам посмотреть матч, не став раскрывать секреты. Смысл стал понятен во время игры: у него был сюрприз для шведов.

Корейцы перешли на модуль 4-5-1. На бровках при обороне глубоко садились Сон Мин и Чан. Чтобы сдержать высоко поднимающихся крайних защитников скандинавов Лустига и Аугустина. Футболист «Тоттенхэм» разрушил сразу несколько атак соперника. А в целом отработали классно оба азиата.

Отбирая мяч, корейцы быстро вылетали в контратаки. Через фланги. Здесь была весьма кстати скорость Сона. Вингер дважды выходил на опасные позиции, но оба раза не смог решить эпизод в свою пользу – сделал неточную передачу и нанес удар, который заблокировали.

Скандинавы много атаковали позиционно. А самым опасным был… Гранквист! Лишь последний защитник Южной Кореи не дал выйти ему один на один с вратарем, прервав проход скоростной проход шведа через центр, в ходе которого он еще и в стенку с партнером сыграл! В другом эпизоде Гранквист вывел один на один под острым углом Берга, но товарищ не попал по воротам. Хорошо нам знакомый защитник принимал созидательные решения!

Берг мог сделать дубль. Еще до паса Гранквиста он бил по воротам с семи метров, но угодил во вратаря. Конкретика – то, чего не хватало команде Янне Андерссона в первом тайме в позиционных атаках. Решил ли бы эпизоды, которые были у Берга, в свою пользу Златан Ибрагимович? Вероятно. Как минимум один.

В первом тайме шведы нанесли 8 ударов, 5 из них после стандартов. Розыгрыши были очень интересными: с блоками, забегами под навесы по дуге. Не стоит забывать, что у европейцев есть преимущество в росте.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В начале второй половины встречи Швеция впервые сбегала в контратаку. Но Форсберг не смог попасть по воротам после отличной передачи Классона. Игрок «Краснодара» исправился за ошибки в первом тайме! Андерссон схватился за голову на бровке.

Чуть позже Андерссон вновь недоуменно вскинул руки вверх, не понимая, как арбитр может не поставить пенальти за фол Ким Мина на Классоне. Но спустя минуту встречи, когда корейцы уже провели контратаку, Хоэль Агилар из Сальвадора передумал и отправился смотреть повтор. Быть пенальти! Гранквист развел мяч и вратаря по разным углам. Есть российский гол!

Доводить дело по победного конца шведы умеют. Сделали это и сейчас.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Пенальти, заработанный Классоном и реализованный Гранквистом. Сборная Швеции умеет оберегать преимущество – Италия с Джанлуиджи Буффоном во главе не скоро забудет. А вот забивать команде Янне Андерссона удается редко – в трех последних контрольных матчах не вышло.