Чем бы ни завершился для нашей сборной этот чемпионат мира, эту неделю в середине июня и два стартовых матча, выигранные с общим счетом 8:1, мы всегда будем вспоминать с особыми чувствами. Точно так же, как космическую победу над венграми в 1986-м – 6:0, несмотря на вылет в 1/8 финала. Или как четвертьфинал с голландцами в 2008-м, оставляя за скобками этих воспоминаний две игры с Испанией. Да что там, даже разгромы в начале 90-х Камеруна, совершенно не сопротивлявшегося экзекуциям, прописаны в нашей памяти отдельной красной строкой, не пересекающейся с черными.

Это известное и правильное свойство человеческого разума – беречь хорошее и вычеркивать плохое. И в том числе благодаря ему сборную России, над которой еще неделю назад все мы надсмехались, не рискуя поставить на ее шансы ни ломаного яйца, ни выеденного гроша, страна за эти дни простила за все поражения, за все грехи. И влюбилась в нее заново. И даже те, кто изо всех сил старался остаться равнодушным, вчера наверняка сдались и орали от восторга у телеэкранов громче, чем десятки тысяч искренне влюбленных на «Петербург Арене».

Утверждать при этом, что наша команда сыграла феерично, на высочайшем уровне, конечно, было бы сильным преувеличением. Она явно превосходила египтян в движении, в тактической работе, была намного более страстной и воодушевленной. Но все-таки до автогола Фатхи чаша весов колебалась в обе стороны, и шальной гол-дурак мог залететь и в наши ворота. И это не показалось бы вопиющей несправедливостью или необыкновенной сенсацией, нарушением футбольной иерархии. Например, когда с разворота великолепно бил Салах. Это сейчас может показаться: ну, Салах, ничего особенного. А до игры и в первом тайме, не надо забывать, он на многих из нас наводил тихий ужас. И его точный удар лишь подтвердил бы, что опасения были не напрасны.

Но эта сборная России затмила даже Салаха. Он, великий игрок, все равно забил – да только лишь гол престижа, незаметный за успехами двух наших бомбардиров. И на верхних строчках артиллерийского распорядка сейчас именно они, Черышев и Дзюба, а не Салах. Благодаря, прежде всего, тому, что на голы Дениса и Артема самоотверженно работала – и наработала – вся команда. А Мохаммеду никто толком не помогал.

И в этом главное отличие победоносного характера не только сборной России от сборной Египта, но и сборной России от себя самой – трехнедельной, трехмесячной, трехлетней давности. За три недели тренировок она неузнаваемо изменилась – и физически, и человечески. Она стала единым целым во всех проявлениях, от прессинга до суждений во флэш-интервью. Но одной целью она не скована и не связана, как бывало со многими ее предшественниками, – в ее игре ясно ощущается свобода мысли и духа. Да, эти мысли и дух подчинены строгим правилам, суровому трудовому режиму, – но им никто не подрезает крылья. Потому-то наша сборная и летит над полями, как никто другой пока на этом чемпионате. И громит соперников, как не громили еще ни Франция, ни Англия, ни Бельгия.

Может быть, ей и не суждено пройти далеко по сетке плей-офф. Но две победы, которые она нам уже подарила, мы будем помнить вечно. И – да-да – рассказывать о них внукам.