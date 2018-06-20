- Надо отдать должное ребятам: все выложились, боролись за каждый мяч, ни одного равнодушного на поле не было, - говорит Александр Бородюк. – Саудовская Аравия и Египет пониже классом, чем наша команда, но положительный результат достигнут и это самое главное. Чемпионат мира показывает: как команда подготовилась, так она и будет выступать. Я уже говорил, что некоторые сборные приехали не подготовленными.

- Но восемь голов в двух матчах на чемпионате мира – это нечто. Каким бы ни были соперники.

- Ребята очень хорошо использовали те моменты, которые у них были. Молодцы! Остается пожелать удачи и хорошей игры. Нужно готовиться к встречам с более серьезными соперниками.

- Согласитесь, что крупная победа в первой игре придала команде уверенности.

- Безусловно, пять голов в ворота Саудовской Аравии раскрепостили ребят. В матче с Египтом понравилась компактность в действиях команды, были хорошие комбинации.

- Радует, что команда бежит. Видимо, Черчесов взял на вооружение ваш с Гусом Хиддинком опыт, когда вы готовили сборную к Евро-2008.

- Мы не знаем, как команда готовилась, но факт остается фактом – команда действительно бежит. Какой объем проделали Жирков и Самедов, которых не назовешь юными футболистами!

- Нас наверняка в плей-офф ждет либо Испания, либо Португалия.

- Марокко и Иран приехали на ЧМ с хорошим настроем. Поэтому фаворитам этой группы придется непросто. Но все же класс испанцев и португальцев выше, чем у двух других команд в этой группе.

- Так с кем нам лучше сыграть?

- От нас ничего в этой ситуации не зависит, мы же играем раньше, поэтому они будут выбирать себе соперника по 1/8 финала.

- Но после 8:1 испанцы и португальцы будут Россию побаиваться.

- Уверен, отнесутся к нашей сборной с большим уважением.