- Давид, рады видеть вас в России. Какие впечатления от людей, организации?

- Все отлично, и сам чемпионат мира очень нравится и его организация. Все на очень высоком уровне. Не все болельщики еще знакомы с Россией, но это очень красивая страна, которую для себя болельщики со всего мира сейчас открывают. Открывают российский футбол, впечатления просто потрясающие.

- Сборная Франции одержала две победы. Как можете прокомментировать игру вашей сборной?

- Впечатления самые хорошие, одержаны две победы, сборная заработала шесть очков. Франция вышла в плей-офф, думаю, команда еще продемонстрирует свой высокий уровень, а игроки покажут высокий класс.

- Нужно ли что-то улучшить в игре сборной Франции?

- Всегда есть, что улучшать. Думаю, сборная Франции еще сможет показать свой класс, в том числе индивидуально себя проявят футболисты.

- Что может сказать об игре сборной России, которая одержала две победы?

- От игры сборной России очень хорошие впечатления. Команда продемонстрировала уровень и тоже вышла в 1/8 финала.

- Франция была последней страной, которая выиграла домашний чемпионат мира. Как вы оцениваете шансы сборной России?

- Две победы дают надежду российским болельщикам, но нужно учесть, что впереди трудные матчи. Посмотрим, как Россия сыграет с Уругваем.

- Есть ли шансы увидеть финал Россия – Франция?

- Почему бы нет. Я не против такого сценария.

- Вы наполовину аргентинец. Возможно, вам обидно видеть, как играет сборная Аргентины на чемпионате мира.

- В отличие от сборных России и Франции, у сборной Аргентины были очень непростые моменты. Но у Аргентины еще есть надежда на выход в плей-офф, однако команде необходимо много переосмыслить в своей игре.

- У Оливье Жиру есть шансы догнать вас по количеству забитых голов за сборную.Сможет ли Жиру догнать вас уже на этом чемпионате, и если это произойдет, как вы к этому отнесетесь?

- Отношусь к этому очень позитивно. Если Оливье достиг такого уровня, значит, он очень хорошо работает.

- Вы, также, как и Жиру – центральные нападающие. Изменились ли требования к игре центрфорвардов за то время, когда вы завершили карьеру?

- Сейчас от нападающих требуют больше отрабатывать в защите. Новое поколение футболистов должно отвечать этим требованиям.

- В сборной Египта играет Махмуд Хассан, который взял прозвище Трезеге. У него ваша фамилия даже написана на майке. Как вы относитесь к тому, что к вам проявляют такое уважение и знакомы ли вы с этим футболистом?

- Я не знаком с ним. Но приятно, что меня таким образом вспоминают.

- Кого отнесете к фаворитам чемпионата?

- Пожалуй, это Испания, Германия, несмотря на поражение, и Бразилия, хотя команда тоже испытывает сложности. Россия пока продемонстрировала самый яркий футбол. Это говорит о том, что в Россиифутбол на хорошем уровне, а Головин - игрок высокого класса, о нем много говорят в Италии.

- Пресса пишет, что у Головина есть предложения от «Монако» и «Ювентуса». Какой бы выбор вы посоветовали сделать российскому футболисту?

- Выбор очевиден: только «Юве»! Это суперклуб, да и чемпионат в Италии сильнее.

- Роналду или Месси?

- Месси, хотя на этом чемпионатеРоналду играет лучше.