ДО МАТЧА

Французы заранее гарантировали себе выход в следующий раунд, поэтому Дидье Дешам мог позволить себе дать лидерам передышку. В запасе остались Льорис, Павар, Умтити, Погба, Мбаппе и Матюиди. Но и в их отсутствие состав «трехцветных» отнюдь не выглядел сколь-нибудь слабым. Впервые на турнире сыграли Манданда, Кимпембе, Лемар и Сидибе, а также появился Нзонзи, отыгравший до сего момента всего одну минуту. Также с первых минут появился Гризманн.

Датчанам в этой встрече было достаточно и ничьей, однако поражение могло лишить команду выхода в плей-офф в том случае, если в параллельной игре Австралия отберет три очка у Перу. Поэтому Оге Харейде не стал рисковать, максимально уплотнив среднюю линию. Предматчевые расстановки ФИФА предложили схему 4-3-3, но непосредственно на поле она в большей степени была похожа на 4-5-1. На острие вышел талантливый нападающий Андреас Корнелиус, проведший до того на ЧМ-2018 22 минуты.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Отсутствие турнирной мотивации выиграть во что бы то ни стало сказалось на зрелищности. Датчане не раскрывались и стремились уколоть соперника в контратаке, тогда как французы бездумно перекатывали мяч с фланга на фланг. Редкие и робкие попытки проникнуть в датскую штрафную успехом не увенчались. Жиру барражировал на переднем краю, но мячи получал только сместившись на фланг.

У датчан запомнился своей целеустремленностью и напором Корнелиус. В одном из эпизодов он убежал по левому флангу от оппонента и выдал геометрически практически идеальную передачу в центр штрафной, но вовремя вышедший из ворот Манданда не дал случиться голу. Эриксен проходил эти 45 минут пешком, ничем не проявив желания носить красную футболку национальной сборной.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В раздевалке датские футболисты узнали, что Австралия проигрывает к перерыву со счетом 0:1 и окончательно расслабились. Вторая половина встречи подарила болельщикам некое подобие борьбы, в которой ни одной из сторон ничего не было нужно. Была надежда, что отсутствие ответственности, наоборот, окрылит футболистов, и они бросятся атаковать, ничем особо не рискуя. Увы, сбыться ей было не суждено.

Трибуны даже в определенный момент загудели в негодовании, но разбудить футболистов не смогли. Впрочем, вряд ли болельщики покинули стадион страшно недовольными – все-таки и тем, и другим удалось решить главную задачу по выходу в 1/8 финала.

ДАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 0:0 (0:0)

Дания: Шмейхель – Дальсгор, Кьер, Кристен, Стрюгер – Дилейни (Лерагер, 90+1), Йергенсен, Эриксен – Брейтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75),Систо (Фишер, 60).

Франция: Манданда – Сидибе, Варан, Кимпембе, Эрнандес(Менди, 50) – Канте, Нзонзи – Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Лемар – Жиру.

Предупреждение: Йергенсен, 45+3.

Судьи:Рикки, Де Карвальо, ван Гассе (все – Бразилия), Рокки (Италия).

26 июня. Москва. +24, облачно. Стадион «Лужники». 78 011 зрителей (вместимость 84 745).

СТАТИСТИКА

Удары 5-11. В створ 1-4. Штанги 0-0. Угловые 4-2. Офсайды 1-1. Фолы 10-10. Владение мячом 39-61.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ДАНИЯ

Шмейхель 6,0 Дальсгор 5,5 Кьер 6,0 Кристен 6,0 Стрюгер 5,5 Дилейни 5,5 (Лерагер) б/о Йергенсен 5,5 Эриксен 5,0 Систо 5,5 (Фишер) б/о Корнелиус 6,0 (Дольберг) б/о Брейтуэйт 5,5

ФРАНЦИЯ

Манданда 5,5 Сидибе 5,5 Варан 6,0 Кимпембе 5,5 Эрнандес 5,5 (Менди) б/о Канте 6,0 Нзонзи 5,5 Дембеле 5,0 (Мбаппе) б/о Гризманн 5,5 Лемар 5,0 Жиру 5,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Кьер – 6,0. Выбрать троих лучших по такому матчу, все равно что искать самый симпатичный картофель. Немногие могут занести себе его в актив. Кьер, закрывший штрафную площадь на замок, один из них.

Канте – 6,0. Работоспособный опорник подчищал за партнерами, был мобилен и показал хорошую интенсивность. На такой встрече этого достаточно.

Корнелиус – 6,0. Очень хотел отличиться, искал свой момент и активно цеплялся за мяч. Правда, поддержки партнеров ему не хватило.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Харейде – 5,5. Собрал в центре поля кулак из троих полузащитников, заблокировавший оппонентам все попытки пройти через эту зону, однако контригру наладить не сумел. Датчане ничего не позволили создать сопернику, но и сами практически ничем примечательным не отметились.

Дешам – 5,0. В отсутствие турнирной мотивации другой для игроков не придумал. Попробовал нескольких игроков резерва и дал отдохнуть лидерам, что самым негативным образом сказалось на игре французов.

РЕЙТИНГ МАТЧА

4,0