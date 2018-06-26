Дания и Франция победителя не выявили. Да и не очень-то хотели
Похоже, этот матч был обречен завершиться первой нулевой ничьей на ЧМ-2018.
ДО МАТЧА
Французы заранее гарантировали себе выход в следующий раунд, поэтому Дидье Дешам мог позволить себе дать лидерам передышку. В запасе остались Льорис, Павар, Умтити, Погба, Мбаппе и Матюиди. Но и в их отсутствие состав «трехцветных» отнюдь не выглядел сколь-нибудь слабым. Впервые на турнире сыграли Манданда, Кимпембе, Лемар и Сидибе, а также появился Нзонзи, отыгравший до сего момента всего одну минуту. Также с первых минут появился Гризманн.
Датчанам в этой встрече было достаточно и ничьей, однако поражение могло лишить команду выхода в плей-офф в том случае, если в параллельной игре Австралия отберет три очка у Перу. Поэтому Оге Харейде не стал рисковать, максимально уплотнив среднюю линию. Предматчевые расстановки ФИФА предложили схему 4-3-3, но непосредственно на поле она в большей степени была похожа на 4-5-1. На острие вышел талантливый нападающий Андреас Корнелиус, проведший до того на ЧМ-2018 22 минуты.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Отсутствие турнирной мотивации выиграть во что бы то ни стало сказалось на зрелищности. Датчане не раскрывались и стремились уколоть соперника в контратаке, тогда как французы бездумно перекатывали мяч с фланга на фланг. Редкие и робкие попытки проникнуть в датскую штрафную успехом не увенчались. Жиру барражировал на переднем краю, но мячи получал только сместившись на фланг.
У датчан запомнился своей целеустремленностью и напором Корнелиус. В одном из эпизодов он убежал по левому флангу от оппонента и выдал геометрически практически идеальную передачу в центр штрафной, но вовремя вышедший из ворот Манданда не дал случиться голу. Эриксен проходил эти 45 минут пешком, ничем не проявив желания носить красную футболку национальной сборной.
ВТОРОЙ ТАЙМ
В раздевалке датские футболисты узнали, что Австралия проигрывает к перерыву со счетом 0:1 и окончательно расслабились. Вторая половина встречи подарила болельщикам некое подобие борьбы, в которой ни одной из сторон ничего не было нужно. Была надежда, что отсутствие ответственности, наоборот, окрылит футболистов, и они бросятся атаковать, ничем особо не рискуя. Увы, сбыться ей было не суждено.
Трибуны даже в определенный момент загудели в негодовании, но разбудить футболистов не смогли. Впрочем, вряд ли болельщики покинули стадион страшно недовольными – все-таки и тем, и другим удалось решить главную задачу по выходу в 1/8 финала.
ДАНИЯ – ФРАНЦИЯ – 0:0 (0:0)
Дания: Шмейхель – Дальсгор, Кьер, Кристен, Стрюгер – Дилейни (Лерагер, 90+1), Йергенсен, Эриксен – Брейтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75),Систо (Фишер, 60).
Франция: Манданда – Сидибе, Варан, Кимпембе, Эрнандес(Менди, 50) – Канте, Нзонзи – Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Лемар – Жиру.
Предупреждение: Йергенсен, 45+3.
Судьи:Рикки, Де Карвальо, ван Гассе (все – Бразилия), Рокки (Италия).
26 июня. Москва. +24, облачно. Стадион «Лужники». 78 011 зрителей (вместимость 84 745).
СТАТИСТИКА
Удары 5-11. В створ 1-4. Штанги 0-0. Угловые 4-2. Офсайды 1-1. Фолы 10-10. Владение мячом 39-61.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
ДАНИЯ
|
Шмейхель
|
6,0
|
Дальсгор
|
5,5
|
Кьер
|
6,0
|
Кристен
|
6,0
|
Стрюгер
|
5,5
|
Дилейни
|
5,5
|
(Лерагер)
|
б/о
|
Йергенсен
|
5,5
|
Эриксен
|
5,0
|
Систо
|
5,5
|
(Фишер)
|
б/о
|
Корнелиус
|
6,0
|
(Дольберг)
|
б/о
|
Брейтуэйт
|
5,5
ФРАНЦИЯ
|
Манданда
|
5,5
|
Сидибе
|
5,5
|
Варан
|
6,0
|
Кимпембе
|
5,5
|
Эрнандес
|
5,5
|
(Менди)
|
б/о
|
Канте
|
6,0
|
Нзонзи
|
5,5
|
Дембеле
|
5,0
|
(Мбаппе)
|
б/о
|
Гризманн
|
5,5
|
Лемар
|
5,0
|
Жиру
|
5,0
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Кьер – 6,0. Выбрать троих лучших по такому матчу, все равно что искать самый симпатичный картофель. Немногие могут занести себе его в актив. Кьер, закрывший штрафную площадь на замок, один из них.
Канте – 6,0. Работоспособный опорник подчищал за партнерами, был мобилен и показал хорошую интенсивность. На такой встрече этого достаточно.
Корнелиус – 6,0. Очень хотел отличиться, искал свой момент и активно цеплялся за мяч. Правда, поддержки партнеров ему не хватило.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Харейде – 5,5. Собрал в центре поля кулак из троих полузащитников, заблокировавший оппонентам все попытки пройти через эту зону, однако контригру наладить не сумел. Датчане ничего не позволили создать сопернику, но и сами практически ничем примечательным не отметились.
Дешам – 5,0. В отсутствие турнирной мотивации другой для игроков не придумал. Попробовал нескольких игроков резерва и дал отдохнуть лидерам, что самым негативным образом сказалось на игре французов.
РЕЙТИНГ МАТЧА
4,0