Один из тренеров нашей команды на бронзовом чемпионате Европы 2008 года, где мы дважды встречались с испанцами, Александр Бородюк объяснил, как надо действовать против этого соперника сейчас, в 1/8 финала ЧМ-2018.

«КОГДА БЫЛО ЕЩЕ ПРОВЕРЯТЬ МИРАНЧУКА?»

– Прежде чем перейти к предстоящей 1 июля игре, хотелось бы узнать ваше мнение о нашем разгромном поражении от Уругвая. Что случилось в Самаре?

– Знаете, первые два тура уругвайцы провели в полноги. Но им хватило класса набрать шесть очков. А в матче с российской сборной Уругвай включил скорости, и мы оказались к этому не готовы. Соперник опережал нас в скорости мышления, а индивидуальное мастерство уругвайских футболистов выше. Отсюда – такой результат. Однако претензий по самоотдаче к нашим ребятам нет. На поле не было равнодушных.

– При этом эйфория после побед над Египтом и Саудовской Аравией ушла…

– И это хорошо! Разные шоумены кричали, что Россия уже чуть ли не чемпион мира, а потом те же люди переобулись на ходу. А некоторые крупные чиновники начали ставить нынешнюю сборную выше команды образца 2008 года. И вот этого точно делать не нужно! Сейчас другое поколение. К чему эти сравнения?!

– В Самаре Станислав Черчесов оставил на скамейке Александра Головина и проверил Алексея Миранчука. Правильно?

– Да, логичный ход. Во-первых, у Головина была желтая карточка. Получи Александр с уругвайцами вторую, пропускал бы матч с испанцами. А мог еще и травму получить. Представляете, как бы тогда на Черчесова все обрушились?! А других возможностей проверить Миранчука не было. У него за плечами блестящий клубный сезон. Парень заслужил сыграть на чемпионате мира. Кто знает, когда предоставится следующий такой шанс.

«ИСПАНЦАМ НЕЛЬЗЯ УСТУПАТЬ В ЕДИНОБОРСТВАХ»

– Впереди – Испания, которая в третьем туре еле унесла ноги от марокканцев. Удивились этому?

– Матч показал, что в футболе все возможно, непобедимых нет. На данный момент, пожалуй, только бельгийцы превосходят всех. Остальные только вкатываются в турнир, набирают ход. Видим это на примерах Испании, Бразилии, Уругвая, Германии.

– Какой состав надо выставлять Черчесову на матч с испанцами?

– С составом все понятно, надо ставить тех футболистов, которые играли в первых двух турах. Эти игроки находятся в тонусе. На примере Миранчука в игре с Уругваем мы увидели, что, пропустив полмесяца, даже самый талантливый игрок не в состоянии показать лучших качеств.

– В чем слабые стороны Испании?

– Они пропустили пять мячей – это говорит о проблемах в обороне. Такого за сборной Испании ранее не водилось. С другой стороны, на подготовку к игре у них почти неделя. А фавориты, как я уже сказал, обычно добавляют по турниру.

– Какую тактику испанцы изберут против наших?

– Они любят контролировать мяч, поэтому сборной России нужно играть очень плотно. Ни в коем случае нельзя уступать в единоборствах. Если отдадим пространство, мяч трудно будет отобрать.

«НЕМЦЫ ДОКАЗАЛИ АКСИОМУ ЛИНЕКЕРА»

– Открытый футбол с Испанией тоже противопоказан. Начнешь высоко прессинговать – получишь контратаку на свои ворота.

– Думаю, нужно играть вторым номером, выставить два блока в защите. Но просто прижиматься к своей штрафной ни в коем случае нельзя, такая тактика до добра не доведет. Погоду в воскресенье в Москве прогнозируют жаркую. Значит, имеет смысл варьировать темп: активность сочетать с контролем мяча.

– Играем в «Лужниках». Это плюс?

– Безусловно. Мы уже там провели один матч. Поддержка трибун будет мощной. Да и лететь никуда не нужно – спокойно готовимся к матчу в Новогорске. Мы все переживаем за ребят, желаем им победы в матче с Испанией. Сборная у нас одна и ее надо поддерживать всегда – и после побед, и после поражений.

– Кроме нашей сборной, за кем еще следите на чемпионате столь же пристально?

– За Германией. Накануне турнира одна влиятельная немецкая партия требовала убрать из команды Месута Озила и Илкая Гюндогана. Вроде бы они сфотографировались с президентом Турции. Однако Йоахим Лев не поддался давлению, включил обоих в состав. Озил вышел в основе в первом матче, а Гюндоган – на замену во втором, и сыграл против шведов замечательно. Лев показал, что у него есть внутренний стержень.

Немцы опять подтвердили аксиому Гари Линекера. Думаю, они способны пойти очень далеко. Также порадовала современным футболом и балансом в игре Бельгия. Эта команда умеет подержать мяч, сыграть на контратаках, использовать свободные зоны. Да практически все бельгийцы умеют! Бразилия будет прибавлять. А французы уже выглядят прилично, и состав у них на зависть.

"МЫ НЕ ЗНАЕМ, КАК ГОТОВИЛИСЬ БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА ИЛИ ГЕРМАНИЯ"

- У Бразилии могло быть перед последним туром всего 2 очка. Аргентина еле спасла матч с Нигерией в концовке, немцы спаслись на последней добавленной минуте со шведами. Чемпионат мог лишиться сразу нескольких фаворитов. Почему ведущие сборные так невнятно начинают, они планируют пик формы на плей-офф?

- Вы правильное слово использовали в вопросе – могли. Но ведь все закончилось для фаворитов хорошо.

- А если б Клосс не попал в девятку на последней добавленной минуте матча со шведами?

- Но ведь попал же! Поэтому он и является чемпионом мира, победителем Лиги чемпионов и играет в сильнейшем клубе мира. В таких матчах на первый план выходит индивидуальное мастерство футболистов, класс. Месси ведь тоже нигерийцам забил потрясающий гол за счет индивидуального мастерства. И Перишич, который играет в «Милане», забил исландцам. А теперь вспомните, как опасно атаковали нигерийцы и исландцы, но у них не оказалось в составе футболистов такого уровня, какие были у соперников. Поэтому и результат этих матчей такой, а не иной.

- И все-таки по поводу пика формы.

- Сейчас никто не готовится к одному-двум матчам, идет подготовка ко всему турниру. Мы не знаем, как готовились к чемпионату Бразилия, Аргентина или Германия. Очевидно, они рассчитывают пройти как можно дальше. Но в матчах турнира такого уровня почти всегда на первый план выходит индивидуальное мастерство. Поэтому эти футболисты играют в сильнейших клубах мира и называются звездами. А в составе ведущих сборных таких футболистов немало.