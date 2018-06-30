Накануне игры с Хорватией в 1/8 финала наставник сборной Дании Оге Харейде назвал соперника фаворитом, сказал, что его команда готова к пенальти, и восхитился навыками Луки Модрича.

- Ваша команда испытывает давление?

- Я понимаю, что напряжение ушло. С Перу в первой игре нам вообще повезло, что мы набрали три очка. Тогда напряжение было. Большинство футболистов ранее не играли на ЧМ. Завтра подход будет позитивный. Поразительно, что мы находимся тут. Нам приятно быть здесь.

- Хорваты похожи на Францию?

- Хорваты – фавориты.

С Францией мы играли очень низко при обороне. Раньше мы так не делали. Под каждого соперника у нас свой план.

Хорваты обладают хорошим навыком передач. Соперник очень гибок. У них есть хорошие нападающие, которые отлично читают ситуацию.

Думаю, две команды будут проверять друг друга в атаке. Это будет хороший матч.

- Нельзя исключать удары с пенальти. Готовитесь к ней?

- Тренерским штабом мы обсуждали серию пенальти. Но игрокам пока об этом не говорим. Важнее то, что мы будем делать на поле.

Мы смотрели на статистику пенальтистов. У нас есть информация о том, какие игроки бьют пенальти в клубах. Мы изучали их. Штаб уже готов к этому. И знаем, кого заменить, если будет серия ударов с 11-метровой отметки.

- Как нейтрализовать Модрича?

- У Хорватии много искусных игроков. Есть еще Ракитич. Мы знаем, как они играют. Нам нужно придумать, как коллективно противостоять им.

- Зинедин Зидан восхищается умением Луки Модрича делать передачи внешней стороной стопы. Вас восхищает кто-то из игроков сборной Хорватии? Чем именно?

- О да, Модрич часто именно так передает мяч. Это выглядит прекрасно. Это впечатляет. Именно поэтому он играет в «Реале».