В воскресенье Хорватия сразится в 1/8 финала ЧМ-2018 с Данией. Полузащитник «шашечных» Лука Модрич полон решимости выйти победителем из противостояния. А наставник Златко Далич полагает, что выход из группы – не предел для его команды.

Перед игрой к Луке Модричу было не меньше вопросов, чем к Златко Даличу. Оно и понятно – является лидером, выступает за мадридский «Реал», в составе которого трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. На ЧМ-2018 он уже забил два мяча – больше всех своих партнеров.

- Лука, можно ли сказать, что это матч будет определяющим для вашего поколения?

- Конечно, это важный матч. Мы прекрасно играли в группе. Можем гордиться этим. Но завтрашняя встреча заставляет забыть, что было до сих пор. Это лишь предпосылка для игры в 1/8 финала. Настало время, чтобы это поколение перешагнуло через преграду, которую Хорватии не удавалось взять с 1998 года.

Наши игра в группе показала, что мы можем покорить 1/8 финала. Если мы сыграем также уверенно, то преодолеем эту преграду.

- Тренер Дании Оге Харейде сказал, что хавбек Кристиан Эриксен не хуже вас. Что вы думаете?

- Я не люблю кого-то сравнивать с собой. Эриксен великолепный, первоклассный игрок. Он провел чудесный сезон в «Тоттенхэме». В Дании Кристиан - лучший.

Но завтрашний матч, прежде всего, будет зависеть от командного выступления, а не отдельных футболистов. Командная игра – самое главное.

- Чего ожидаете от датчан?

- То, что они не проигрывают 18 матчей, свидетельствует об их силе. Мы уважительно относимся к сопернику, но верим в себя. Мы хотим сыграть так же уверенно, как в группе.

В этом году Дания пропустила лишь один мяч. Они играют жестко и организованно в обороне. Мы вынуждены сыграть на максимуме. Уважаем их за их защиту. Но верим в себя.

- Лука, кто у Хорватии приходит на пресс-конференцию, тот забивает.

- Это совпадение. Автор гола вообще второстепенен. Важно, чтобы команда победила. Нам нужна одна победа.

Посмотрим¸ продолжится ли традиция. Если нет, я отключусь от социальных сетей.

- Иван Перишич после одного из матчей вышел на поле с сыном. Можно ожидать подобного от вас?

- Мои дети и жена придут на игру. Надеюсь, увидим их на поле. Только мой третий ребенок слишком маленький.

Златко Далич: Буду рад, если Модрич станет лучшим игроком турнира

Но все же главный архитектор выхода Хорватии из группы – тренер Златко Далич. Это он варьировал тактику и тасовал состав. На турнире специалист уже дал время 21 игроку, а 20 выпускал с первых минут! Наставник проделал большую работу.

- Последние полгода я обдумывал, как выйти из группы. Сейчас же понимаю, что мы способны на гораздо большее.

Работа тренера – рекомендации. Но без футболистов они ничего не стоять. Поэтому я горжусь своей командой.

Даже если мы вылетим, я смогу сказать, что мы с ребятами провели отличную работу. Но нам нужно сделать счастливыми наши семьи, наш народ. Думаем только о победе.

- Против Исландии вы дали основным игрокам отдых. Довольны резервистами?

- У нас прекрасный набор игроков. И есть футболисты для решения разных задач на поле. На скамейке запасных достаточно игроков, которые ждут своего часа. Матч с Исландией показал, что у нас много вариантов. Нет состава А или состава В.

- Модрич может стать лучшим игроком турнира? Или все-таки Месси?

- Насколько я знаю, Аргентина проигрывает Франции. Так что Лионель уже не может. А если станет Модрич, мне будет очень приятно.

- Вы в Нижнем Новгороде победили Аргентину. Вам это поможет в игре с Данией, так как встреча пройдет здесь?

- Если пройдем Хорватию, обещаю вернуться в Нижний Новгород.

- Дания похожа стилистически на Исландию, с которой вы уже играли?

- Стиль похож – стандарты, дальние передачи. Можно сказать, что матч против Исландии был предварительным тестом перед завтрашней встречей.

Но сам матч с Данией будет не похож на игру с Исландией. Дания на класс выше, их центральные защитники намного лучше.

- Вам важна поддержка из дома?

- Любые обращения полезны нам. Не важно, из интернета или телевидения они поступают. Перед ЧМ я говорил, что мы сделаем все, что наполнить хорватов гордостью. Хотим, чтобы они насладились нашим футболом. Прежде всего, мы играем за себя, за свою страну. Приятно испытывать усталость, когда стараешься во благо страны.

Завтра важно не терять связи с реальностью. Эмоции нужно придержать, необходимо включить рассудок.