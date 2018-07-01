Валерий Газзаев: Акинфеев вытащил нас в четвертьфинал
Первый российский тренер, выигравший еврокубок, прокомментировал первый в российской истории выход в 1/4 финала чемпионата мира.
– Поздравляю всех с великолепным результатом. Это был самый лучший день в истории российского футбола. Наша сборная вошла в восьмерку лучших команд мира! Большое достижение.
– Случилось чудо?
– В истории остается только результат. Понятно, что у испанцев процент владения мячом зашкаливал, инициатива была у соперника, но мы очень здорово оборонялись. Организация действий в защите была на очень высоком уровне.
– Моментов особо у Испании и не было.
– Испанцы примерно так же играли и с Марокко на групповой стадии. Владели мячом, но моментов толком не создавали. Это наша заслуга. 120 минут выдерживать предельную концентрацию, когда мяч почти все время у соперника, – большое дело. И, конечно, Акинфеев очень нам помог. Вне всяких сомнений Игорь – лучший игрок матча. Именно он вытащил нас в четвертьфинал чемпионата мира.
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– О таких матчах складываются легенды, кого кроме Акинфеева отметите?
– Надо говорить в целом о команде и тренерском штабе. Надо всем говорить спасибо за это достижение. В рейтинге ФИФА вот теперь наверняка на несколько десятков позиций шагнем вперед.
– Ставка на оборону – в этом был наш единственный шанс?
– Сами видите, что эта тактика принесла успех. Какие еще вопросы?
– О чем теперь будем мечтать?
– Давайте, дождемся, когда определится соперник по четвертьфиналу. Тогда и поговорим.