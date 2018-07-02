По данным Instat, вратарь сборной России в матче с Испанией набрал 319 рейтинговых баллов, которые отражают технико-тактические действия игроков, - больше всех в нашей команде. У испанцев, владевших инициативой и находившихся с мячом 75 процентов времени, лучший рейтинг заработал полузащитник мадридского «Реала» Иско (326).

Акинфеев - действительно супергерой. И не только потому, что вытащил для нас серию послематчевых пенальти. У его визави Давида Де Хеа из «МЮ» работы было, прямо скажем, негусто. Единственный удар в створ испанских ворот нанес Артем Дзюба с 11-метровой отметки - он же стал голевым. Акинфеев же совершил 10 сэйвов (в официальном протоколе ФИФА их значится 9, но мы берем данные Instat, которые гораздо точнее). Из них в категорию «суперсэйвов» записаны пять. Трижды испанцы попадали в створ, атакуя с дистанции менее 10 метров, шесть раз - с 10-20 м и однажды - с дальнего расстояния. В прыжке наш голкипер ловил мяч пять раз, без прыжка - трижды.

А вот как выглядит карта отраженных Акинфеевым ударов с учетом послематчевой серии 11-метровых. Красота!

Уверенность вратаря безусловно передалась полевым игрокам, которые практически не уступили мастеровитому сопернику в единоборствах. А если брать борьбу на втором этаже, то мы и вовсе превзошли испанцев, выиграв 53 процента воздушных дуэлей. Особенно отличился Артем Дзюба - 73%, 16 из 22! Фантастические цифры, учитывая, что наш таранный форвард был заменен в середине второго тайма. Лучшим по этому показателю у испанцев стал Жерар Пике, но он за весь матч с учетом овертайма (!) «снимал верх» лишь 8 раз. В два раза реже Дзюбы.

Еще один показательный момент - динамика процента владения мячом. Да, по итогам всего матча Испания получила колоссальное преимущество. Однако на отрезке с 30-й по 45-ю минуту оно выглядело уже не столь ощутимым - 62 процента против 38. Оказавшись в положении догоняющих, мы отодвинули игру от своих ворот, усилили давление и воплотили его в ответный мяч. То есть, при всей парадоксальности такого вывода, нити игры находились в руках сборной России. Когда это потребовалось, команда изыскала ресурсы перехватить инициативу. Как только статус кво был восстановлен, россияне опять отошли назад, соглашаясь действовать вторым номером. Что против таких испанцев было единственно верной тактикой.

Ну а что же Иско с его более высоким, чем у Акинфеева, Instat-рейтингом? За матч атакующий хавбек испанцев получил 170 передач - немногим меньше, чем все игроки сборной России вместе взятые (255). При этом он совершил 16 удачных обводок (у всей нашей команды - 8), однако за счет грамотной зонной подстраховки нашим удавалось сводить КПД Иско почти к нулю. 11 раз тот терял мяч, 9 раз на нем фолили на относительно безопасном расстоянии от ворот. Две ключевые передачи в исполнении Иско с учетом одностороннего рисунка игры - это тоже весьма скромный показатель.

А вот как выглядит суммарная Instat-статистика игроков сборной Испании.

Отдельно, конечно же, стоит упомянуть о Марио Фернандесе. В этой игре наш натурализованный бразилец стал «футбольным Джоном Холденом» - те самым, что принес сборной России золото Евробаскета-2007 в финале с Испанией. Победных мячей, в отличие от Холдена, Фернандес не забивал. Зато на своем правом фланге (левом для соперника, где лютовал Жорди Альба) отпахал, как выразился бы Дзюба, на 200-300 процентов.

Русский бразилец отдал больше всех в команде передач - 64 (с точностью 83%), чаще всех принимал мяч (40) и совершил 11 перехватов. То, что самым жарким в ходе игры был именно фланг Фернандеса, следует из этой Instat-диаграммы.

И именно Фернандес стал гарантом того, что Альба и компания по сути ни разу в эту дверь не вломились. Было тяжело, к концу дополнительного времени бразилец еле волочил ноги, но именно Марио стал олицетворением игры сборной России в этом матче, которую можно емко описать одним словом: «Выстояли!».

Кстати, персонально у Альбы Фернандес выиграл все четыре единоборства.

А вот карта ТТЛ Фернандеса на правом фланге. Жара!