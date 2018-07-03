РОБЕРТО МАРТИНЕС: НЕ ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ О СХЕМЕ И ТАКТИКЕ

– Не пришло время говорить о схеме. У нас было 20 возможностей забить. Мы пропустили два мяча, нужно было искать возможность отыграться. Мы сплотились и постарались добиться результата. Нужно поздравить в Японию, они нас застали врасплох. Кружили вокруг их штрафной долго. Немного игр, где можно проигрывать 0:2 и выиграть в итоге. Речь идет о вере в свои силы. Свежие игроки вышли. Сегодня несправедливо было говорить о тактике.

С физической точки зрения мы были хороши. Победный гол мы забили перейдя от своей до чужой штрафной менее чем за шесть секунд. Это отличный показатель. Мы свободнее смогли играть в середине после выхода Маруана Феллайни. Первый наш гол – везение, как и штанга Эдена Азара, это как раз невезение. Наши игроки были голодны до голов.

– Два пропущенных мяча – невезение или недооценка соперника?

– Не думаю, что недооценили их. Мы уделили Японии много времени. Первый гол забили в ходе шикарной контратаки. Второй гол – замечательный дальний удар в дальний угол. Нужно быть готовым психологически.

– Последний подобный матч был 48 лет назад. Как сможете раскрепостить игроков?

– Чем лучше и быстрее они поймут, что лучшая команда на турнире, тем проще нам будет. С Бразилией мы будем играть хорошо с первых минут, никто не считает, что мы не выйдем в полуфинал. Мы как маленький мальчик, который мечтает выйти на поле в четвертьфинале против Бразилии.

ЭДЕН АЗАР: ПОСТАРАЕМСЯ НАВЯЗАТЬ БРАЗИЛИИ СВОЮ ИГРУ

– Думали ли вы, вам выдастся такой матч?

– Думали, если мы сможем забить, то сможем игру переломить. у нас есть игроки на скамейке, которые могут изменить ход игры. Рады, что победили и вышли в четвертьфинал.

– Как объясните провальный старт матч?

– Первые 25 минут мы отыграли хорошо, но во втором тайме пропустили два гола. Думаю, их можно было избежать. Но мы среагировали, вот такие матч нужно учитывать в будущем. Мы довольны. Матч будет через пять дней. Будет потрясающий шанс сыграть против Бразилии. Постараемся навязать им свою игру и победить.

АКИРА НИСИНО: Я УБИТ И РАЗОВАРОВАН ПОРАЖЕНИЕМ ОТ БЕЛЬГИИ

– Мы очень хорошо сыграли, но нам нужно было победить, мы этого хотели. Наша команда сильна. Могли сыграть с Бельгией на равных. Мы начали неплохо, но к концу матча мы пропустили неожиданный гол. Когда вели 2:0, я решил не менять футболистов, мне хотелось, чтобы они забили еще один гол.

В определенной степени мы контролировали мяч и игру, но на определенном этапе Бельгия повысила темп, когда это нужно было сделать. Мы хотели сыграть против них на максимуме. Мы были решительно настроены. В конце матча они нас переиграли. Я не ожидал такого поворота событий. Мы столкнулись с силой Бельгии во всей красе.

– Какие чувства испытали после матча?

– Я сомневался в себе. Мы контролировали матч и в итоге бельгийцы победили. Дело во мне. Я выпустил из рук контроль этого матча. Когда мы пропустили третий, я винил себя.

– Готовились к дополнительному времени?

– На этот момент у нас был штрафной и угловой, мы хотели завершить матч в основное время. Мы не ожидали контратаки бельгийцев, она застава врасплох.

– За короткий период времени произошло много всего на поле. Что бы вы хотели сказать игрокам на этом этапе?

– Сходите в душ. Они стояли не двигаясь. Я поговорю с ними, когда мы вернемся в гостиницу.

– В течение турнира вы говорили, что игроки были в отличном состоянии.

– Футболисты в отличной физической форме, но нужно уметь использовать эти возможности. Для этого нужны навыки, тактика. Мы хорошо играли в пас, контролировали мяч, но иногда мы распоряжались им легкомысленно. Пробежала команда немного, но двигалась при этом хорошо. Они играли в хороший футбол в движении.

– Как оцените выступление команды на турнире?

– Я очень разочарован результатом, я убит им. Между нами и Бельгией не было больших различий. В течение турнира я доволен игрой своей командой. Они действовали уверенно, лучше, чем раньше. Они выложились больше, чем на сто процентов. Даже сегодня.

– Можно ли назвать сегодняшнее поражение главной трагедией японского футбола последних лет?

– Я не хочу признавать это. Я должен принять это поражение. Я опустошен.

– Можно ли назвать турнир успешный несмотря на невыполненную цель – выход в четвертьфинал?

– Футболисты играли настолько хорошо, насколько это было возможно. Мы показали качество, но нашей целью был другой раунд. Не могу назвать этот результат успешным. Мы бились до конца и будем переносить опыт этого турнира на следующий ЧМ. Там добьемся большего успеха.