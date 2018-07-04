«Советский спорт» рассказывает о матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии, где все решилось в серии пенальти.

ДО МАТЧА

20 лет прошло с последнего официального матча между Англией и Колумбией. В 1998 году судьба свела эти сборные в одной группе на французском чемпионате мира. Тогда встреча выдалась не самой упорной, и запомнился красотой голов в ворота южноамериканцев. Счет открыл Даррен Андертон мощным ударом в ближний угол, а окончательную точку поставил Дэвид Бекхэм. Королю штрафных удался фирменный удар со стандарта.

Что касается нынешнего турнира, сейчас главной звездой англичан является Гарри Кейн. До сегодняшней встречи форвард забивал каждые 30 минут и за два матча (игру с Бельгией нападающий пропустил) он «наколотил» в ворота соперников 5 мячей. Именно Кейн и стал главной ударной силой Англии, которая впервые за последние 12 лет имела отличные шансы добраться до четвертьфинала чемпионата мира.

У Колумбии же можно выделить вратаря Давида Оспину и защитника Йерри Мину, который внезапно стал лучшим бомбардиром команды (2 забитых мяча до сегодняшнего дня). Другой лидер команды Хосе Пекемана Хамес Родригес даже не попал в заявку на матч 1/8 финала. Причина – травма футболиста, которую он получил в игре группового этапа против Сенегала.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Начало матча получилось бодрым. Команды действовали практически без центра поля, но острее все-таки были англичане. Именно они и создали первый момент. Рахим Стерлинг подобрал мяч возле чужой штрафной и решился на удар, который в последний момент блокировал Давинсон Санчес.

Колумбийцы ответили на 21-й минуте. Радамель Фалькао опередил защитника после отскока и пробил – Джон Стоунс самоотверженно бросился под мяч.

В концовке тайма южноамериканцы взял мяч под свой контроль, но шансов, чтобы открыть счет так и не появилось. А вот англичане могли уйти на перерыв в хорошем настроении. Киран Триппьер со штрафного ударил в «девятку», но «выстрелу» не хватило точности.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После отдыха англичане все-таки забили. Карлос Санчес на глазах у главного арбитра исполнил прием в лучших традициях вольной борьбы и снес Кейна. В итоге сам пострадавший и подошел к «точке». Пробил форвард не самым лучшим образом, но счет в матче открыл, забив свой шестой мяч на турнире.

На 63-й минуте Деле Алли мог удвоить преимущество, но не попал в ворота после флангового навеса.

В концовке встречи колумбийцы устроили навал, и в итоге уже в добавленное время Мина головой послал мяч в сетку ворот Джордана Пикфорда. Случилось это после подачи углового.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Первый экстра-тайм прошел с преимуществом Колумбии. Фалькао даже удалось забить, но мяч ворота форвард послал после свистка арбитра. После короткого перерыва англичане прибавили. Несколько хороших подходов к воротам удалось сделать Джейми Варди, однако с завершением у нападающего в этот вечер были проблемы.

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

Дело дошло до пенальти, которые в сборной Англии ненавидят свыше 20 лет. До сегодняшнего дня родоначальники футбола проиграли шесть (и пять подряд) серий послематчевых пенальти из семи с 1990 года.

В России «черная» полоса англичан все-таки прервалась. Все решило спасение Пикфорда в самой концовке серии. Не реализовал свой удар Карлос Бакка.

КОЛУМБИЯ – АНГЛИЯ – 1:1 (0:0, 3:4 по пен.)

Голы: Кейн, 57 – 0:1 (с пенальти). Мина, 90+3 – 1:1

Серия пенальти: Фалькао – 1:0. Кейн – 1:1. Куадрадо – 2:1. Рэшфорд – 2:2. Муриэль – 3:2. Хендерсон – 3:2 (вратарь). Урибе – 3:2 (перекладина). Триппьер – 3:3. Бакка – 3:3 (вратарь). Дайер – 3:4

Колумбия: Оспина – Ариас (Сапата, 116), Мина, Д. Санчес, Мохика – Барриос, К. Санчес (Урибе, 79), Лерма (Бакка, 62) – Куадрадо, Кинтеро (Муриэль, 88) – Фалькао. Тренер: Пекерман

Англия: Пикфорд – Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Магуайр – Алли (Дайер, 81), Хендерсон, Лингард – Триппьер, Янг (Роуз, 102) – Стерлинг (Варди, 88), Кейн. Тренер: Саутгейт

Предупреждения: Барриос, 41. Ариас, 52. К. Санчес, 54. Хендерсон, 56. Фалькао, 63. Бакка, 64. Лингард, 69. Куадрадо, 118

Судьи: Гейгер, Флетчер (Канада), Андерсон (США), Конгер (Новая Зеландия)

3 июля. 21.00. Москва. +18, солнечно. Стадион « Спартак Арена». 44 190 зрилетей (при вместимости 45 360)

СТАТИСТИКА

Удары 14-16. В створ 4-2. Штанги 0-0. Угловые 2-7. Офсайды 1-2. Фолы 23-13. Владение мячом 48-52.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

КОЛУМБИЯ

Оспина 5,5 Ариас 5,0 (Сапата) б/о Мина 7,0 Д. Санчес 5,5 Мохика 5,5 Барриос 5,0 К. Санчес 5,0 (Урибе) 5,5 Лерма 5,0 (Бакка) 6,0 Куадрадо 5,5 Кинтеро 5,0 (Муриэль) 5,5 Фалькао 5,0

АНГЛИЯ

Пикфорд 6,0 Уокер 5,5 (Рэшфорд) б/о Стоунз 5,5 Магуайр 5,0 Алли 5,5 (Дайер) 5,5 Хендерсон 5,0 Лингард 5,0 Триппьер 5,5 Янг 5,5 (Роуз) б/о Стерлинг 6,0 (Варди) 5,0 Кейн 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Мина – 7,0. Провел очередной блестящий матч, не только снимая весь верх у своих ворот, но и в чужой штрафной. Едва не стал спасителем отечества, сравняв счет в добавленное к основному время матча.

Пикфорд - 6,0. Провел матч уверенно и качественно. Если в первые 90 минут соперники его почти не тревожили, то затем стали заставлять серьезно трудиться. Совершил великолепный сейв на 92-й минуте (который, правда, завершился голевым угловый колумбийцев) и парировал удар Бакки в послематчевой серии пенальти.

Бакка – 6,0. Появился на замену и очень оживил игру колумбийцев в атаке. В овертайме несколько раз заставил защитников англичан отбиваться в поте лица. Увы, этого оказалось недостаточно.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Пекерман – 6,5. Поначалу было не очень понятно, за счет чего он планирует выиграть. В первом тайме колумбийцы семь человек оставляли сзади. Зато проявил себя после пропущенного мяча. Все три замены сделал в атаку, чем и привлек удачу в компенсированное время. Правда, для победы этого не хватило.

Саутгейт – 6,0. 90 минут англичане играли в современный футбол, умно и тактически грамотно, однако в концовке едва не упустили нити игры из своих рук и вытянули победу только в серии послематчевых пенальти.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Кейн =

Сильным ударом по центру уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол против него самого, тогда как Оспина нырнул в правый от себя угол.

Мина =

После подачи углового выиграл борьбу в центре чужой штрафной и сильным ударом головой от земли отправил мяч под перекладину. Триппьер пытался на линии ворот достать мяч, но не дотянулся.