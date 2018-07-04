Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, что было на открытой тренировке сборной России перед четвертьфиналом с хорватами.

ТАЛИСМАН «МММ»

Все эти тренировки сборной России по футболу превращаются в День Сурка. Первые 15 минут занятия открытые (кстати, раньше было 20 – куда дели еще пять минут?). Потом пресса удаляется в деревянный домик со стеклянными стенами, где ждет двух спикеров из команды – из основного состава и резервиста. На этот раз с нами поговорили два «Г» – Александр Головин и Владимир Габулов.

Домик этот соорудили всего за месяц, привезя хитрую конструкцию из Нижнего Новгорода. Сие чудо – почти как Кижи, сколоченное без единого гвоздя – стало возможно благодаря директору учебно-тренировочного центра в Новогорске Николаю Доморацкому. А вот, кстати, и он – идет навстречу.

– Когда приедет Виталий Мутко? – спрашиваю. – Уже соскучился по вице-премьеру.

– Будет в 17-00, – объясняет Доморацкий. – Куда же мы без главного талисмана сборной?

– А еще талисман – Денис Мацуев. И, конечно, сам доМорацкий. Получается «МММ».

– Вот вы очень хорошо заметки пишете, – похвалил меня директор центра. – Но зачем меня недавно назвали «Николай Васильевич», когда я – Сидорович?

– Не может быть, – говорю. – Это клоны. Я-то знаю, что вы – Сидорович. И когда Россия в финале чемпионата мира победит Бразилию в «Лужниках», давайте сделаем еще одно интервью – большое, как ковалась победа.

На этом и договорились.

ХОРВАТЫ РВУТ В СОЧИ

Сборную Хорватии принимают на базе в поселке городского типа Рощино Ленинградской области, как родных. «Здесь все организовано на высшем уровне, мы довольны стадионом, отелем, полем, на базе нас приняли хорошо, мы чувствуем себя как дома. Это великолепное место, все прекрасно организовано, за что большое спасибо оргкомитету и городу, в котором мы находимся», – говорил форвард Марио Манджукич.

Но сидеть там хорваты долго не стали и уже в среду рванули в Сочи, чтобы привыкнуть к Адлеру – к местной духоте, солнцепеку, опаленному газону «Фишта», краснодарскому мохито, пиву с раками возле пансионата «Фрегат» и крупной гальке пляжа «Дельфин», где между лежаками ходит тетя Циля и продает инжир в пластиковом стакане за 150 рублей. Ныряешь в Черное море, плаваешь между медуз и видишь «ласточку», которая летит в Олимпийский парк. Садишься в нее, и ты – на футболе. Вот что такое Адлер в начале июля, вот что решили испытать хорваты, которые уже повидали Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и выучили слова песни «Широка страна моя родная».

«А мы поедем в Сочи в четверг во второй половине дня, – объяснили мне в сборной России. – Потому что нам и на базе в Новогорске хорошо. Тут уютно, прохладно, вкусная еда, и мы вечерами играем в «Что? Где? Когда?»»

И вот новости из стана команды, о чем поведал пресс-атташе. Александр Самедов вернулся в общую группу, хотя один день пропустил. Юрий Жирков начинает заниматься по индивидуальной программе. О сроках лечения пока не говорят, но есть неприятная болячка – воспаление мышц сухожилия. Алан Дзагоев тоже не занимается, у него миофасциальный синдром мышц спины. За расшифровкой – в гугл, а проще говоря, Дзагоеву спину продуло. Да что ж ему так не везет!

«НОГА БОГА» НЕ СЛУЧАЙНА

– Вы удивлены, что нога вашего партнера по сборной Игоря Акинфеева вдруг превратилась в ногу Бога? – спросил я у Владимира Габулова.

– Не удивлен. А если вы хотите знать, как Игорь сделал тот сэйв на пенальти – то по движению видно, что он именно отбивал мяч, хотя тот летел в противоход. Но Акинфеев старался оставить ногу и отбил. Тут нет никакой случайности.

Конечно, я никакие советы Игорю не давал. Это делал тренер вратарей Гинтарас Стауче. Но я искренне радовался за Акинфеева вместе со всей страной.

– Вы сейчас тренировались под дождем. И в Сочи сейчас тоже передают дожди на ближайшие три-четыре дня. Можно ли сказать, что вы уже окунулись в атмосферу четвертьфинала?

– Наверное, нет. Сочи – это юг, там гораздо теплее. И влажность будет выше. Но посмотрим. Мы приедем в Адлер, и у нас будет два дня на адаптацию. Мы ко всему привыкнем.

– А кто фаворит четвертьфинала?

– Так трудно сказать. Но сборная Хорватии – очень хороший и сильный соперник, где собраны высококлассные футболисты. Однако перед матчем шансы всегда равны.

– Как сейчас устроен быт сборной России? Вы изолированы от внешней среды?

– Он нисколько не поменялся. Так было на групповом этапе, так есть сейчас. Мы живем по расписанию, которое составляет тренерский штаб. Никто его не нарушает. Есть время, чтобы посетить семью. А есть время, чтобы пообщаться с прессой, как происходит сейчас.

– Как вам Дзюба в роли вратаря? Мы видели в твиттере, он отражает пенальти на тренировке.

– Я согласен, что у Артема неплохо получается в воротах. Он классно делает сэйвы. Это скорее футбольное баловство, которое случается после тренировки. Это нужно для поднятия настроения, для шуток.

Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko — Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

– Оцените хорватского вратаря Субашича, который вытащил четвертьфинал с Данией.

– Как это – оцените? Вы сами видели, этот голкипер совершил несколько важных сэйвов в плей-офф. Ничего громче не скажешь, за него говорят дела. Он принес победу сборной Хорватии.

…«Нога Бога» против «Субашича от Бога» – вот вам еще один поворот четвертьфинала в Сочи. Верим, надеемся, ждем.