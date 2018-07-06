Муслера поймал «вирус Кариуса». Франция одолела Уругвай и вышла в полуфинал ЧМ
В четвертьфинальном матче с Францией сборная Уругвая пропустила в два раза больше, чем за весь предыдущий турнир, и отправилась домой (0:2).
ДО МАТЧА
Главным вопросом до оглашения стартовых составов было появление в основе уругвайской сборной получившего повреждение Эдинсона Кавани. Когда Оскара Табареса за день до игры спросили об этом, он лишь раздраженно ответил в том духе, что, мол, «сами увидите». Уже тогда стало понятно, что с большой долей вероятности ждать Кавани на поле не стоит. Так и получилось – Эдинсон попал в заявку, но только на скамейку запасных. Вместо него, как мы и прогнозировали, позицию в нападении занял Кристиан Стуани, проведший на этом турнире 16 минут.
Дешам также лишился одной боевой единицы, но куда менее значимой. Одновременно дисквалифицированного и травмированного Блеза Матюиди на левом фланге атаки заменил Корентин Толиссо, проведший в двух матчах 93 минуты.
Сразу четыре француза, имеющие по желтой карточке, – Бенжамин Павар, Поль Погба, Оливье Жиру и Толиссо – оказались под угрозой пропуска полуфинала в случае повторного предупреждения в этой встрече, тогда как у уругвайской сборной такой футболист оказался один – Родриго Бентанкур.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Статистика очных встреч команд настраивала на не самый позитивный лад. В последних пяти матчах, сыгранных в XXI веке, они сумели забить на двоих всего один мяч. Соответственно, четыре игры из пяти завершились нулевой ничьей.
И на сей раз не покидало ощущение, что голов ждать не следует – слишком осторожничали и те, и другие. Однако французам на помощь пришел стандарт и фантастическое умение Рафаэля Варана выскочить из-за спин оппонентов. Правда, к тому моменту трибуны уже вовсю негодующе свистели, видя, как медленно и осторожно футболисты входят в игру. Не в первый уже раз на этом чемпионате мира болельщики освистывают французов за нежелание идти вперед и рисковать.
Сотворить что-то пытался Килиан Мбаппе, раз за разом пытавшийся разорвать левый фланг обороны соперника на скорости и дриблинге. Против него действовал Диего Лаксальт. И пусть не без труда и помощи партнеров, но он все же сдержать главного дриблера французов сумел.
Незадолго до свистка на перерыв Родриго Бентанкур получил предупреждение за грубую игру и лишил себя возможности сыграть в полуфинале вне зависимости от исхода встречи.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Ключевое значение Кавани в тактических расстановках Табареса было понятно еще по предыдущему матчу с Португалией, который для Эдинсона завершился досрочно. Он очень силен в единоборствах, особенно вверху, что позволяло Уругваю выходить из обороны через длинные передачи.
В его же отсутствие Суаресу в одиночку регулярно организовывать контрвыступление было слишком сложно, а от Стуани помощи ждать не приходилось. Особенно заметно это стало во втором тайме, когда южноамериканцам надо было отыгрываться. Суаресу только и оставалось, что в бессилии скрежетать зубами.
На исходе часа игры Табарес решился на двойную замену, выпустив на поле одновременно Кристиана Родригеса и Максимилиано Стуани. Однако вместо ожидаемого давления в штрафной Уго Льориса уругвайцы получили второй гол в свои ворота. Причем в ситуации, которая никак к этому не располагала. К сожалению для двукратных чемпионов мира, чудовищную «ошибку имени Кариуса» повторил всегда надежный Фернандо Муслера – Антуан Гризманн бил точнехонько в голкипера и был не менее окружающих удивлен тем, что мяч от рук голкипера пересек линию ворот.
После этого игра была сделана и разбилась на эмоциональные эпизоды, в которых футболисты больше выясняли отношения, чем играли в футбол. Так что Дешаму требовалось только не напортачить каким-нибудь безумным изменением игрового рисунка. Он рисковать и не стал, оставив своих лидеров до последних минут, и довел матч до уверенной победы.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
УРУГВАЙ
|
Муслера
|
4,0
|
Касерес
|
6,5
|
Хименес
|
6,5
|
Годин
|
6,5
|
Лаксальт
|
7,0
|
Нандес
|
5,5
|
(Уррета)
|
5,5
|
Торрейра
|
6,5
|
Весино
|
5,5
|
Бетанкур
|
5.5
|
(Родригес)
|
6,0
|
Стуани
|
5,0
|
(Гомес)
|
5,5
|
Суарес
|
5,0
ФРАНЦИЯ
|
Льорис
|
6,6
|
Павар
|
6,0
|
Варан
|
7,0
|
Умтити
|
7,0
|
Эрнандес
|
6,5
|
Мбаппе
|
5,5
|
(Дембеле)
|
б/о
|
Канте
|
6,5
|
Погба
|
6,5
|
Толиссо
|
7,0
|
(Н 'Зонзи )
|
6,0
|
Гризманн
|
6,5
|
(Фекир)
|
б/о
|
Жиру
|
6,0
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Варан – 7,5. Забил победный гол. Выходил победителем из дуэлей с Суаресом.
Лаксальт – 7,0. Заставил забыть про Мбаппе. Ни разу не проиграл оппоненту в скорости.
Толиссо – 7,0. Удачно заменил дисквалифицированного Матюиди. Сделал голевую передачу Гризманну, заработал штрафной, с которого Франция открыла счет в матче.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Табарес – 5,0. Наставник не провалился. Против него сыграли обстоятельства. Во-первых, травма Кавани. Во-вторых, ошибки игроков на своей половине поля.
Дешам - 6,5. Придумал, кем заменить Матюиди. Вышедший вместо него Толиссо поучаствовал в двух голах.
РЕЙТИНГ МАТЧА
6,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Варан !
Ворвался в штрафную на скорости под подачу Гризманна со штрафного и ловко подрезал мяч в угол, опередив Стуани.
Гризманн ??
Муслера запустил мяч в ворота так же, как Игорь Акинфеев в игре с Южной Кореей на ЧМ-2014.