В четвертьфинальном матче с Францией сборная Уругвая пропустила в два раза больше, чем за весь предыдущий турнир, и отправилась домой (0:2).

ДО МАТЧА

Главным вопросом до оглашения стартовых составов было появление в основе уругвайской сборной получившего повреждение Эдинсона Кавани. Когда Оскара Табареса за день до игры спросили об этом, он лишь раздраженно ответил в том духе, что, мол, «сами увидите». Уже тогда стало понятно, что с большой долей вероятности ждать Кавани на поле не стоит. Так и получилось – Эдинсон попал в заявку, но только на скамейку запасных. Вместо него, как мы и прогнозировали, позицию в нападении занял Кристиан Стуани, проведший на этом турнире 16 минут.

Дешам также лишился одной боевой единицы, но куда менее значимой. Одновременно дисквалифицированного и травмированного Блеза Матюиди на левом фланге атаки заменил Корентин Толиссо, проведший в двух матчах 93 минуты.

Сразу четыре француза, имеющие по желтой карточке, – Бенжамин Павар, Поль Погба, Оливье Жиру и Толиссо – оказались под угрозой пропуска полуфинала в случае повторного предупреждения в этой встрече, тогда как у уругвайской сборной такой футболист оказался один – Родриго Бентанкур.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Статистика очных встреч команд настраивала на не самый позитивный лад. В последних пяти матчах, сыгранных в XXI веке, они сумели забить на двоих всего один мяч. Соответственно, четыре игры из пяти завершились нулевой ничьей.

И на сей раз не покидало ощущение, что голов ждать не следует – слишком осторожничали и те, и другие. Однако французам на помощь пришел стандарт и фантастическое умение Рафаэля Варана выскочить из-за спин оппонентов. Правда, к тому моменту трибуны уже вовсю негодующе свистели, видя, как медленно и осторожно футболисты входят в игру. Не в первый уже раз на этом чемпионате мира болельщики освистывают французов за нежелание идти вперед и рисковать.

Сотворить что-то пытался Килиан Мбаппе, раз за разом пытавшийся разорвать левый фланг обороны соперника на скорости и дриблинге. Против него действовал Диего Лаксальт. И пусть не без труда и помощи партнеров, но он все же сдержать главного дриблера французов сумел.

Незадолго до свистка на перерыв Родриго Бентанкур получил предупреждение за грубую игру и лишил себя возможности сыграть в полуфинале вне зависимости от исхода встречи.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Ключевое значение Кавани в тактических расстановках Табареса было понятно еще по предыдущему матчу с Португалией, который для Эдинсона завершился досрочно. Он очень силен в единоборствах, особенно вверху, что позволяло Уругваю выходить из обороны через длинные передачи.

В его же отсутствие Суаресу в одиночку регулярно организовывать контрвыступление было слишком сложно, а от Стуани помощи ждать не приходилось. Особенно заметно это стало во втором тайме, когда южноамериканцам надо было отыгрываться. Суаресу только и оставалось, что в бессилии скрежетать зубами.

На исходе часа игры Табарес решился на двойную замену, выпустив на поле одновременно Кристиана Родригеса и Максимилиано Стуани. Однако вместо ожидаемого давления в штрафной Уго Льориса уругвайцы получили второй гол в свои ворота. Причем в ситуации, которая никак к этому не располагала. К сожалению для двукратных чемпионов мира, чудовищную «ошибку имени Кариуса» повторил всегда надежный Фернандо Муслера – Антуан Гризманн бил точнехонько в голкипера и был не менее окружающих удивлен тем, что мяч от рук голкипера пересек линию ворот.

После этого игра была сделана и разбилась на эмоциональные эпизоды, в которых футболисты больше выясняли отношения, чем играли в футбол. Так что Дешаму требовалось только не напортачить каким-нибудь безумным изменением игрового рисунка. Он рисковать и не стал, оставив своих лидеров до последних минут, и довел матч до уверенной победы.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

УРУГВАЙ

Муслера 4,0 Касерес 6,5 Хименес 6,5 Годин 6,5 Лаксальт 7,0 Нандес 5,5 (Уррета) 5,5 Торрейра 6,5 Весино 5,5 Бетанкур 5.5 (Родригес) 6,0 Стуани 5,0 (Гомес) 5,5 Суарес 5,0

ФРАНЦИЯ

Льорис 6,6 Павар 6,0 Варан 7,0 Умтити 7,0 Эрнандес 6,5 Мбаппе 5,5 (Дембеле) б/о Канте 6,5 Погба 6,5 Толиссо 7,0 (Н 'Зонзи ) 6,0 Гризманн 6,5 (Фекир) б/о Жиру 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Варан – 7,5. Забил победный гол. Выходил победителем из дуэлей с Суаресом.

Лаксальт – 7,0. Заставил забыть про Мбаппе. Ни разу не проиграл оппоненту в скорости.

Толиссо – 7,0. Удачно заменил дисквалифицированного Матюиди. Сделал голевую передачу Гризманну, заработал штрафной, с которого Франция открыла счет в матче.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Табарес – 5,0. Наставник не провалился. Против него сыграли обстоятельства. Во-первых, травма Кавани. Во-вторых, ошибки игроков на своей половине поля.

Дешам - 6,5. Придумал, кем заменить Матюиди. Вышедший вместо него Толиссо поучаствовал в двух голах.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Варан !

Ворвался в штрафную на скорости под подачу Гризманна со штрафного и ловко подрезал мяч в угол, опередив Стуани.

Гризманн ??

Муслера запустил мяч в ворота так же, как Игорь Акинфеев в игре с Южной Кореей на ЧМ-2014.