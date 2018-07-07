НАИГРАЛ НА 30 МИЛЛИОНОВ?

На домашнем чемпионате мира на Александра Головина возлагали большие надежды. Что поведет вперед, станет главным мотором и сердцем команды. Чтобы все, за что его полюбили в ЦСКА, перенеслось на самый главный турнир в истории страны. Это случилось. Головин покорил всех резкостью движения и принятия решений, он не только ассистировал партнерам и забивал, но и управлял темпом и ритмом. С точки зрения организации игры в российской сборной это даже важнее голов и ассистов.

Благодаря двум сверхудачным матчам в группе – против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) к Головину еще пристальнее пригляделись топ-клубы. Сейчас по сообщениям различных СМИ Александра были бы не против заполучить «Челси» «Арсенал», «Ювентус» и даже «Барселона». За три недели чемпионата мира Головин подорожал на два миллиона евро: с 18-ти до 20-ти. После больших международных турниров ярко проявившие себя футболисты частенько уходят за цену в полтора раза превышающую реальную. То есть, за 30 миллионов

Сложно в полной мере оценить Александра в канве турнира. Из пяти встреч хавбек провел на поле четыре. И все без замен. На позиции глубинного плеймейкера или инсайда (в разных матчах играл по-разному) у него один из самых высоких показателей точности передач (76,4%). Кроме того Головин в топе по ключевым передачам (1,7 за игру). К сожалению, он не обладает длинным, но у него очень хороший дриблинг, а также высокое мастерство средних передач.

ВСЕ КОНТРАТАКИ – ЧЕРЕЗ ГОЛОВИНА

Так действовала сборная России не только в матчах группового этапа, но и плей-офф. Высокая стартовая скорость, глубинная позиция и умение разогнать атаку – этим всем Головин пользовался что с испанцами (меньше), что с хорватами. Сложнее Александру стало после выхода Марцело Брозовича на 63-й минуте. Тот качественно встречал Головина и партнеров в центре, придав средней линии соперника хоть какую-то надежность.

Головин был главным адресатом для передачи после перехвата. Его светлый ум и способность принимать правильные решения очень быстро не раз раскручивали перспективные контратаки. Александру практически не давали остаться с мячом более чем на секунду. Видимо, хорваты хорошо изучили манеру россиянина опасно бить со средней дистанции. Да и не фолили хорваты вблизи своих ворот, дабы не испытывать судьбу и коварные удары Александра со штрафных. Разок все-таки было, но соперник образцово вынес отличную подачу из вратарской площади.

Головин покинул поле на 102 минуте встречи, уступив место одноклубнику Алану Дзагоеву. Можно было попробовать армейцев в связке, но Станислав Черчесов отчего-то не стал этого делать. После этого наша центральная ось серьезно просела.