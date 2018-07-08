ОБОРОНА ПО КЛАССИКЕ

На матч против Хорватии Станислав Черчесов выбрал классическую расстановку 4-4-2, которую на этом турнире применяют многие сборные, играющие вторым номером. Эта схема позволяет качественно контролировать пространство на своей половине поля и эффективно противостоять фланговым атакам соперника.

Против Хорватии не было смысла утяжелять оборонительную конструкцию и выставлять пять защитников. Против Испании, которая осуществляла контроль ради контроля, оборона количеством имела смысл, но хорваты играют вертикальнее и быстрее. Наличие Ивана Перишича и Луки Модрича в центре поля определяет характер их игры.

Сегодня команда ЗлаткоДалича вышла играть по схеме 4-2-3-1, которая эпизодами трансформировалась в 4-3-3 с трио в атаке: Андрей Крамарич – Марио Манджукич – Анте Ребич. Но чаще получалось, что Крамарич играл на месте «десятки», Иван Перишич по традиции слева, Ребич – справа, Манджукич – на первой линии атаки.

В игре Черчесова просматривалось два акцента – оборона против активных флангов соперника (защитники сборной Хорватии регулярно участвуют в атакующих действиях), а так же прессинг Модрича и Ракитича в моменты, когда те находятся с мячом.

Раз за разом Роман Зобнин и Далер Кузяев выдвигались на них из линии, заставляя отдавать передачи назад или во фланги. При этом атакующая игра вновь строилась на дальних забросах на Артема Дзюбу, индивидуальных действиях Александра Головина и удаче при стандартах. Мы прогнозируемо отдали мяч сопернику, защищались узким блоком в две линии, но на флангах давали слишком много свободы.

Плюс ко всему, игроки линии атаки сборной Хорватии активно менялись местами и быстро переводили мяч с фланга на фланг, смещая оборонительную конструкцию российской команды. Кроме того, хорваты старались быстро атаковать с места отбора в надежде, что наши не самые быстрые защитники не успеют восстановить позиции. При этом голы обеих команд в первом тайме стали следствием ошибок конкретных игроков, а не результатом качественно выстроенных атак.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Однако Черчесов почувствовал уязвимость правого фланга и уже на 54-й минуте выпустил Александра Ерохина вместо Александра Самедова, который проигрывал много борьбы и не всегда успевал помогать Марио Фернандесу при подключениях Ивана Стринича.

Далич ответил заменой Перишича на МарцелоБрозовича и окончательным переходом на 4-3-3. Хорваты стали играть более рискованно, стараясь доставлять мяч до Манджукича при помощи проникающих передач. Зобнин и Кузяев не без труда, но справлялись, однако после перехватов перед ними тут вставала проблема отсутствия вариантов для передачи.

Для ее решения Черчесов попробовал вариант с двумя чистыми форвардами, выпустив Федора Смолова вместо Дениса Черышева. В атаке наша схема трансформировалась в 4-3-3 за счет подключений Ерохина по флангу. Но взаимодействие в атакующей линии у нас не было отлажено, игроки полагались на индивидуальное мастерство, и результат это не приносило.

От греха подальше тренерский штаб нашей сборной убрал Дзюбу с поля, укрепив Юрием Газинскимцентр поля, который начинал провисать под давлением трио Модрич-Ракитич-Брозович и МатеоКовачича, который вышел играть ближе к атаке вместо Крамарича. Это была замена в том числе под дополнительное время, до которого мы к счастью дотянули.

И все могло бы складываться по сценарию матча с Испанией, но мы сами себе привезли глупый стандарт и тут же поплатились. Игнашевич оказался в центре штрафной один против двух оппонентов и Домагой Вида пробил головой точно в угол.

Выпустив Алана Дзагоева вместо Головина, Черчесовокончательно перешел на 4-3-3. В данной ситуации ничего другого не оставалось. Но здесь нам вновь пришлось столкнуться с проблемой отсутствия вариантов взаимодействия в атаке. Черчесову только и оставалось что в сотый раз заводить трибуны и верить в чудо, лимит которых мы на этом турнире еще не исчерпали. Безнадежный пас ДзагоеваЙосипПиварич остановил рукой и подарил нам штрафной. Навес Алана и великолепное включение Фернандеса в эпизод! Это точно происходит с нами?

Кудряшов становился техничнее буквально на глазах. Во втором экстра-тайме он отдал больше ключевых передач, чем за всю карьеру. Зобнин без устали носился туда-обратно, останавливая атаки соперника и тут же возглавляя свои. Глядя на это можно легко поверить в силу русской земли.А пенальти… Да черт с ними.

Чемпионат мира

1/4 финала

РОССИЯ – ХОРВАТИЯ – 2:2, 3:4 по пен. (1:1)

Голы: Черышев, 31 – 1:0. Крамарич, 39 – 1:1. Вида, 101 – 1:2. Фернандес, 115 – 2:2.

Серия пенальти: Смолов – 0:0 (вратарь). Брозович – 0:1. Дзагоев – 1:1. Ковачич – 1:1 (вратарь). Фернандес – 1:1 (мимо). Модрич – 1:2. Игнашевич – 2:2. Вида – 2:3. Кузяев – 3:3. Ракитич – 3:4.

Россия: Акинфеев – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов – Зобнин, Кузяев – Самедов (Ерохин, 54), Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67) – Дзюба (Газинский, 79). Тренер Черчесов.

Хорватия: Субашич – Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74) – Ракитич, Модрич – Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 59) – Манджукич. Тренер Далич.

Предупреждения: Ловрен, 35. Стринич, 38. Вида, 102. Газинский, 109. Пиварич, 114.

Судьи: Рикки, де Карвальо, ван Гассе (все – Бразилия), Сиказве (Замбия).

7 июля. 21.00. Сочи. +24, безоблачно. Стадион «Фишт». 44 287 зрителей (вместимость 47 659).

СТАТИСТИКА

Удары 13-17. В створ 7-3. Штанги 0-1. Угловые 6-8. Офсайды 1-0. Фолы 25-18. Владение мячом 36-64.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

РОССИЯ

Акинфеев 5,5

Фернандес 6,5

Кутепов 6,0

Игнашевич 6,0

Кудряшов 4,5

Зобнин 6,5

Кузяев 5,5

Самедов 5,0

(Ерохин) 5,5

Головин 5,5

(Дзагоев) б/о

Черышев 6,0

(Смолов) 4,5

Дзюба 6,0

(Газинский) 5,5

АВСТРАЛИЯ

Субашич 5,5

Врсалько 7,0

(Чорлука) 5,5

Ловрен 6,5

Вида 7,0

Стринич 5,5

(Пиварич) 5,5

Ракитич 6,0

Модрич 7,0

Ребич 5,5

Крамарич 6,0

(Ковачич) 5,0

Перишич 5,0

(Брозович) 6,0

Манджукич 6,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Модрич – 7,0. Мозговой центр сборной Хорватии большую часть матча провел очень глубоко и на ударные позиции практически не выходил, зато дирижировал атаками команды и сохранил силы до самого конца, совершив удивительный рывок на 117-й минуте. Сильно в угол пробил в послематчевой серии пенальти, не дав Акинфееву возможности спасти команду, как он к мячу ни тянулся.

Вида – 7,0. Был столпом обороны хорватов, выжигая все в своей штрафной. Удачно пришел на подачу Модрича со штрафного и точным ударом в угол ворот вывел партнеров вперед.

Фернандес – 6,5. Проделал колоссальный объем работы, закрыв всю правую бровку. Был не безгрешен и смазал 11-метровый, но именно благодаря его голу эта серия пенальти вообще стала возможна.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Черчесов – 6,5. Вернулся к схеме с четырьмя защитниками, продублировал расстановку оппонента и перекрыл хорватам кислород в центре поля. Во втором тайме несколько раз менял модель игры, пытаясь добавить команде агрессии, но не угадал с выходом Смолова, у которого получилось чуть меньше, чем ничего. Зато вовремя выпустил Дзагоева, чья подача подарила России серию послематчевых пенальти.

Далич – 6,0. Сделал ставку на мастерство своих футболистов, ничего сверхвреативного Черчесову не предложив. Во втором тайме заставил крайних защитников подняться выше, что привело к серьезному давлению на ворота Акинфеева. В дополнительное время потерял Врсалько и был вынужден потратить последнюю замену на выход Чорлуки.

РЕЙТИНГ МАТЧА

8

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Черышев

Получил мяч в середине поля, сыграл в стенку с Дзюбой и шикарным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в правую от Субашича «девятку». Тот лишь взглядом проводил полет мяча.

Крамарич

Марио Фернандес потерял свою зону, куда ворвался Манджукич, вошел в штрафную и сделал точную передачу в центр штрафной Акинфеева. Сместившийся сюда Крамарич с пяти метров головой переправил мяч в сетку.

Вида

Модрич подал от углового флага в центр штрафной, и Вида, выиграв борьбу у Игнашевича, оказавшегося зажатым между двумя оппонентами, пробил в нижний угол ворот Акинфеева.

Фернадес

Реализовал в точный удар головой в дальний угол подачу Дзагоева со штрафного, назначенного на углу штрафной площади хорватов.