ФЕДОР СМОЛОВ: ЭТИ 50 ДНЕЙ Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

– Я хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что произошло. За то, что я имею счастье быть в команде. Эти 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду.

Нам не хватило немного удачи. Незабитый пенальти? К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности да нереализованный 11–метровый. Вспоминаю слова Майкла Джордана, который по завершении карьеры сказал, что у него случались неудачные броски в ответственный момент. Он смог извлечь из этого опыт, и я смогу. И стану сильнее.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ: КОМАНДА ВЫЛОЖИЛАСЬ НА 120-150 ПРОЦЕНТОВ

– Расстроились конечно. Проиграли по пенальти. Команда сегодня выложилась на 120–150 процентов. Все силы оставили. Такой командой можно гордиться. Хотелось бы сказать болельщикам спасибо большое, они были на высоте на протяжении турнира.

– Какой главный вывод должна сделать команда и болельщики?

– Чего мы сейчас добились, нам нельзя сдавать назад, теперь только вперёд. Ребята поверили в свои силы, страна поверила в нас, и мы как единое целое добились хорошего результата. Но на этом нельзя останавливаться.

– Какую планку ставите на Евро-2020?

– До этого ещё долго. Давайте сначала отдохнем, проанализируем произошедшее и потом будем делать выводы.

– На серию пенальти не хватило сил и эмоций?

– Пенальти – это лотерея. Не забивает тот, кто бьет. Не надо никого винить. С Испанией Игорь Акинфеев был на высоте, а сегодня мы проиграли. Бывает, ничего страшного. Мы полностью отдались делу и можем спать спокойно.

– Федор Смолов сможет уснуть?

– Конечно.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ: К БОЛЬШЕМУ МЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ

– Путь хороший у нас был. Можно было запрыгнуть ещё выше, но как сложилось. Видимо, на большее пока мы не готовы.

– Вы играли хорошо весь чемпионат.

– Не надо выделять кого–то, мы играли командой. Все старались, все бились. Результат такой, потому что мы были командой.

– Что делали в раздевалке? Разговаривали?

– Ничего. Просто ждали ребят, пока они вернутся с допинг–тестов. Федор Кудряшов был последним, его дождались и пошли.

– Сборная может повторить это через два-четыре года?

– Через два года и посмотрим. А через четыре тяжело сказать.

– Футбольный бум в стране будет?

– Сложный вопрос. Я думаю, уже есть. В некоторых школах детки уже выстраиваются в очередь. Я думаю, это хороший знак. Подрастающее поколение будет стремиться.

– Кто станет чемпионом мира?

– Франция.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН: ЧТО СКАЗАЛИ СМОЛОВУ? ЭТО ОСТАНЕТСЯ В РАЗДЕВАЛКЕ

– Эмоции? Слезы. И сейчас еще опустошение. Надо подумать о произошедшем, переосмыслить и двигаться дальше.

– Почему слезы? Сборная сделала миллионы людей счастливыми.

– По прошествии времени эмоции улягутся, потому что в первую очередь футбол это игра, где есть победитель и проигравший. Отдали все силы для победы. Рады, что принесли людям столько радости.

– Что можете сказать сказать людям, которые могут уничтожишь Смолова за незабитый пенальти?

– Мы побежали как команда и достоинством как команда должны принять поражение. Не надо переходить на личности, мы все отвечаем да результат.

– Что в раздевалке сказала ему команда?

– Это пусть остаётся в раздевалке. Мы как начинали турнир с мыслью о том, что все братья и товарищи, так и заканчиваем.

ВЕДРАН ЧОРЛУКА: ЖАЛЬ РЕБЯТ, С КЕМ ИГРАЮ В РФПЛ. МАТЧ БЫЛ ТЯЖЕЛЫЙ

– Игра была очень тяжелая, знали, что так будет. Конечно мне очень жаль ребят из "Локо" и премьер–лиги. Знаю, что случившееся для них – шок.

Сборная России играла отлично, тоже могла выйти в полуфинал. Повторюсь, мне очень жаль парней.