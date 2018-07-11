«Южноамериканцам нужен европейский тренер типа Гвардиолы»

– Как оцените выступление южноамериканских команд на ЧМ-2018?

– История показывает, что в Европе обычно выигрывают европейцы. В этом плане традиция сохранена. А вообще мне кажется, что в уровень футбола в целом подравнялся. Было много сенсаций. Бельгия и Франция на этом чемпионате мира были сильнее Бразилии, Аргентины и Уругвая, поэтому и добрались до финала/полуфинала. Считаю, что победитель этой пары и выиграет чемпионат.

– Традиция выигрывать на своих континентах сохранена, однако нельзя не отметить, что последние четыре чемпионата мира, проходившие на четырех разных континентах, выиграли европейские сборные. А ведь ранее даже два раза подряд выиграть мундиаль им удавалось лишь раз – Италии в 1934 и 1938 годах. В чем причина этой тенденции?

– Причина в том, что самые молодые и талантливые футболисты стремятся уехать на заработки. С деньгами в Южной Америке, как вы знаете, тяжело. Лучшие футболисты играют в разных странах и встречаются только в сборной.

При этом не все играют в своих клубах ведущие роли. Лидеров, как Лионель Месси и Луис Суарес, видно сразу. Они в лидерах бомбардирской гонки чемпионата Испании. И хорошо, что самые талантливые полузащитники и нападающие уезжают, но с защитниками и футболистами, таскающими рояль, сложнее. Они играют в разных клубах в разных странах, где совершенно разные модели и стили игры. Была бы какая-то базовая команда, было бы проще.

В тех же «Реале» и «Барселоне» играет много своих защитников, поэтому в сборной они составляют костяк. А вот раскидай их по разным странам, и получится у них собраться и сыграть хорошо?

Проблема в сборных Аргентины и Бразилии еще и в тренерах. Нет того, кто смог бы объединить европейский и южноамериканский стили игры. Это действительно сложно. И сколько Хорхе Сампаоли ни плати – а у него отступные в контракте в сумме 20 млн евро, – собрать сборную Аргентины воедино, имея великолепный подбор игроков, ему не удается.

Если бы южноамериканская команда взяла какого-нибудь тренера типа Хосепа Гвардиолы, который может подобрать ключи к разным чемпионатам, результат бы пришел. Обратите внимание, где бы он ни работал, везде давал результат – в Испании, в Германии, в Англии.

– То есть южноамериканцам нужен более универсальный европейский тренер?

– Да, все-таки эмоционально они более вспыльчивые. Одно дело, например, сборная Сенегала, которая мне очень понравилась. Она не прошла только из-за перебора карточек, хотя футболисты и тренеры там совсем не избалованные. Я встречался с их тренером Алиу Сиссе. Он получает 180 тыс евро в год, а команда играет не хуже тех, у кого есть звезды. Но Сенегал не дотягивает по общему уровню игроков, его потолок – четвертьфинал, максимум полуфинал.

Другое дело, Бразилия и Аргентина. Аргентина, к слову, едва отобралась на этот чемпионат мира, а случайностей не бывает. Бразильцы могли бы и до финала дойти, но как-то расслабились в матче с Бельгией. Им очень не хватает Марио Фернандеса на позиции правого защитника. В этой зоне у них была просто дыра. Когда Фернандеса в 18 лет вызывали в сборную, он потерял билет на самолет и потерял шанс сыграть за сборную, а мог бы сейчас заменить Фагнера.

«Не удивлюсь, если агент подкармливает бразильскую федерацию»

– Еще два-три десятилетия назад южноамериканцы воспитывались в своих чемпионатах, а в Европу уезжали уже сложившимися игроками, тогда как сейчас отправляются на заработки в совсем молодом возрасте. Причем уезжают не только таланты первого ранга, проданные в условную «Барселону», но и таланты второго-третьего порядка – в Японию, США, Китай. И это приводит к упадку местных лиг. Есть такое?

– Да. Опять же приведу в пример сборную Сенегала. У них вратарь играет в чемпионате Уганды. Вот он и привез решающий гол с Японией и мячи с Колумбией, которые не позволили команде пройти дальше. То есть уровень соревнований, где играют футболисты, многое значит. Одно дело в «Челси», даже если ты не играешь в основе, но участвуешь в тренировочном процессе, и другое – ехать во второй дивизион Франции.

– В Бразилии предъявляют претензии к Тите по поводу комплектования состава. Вызывает подозрение, что сразу пять футболистов прошли через донецкий «Шахтер». Двое играют сейчас (Тайсон и Фред, не сыгравшие на ЧМ-2018 ни минуты) и трое играли в прошлом (Виллиан, Фернандиньо и Дуглас Коста, представляющие «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус» соответственно). Что вы думаете по этому поводу?

– Учитывая, что все пятеро прошли через «Шахтер», логично предположить, что у них один агент. И я не удивлюсь, если этот агент, грубо говоря, подкармливает федерацию футбола. Например, дает деньги в обмен на ангажированность своих игроков. В Латинской Америке такое бывает, чего скрывать.

Бывает, что перед тем, как продать игрока в Европу, вызывают в сборную на одну-две игры. Он становится игроком сборной, соответственно, цена возрастает.

– В составе сборной Бразилии, выигравшей ЧМ-2002, было 13 футболистов из местного чемпионата. В 2018 году таких футболистов всего трое, и один из них Фагнер, который был слабейшим звеном. Этого говорит о том, что бразильская лига слабая, и даже победители Кубка Либертадорес – не уровень по сравнению с Европой?

– Ерунда. Это нам было сложно набрать в сборную 23 человека, а в Бразилии все равно можно набрать четыре сборные, и каждая будет претендовать как минимум на полуфинал. У них действительно постоянно появляются уникальные футболисты.

В нынешнем году проблемой стала зависимость от Неймара. Это неправильно. Даже Криштиану Роналду и другие звезды не проявляли столько чрезмерной индивидуальности. А все эти падения, эмоции, конфликты… Понятно, что где-то он хочет на публику сыграть, где-то держит в голове рекламную составляющую, но из-за этих моментов симуляции судьи ему не верят даже тогда, когда ему реально гетры рвут.

«Европейцы берут игроков пачками. Один выстрелит – окупит все расходы»

– Аргентина столь же зависима от Месси, как Бразилия – от Неймара, хотя в той же сборной Португалии с Роналду ничего подобного не наблюдалось. Почему?

– Это зависит от того, как тренер выстроит внутрикомандные отношения. Это очень тонкий механизм. Например, у сборной России нет таких звезд, как у этих команд, но она прошла дальше за счет морально-волевых и бойцовских качеств – один отрабатывал, другой держался на зубах, третий на заднице катился.

В Южной Америке всегда были бойцы, такие как Дунга и Кафу, Даниэль Пассарелла и Хуан Себастьян Верон, которые мяч зубами выгрызали. А сейчас где они? Хавьер Маскерано уже заканчивает, а других не видно.

Так что даже при Диего Марадоне Аргентина не была такой зависимой от одного игрока, как сейчас от Месси. Во время одного из матчей обратил внимание, что он собрал перед вторым таймом игроков вместе и что-то им показывал и объяснял, а тренер просто отошел в сторону.

Звезды в команде, конечно, быть должны, но должен быть и баланс. Это пока хорошо получается у бельгийцев. Роберто Мартинес, которого много критиковали за то, что он не взял Раджу Найнгголала, объяснил, что тот не вписывается в его тактический рисунок. Да, у него были какие-то трения с Ромелу Лукаку, но все равно видно, что он сумел донести до игроков свое видение игры, и в результате команда играет в тот футбол, который приносит и результат, и удовольствие.

– Другой аспект раннего отъезда молодых футболистов в страны не топ-5 Европы – это их развитие. У европейских клубов нет задачи заботиться обо всех купленных футболистах, их задача отобрать и использовать полезное сырье – переработать, что-нибудь да выстрелит. Это имеет место быть?

– Согласен, европейские клубы боятся пропустить какую-нибудь звездочку, им проще открыть фарм-клубы и, пока игроки не раскручены и не избалованы деньгами, брать игроков пачками по пять-шесть человек. Если заиграет хотя бы один, он окупит все затраты, ведь в его цене появится больше нулей.

Видят, что материал неплохой, а кто как адаптируется – это уже от них не зависит. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Есть такая тенденция.

– Чего нам ждать дальше? Разрыв и будет продолжать расти?

– В мире сейчас происходят такие сложные процессы, что предугадать, что случится в будущем, очень сложно. Политика и экономика ведь не обходят футбол стороной. Все будет зависеть от того, какое поколение придет на смену. Как были в Бразилии таланты, так и останутся. Просто надо делать правильные выводы и двигаться вперед. Многое в этом вопросе будет зависеть от местных федераций.

– То есть потенциал Южной Америки не снижен?

– Там такое непаханое поле, что талантов всегда будет хватать. Им главное попасть в хорошие руки – к нормальным тренерам. А парни там от природы мощны и пластичны – их сам бог этим наделил.