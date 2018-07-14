17:06

Бельгия отурыла счет в матче - 1:0.

17:00

Матч за третье место начался.

16:20

Стали известны составы сборных Бельгии и Англии на матч за третье место чемпионата мира.

Бельгия: Куртуа - Альдерверельд, Компани, Вертонген - Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс, Шадли - Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд - Роуз, Стоунз, Магуайр - Триппьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик - Стерлинг, Кейн.

16:15

Выбираем лучшего российского комментатора на ЧМ-18 (три варианта)

Работа каких комментаторов на ЧМ вам понравилась больше? (три варианта ответа) Нобель Арустамян (Матч ТВ)

Дмитрий Шнякин (Матч ТВ)

Роман Гутцайт (Матч ТВ)

Константин Генич (Матч ТВ)

Денис Казанский (Матч ТВ)

Александр Шмурнов (Матч ТВ)

Геннадий Орлов (Матч ТВ)

Юрий Розанов (Матч ТВ)

Тимур Журавель (Матч ТВ)

Сергей Кривохарченко (Матч ТВ)

Георгий Черданцев (Матч ТВ)

Роман Трушечкин (Матч ТВ)

Роман Нагучев (Матч ТВ)

Артем Шмельков (Матч ТВ)

Василий Уткин (Первый)

Александр Елагин (Первый)

Леонид Слуцкий (Первый)

Константин Выборнов (Первый)

Кирилл Дементьев (Первый)

Павел Занозин (Первый)

Евгений Савин (Первый)

Михаил Меламед (Первый)

Виктор Гусев (Первый)

Александр Кузмак (Первый)

Александр Гришин (Первый)

Федор Погорелов (Первый)

Владимир Стогниенко (ВГТРК)

Александр Неценко (ВГТРК)

Николай Саприн (ВГТРК)

Виталий Павлов (ВГТРК)

Егор Новиков (ВГТРК)

15:30

Сборная Франции🇫🇷 прибыла в Москву, где завтра сыграет в финальном матче #ЧМ2018💓 pic.twitter.com/zVZWLHe0GW — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июля 2018 г.

15:25

Президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира и посмотрит финальный матч турнира Франция – Хорватия на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает официальный сайт главы государства.

Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата.

Планируется, что финальный матч посетят президент Абхазии, президент Армения, президент Белоруссии, премьер-министр Венгрии, президент Габона, эмир Катара, премьер-министр Киргизии, президент Молдавии, президент Палестины, премьер-министр Сан-Томе и Принсипи, президент Судана, президент Франции, президент Хорватии, президент Южной Осетии.

14:30

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2018 Бельгия — Англия.

- Я убежден, что игроки точно не будут деморализованы. Все хотят выиграть, небольшое утешение все-таки. К тому же, все преследуют свои цели: кто-то хочет стать лучшим бомбардиром, кому-то статистика нужна хорошая, чтобы перейти в хороший клуб. Все будут мотивированы и готовы биться, даже несмотря на то, что это только третье место.

14:05

Сборная Бельгии выиграет у Англии в матче за третье место на чемпионате мира в России, по мнению читателей «Советского спорта». Таковы итоги опроса на нашем сайте. За Бельгию проголосовали 77,8 процента участников, вариант Англия выбрали 22,2 процента. Напомним, Бельгия и Англия уже встречались на турнире на групповом этапе. Матч прошел 28 июня в Калининграде после того, как обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. В итоге Бельгия одержала победу с минимальным счетом (1:0) благодаря точному удару полузащитника Аднана Янузая. Матч Бельгия – Англия пройдет 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 17:00 (мск).

14:00

Бывший нападающий сборной Хорватии Горан Влаович поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018.

- Не думаю, что эта Франция - фаворит. Да, команда у них хорошая, но на таком же уровне, как у Хорватии. И потом - судьба финала зависит от многих факторов. Посмотрим, как игра пойдет. Усталость- важный момент, но команда может справиться с этим за счет мастерства, опыта и мотивации. Кто больше остальных впечатлил? Не стал бы никого выделять, потому что никто не показал максимум своего потенциала. В матче с Англией хорошо проявил себя Перишич, но и он был способен на большее.

13:50

Бывший полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбе верит в успех команды на чемпионате мира-2018.

- Гризманн может выиграть "Золотой мяч", но для этого он должен одержать победу в финале ЧМ. Мне бы очень хотелось, чтобы Франция вновь стала чемпионом мира спустя 20 лет. Что касается Мбаппе, то он просто феноменален. Если мадридский "Реал" хочет подписать с ним контракт, то им стоит поторопиться, - отметил Карамбе в интервью AS.

13:25

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2018 с командой Франции.

«Поддержка нашего народа приносит нам радость, нам удалось увидеть лишь немногое из того, что происходит в Хорватии. Большей радости и гордости мы не можем испытать. Хорваты смогли забыть о проблемах, которые происходят в стране. Победа или поражение будет завтра – в Хорватии в любом случае будут сейсмические толчки. Это дает нам силу и мотивацию. Надеемся, что все четыре миллиона выйдут праздновать нашу победу, если она состоится. Думаю, мы можем превзойти Бразилию и Аргентину с точки зрения празднования.

Завтра финал чемпионата мира, и игроки знают, что это такое. Мне нравится, что игроки сами говорят, когда чувствуют, что они не готовы на 100%. Все знают, что поставлено на карту, но если какой-то игрок чувствует, что не сможет выложиться из-за состояния, он скажет об этом. Надеюсь, что сегодня нам получится все преодолеть и что все футболисты смогут сыграть, а если нет, то у нас есть прекрасные игроки на скамейке запасных, поэтому я не переживаю за состояние своих игроков».

13:10

Франк де Бур отметил, что стабильная игра на протяжении всего турнира помогла Франции пробиться в финал чемпионата мира.

- Бельгия обладает отличным подбором игроков. Они здорово начали турнир, но не смогли показать такой же уровень игры в полуфинале. К тому же, как я уже говорил, у французов очень крепкая команда. Матч был равным, но команда Дешама победила абсолютно заслуженно. Франция на протяжении всего турнира показывает очень высокий уровень игры. Для меня они безусловные фавориты. Мбаппе, Гризманн, Жиру, Матюиди — фантастические игроки. Но Варан и Умтити в защите тоже проделывают потрясающую работу. Помимо прочего, Франция - очень ровная команда, начиная с вратаря и заканчивая форвардами и запасными игроками. Поэтому они и в финале.

13:05

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что для него успех команды на чемпионате мира-2018 важнее, чем личная награда.

«Я на самом деле сосредоточен на успехе национальной сборной. Когда обо мне говорят в этом контексте, конечно, очень приятно, но меня особо это не заботит. Единственный вопрос, который меня волнует – успех моей команды. Я стремлюсь к результату национальной команды, а индивидуальная награда – не то, к чему надо стремиться. Я никогда не сомневался в себе, независимо от того, что обо мне говорили другие. Я всегда верил, что могу добиться того, чего добился сегодня. И слава богу, мне это удалось. Меня такие слова всегда подстегивали. Это для меня дополнительная мотивация. Не нужно быть высоким парнем, чтобы играть в футбол. Я действительно столкнулся в жизни с большими трудностями. Самое главное - это никогда не сдаваться и продолжать напряженно работать. Надо бороться и стремиться осуществить свою мечту. Вот что двигало мною».

12:25

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о подготовке к матчу за третье место ЧМ-2018.

- Тактически игра в субботу будет такой же, как на групповом этапе. Есть ясность, за счет чего Англия добилась успеха. Каждый болельщик Бельгии заслуживает победу в последней игре. И для Бельгии, и для Англии сыграть семь матчей на ЧМ - фантастический результат. Третье место станет огромным достижением для сборной Бельгии, которое будет приветствоваться больше, чем индивидуальные награды, - цитирует Мартинеса сайт ФИФА.

11:55

Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович подвел итоги чемпионата мира в России.

«Главное наследие чемпионата мира – это изменение облика страны и изменение настроения людей. Изменившиеся люди в России – это главный итог чемпионата мира. Благодаря чемпионату миру теперь образ России ближе к тому, какой она является на самом деле, ближе к реальности. Мир увидел, что мы открытая, дружелюбная, безопасная страна. Надеюсь, мы будем продолжать то развитие, которое мы получили по ходу чемпионата мира, и после турнира».

«Уверен, будут развиваться футбольные школы. Стадионы задействованы профессиональными клубами. «Лужники» и «Сочи» стоит рассматривать как часть полноценных спортивных парков. Вся созданная в России инфраструктура все равно была бы создана, просто может быть чуть позже. Теперь это громадный стимул для развития туризма в нашей стране. Инфраструктура будет задействована в полном объеме. Сделан очень большой вклад в развитие нашей страны».

11:30

Сегодня предпоследний день чемпионата мира в России. В 17:00 по московскому времени начнется игра за третье место между сборными Англии и Бельгии. Команды уже встречались на групповой стадии. Тогда со счетом 1:0 сильнее были бельгийцы.

Матч за третье место. Бельгия - Англия (Санкт-Петербург)