Партнер Дениса Черышева по «Вильярреалу» 25-летний нападающий Карл Токо Экамби (18 млн евро) родился в столице Франции, Париже, но играет за сборную Камеруна – за страну, из которой происходят его предки. Здоровенный 27-летний защитник «Наполи» Калиду Кулибали (60 млн евро) появился на свет в маленьком французском городке с непроизносимым названием, но играет за свою этническую родину – за сборную Сенегала – он приезжал на ЧМ-2018, но бессовестная игра японцев не оставила ему и шанса выйти из группы.

Футбольный импорт

Практически все футболисты сборной Франции – выходцы из разбросанных по всему миру стран, которые раньше были колониями Франции, или даже сейчас остаются ими, получив другое название. Так главная звезда ЧМ-2018 Килиан Мбаппе (120 млн евро) вполне мог бы играть за сборную Камеруна, а Поль Погба (90 млн евро) – за сборную Мали.

Все эти парни, послушай их, кичатся своим африканским происхождением и стараются не забывать свои корни. Однако играть они предпочитают за сборную Франции. Почему? Ответ на поверхности – так у них больше шансов выиграть чемпионат мира, чем с африканскими сборными. Очень немногие выбирают карьеру в национальной команде из страны, откуда во Францию прибыли их предки. Чаще всего это происходит по одной причине – для сборной Франции они не очень хороши.

Мы решили представить, как бы выглядела сборная Франции, если бы в свое время страна не была одним из крупнейших колонизаторов планеты и в команду имели бы шанс попасть только этнические французы, а такие ребята, как Усман Дембеле и Рафаэль Варан играли бы за другие страны.

«Настоящая» сборная Франции

Так из состава, который в полуфинале обыгрывал сборную Бельгии и выводил Францию в финал чемпионата мира, остались бы лишь четверо: голкипер Уго Льорис, центральный защитник Бенджамин Павар и два форварда Оливье Жиру и Антуан Гризман, на которого, кстати, могла бы претендовать и сборная Португалии, ведь Антуан наполовину – португальского происхождения.

Люка Эрнандеса с его испанскими корнями на левом фланге обороны сменил бы тезка Люка Динь со скамейки запасных каталонской «Барселоны». В центре обороны вместо условного камерунца Самуэля Умтити играл бы, скажем, еще один парнишка из запаса «Барсы» - Клемен Ленгле. Справа в защите пылил бы игрок «Лиона» Лео Дюбуа.

В центре поля вместо Поля Погба играл бы, скажем, Люка Тусар все из того же «Лиона». Рядом с ним бегал бы игрок «ПСЖ» Адриан Рабьо. Справа атаку вместо Мбаппе поддерживал бы игрок «Марселя» Флориан Тувон, а слева, вместо Матьюди – еще один игрок «Лиона» - Мартен Террье. Представили эту команду?

Даже интересно вообразить, каких дел натворила бы такая сборная Франции на чемпионате мира по футболу. Была бы она в финале? Смогла бы обыграть сборные Перу и Австралии, скатать самый унылый матч ЧМ с Данией и выйти из группы? Смогла бы победить в полуфинале Бельгию…

Не только французы!

Постойте… Ведь с Бельгией все тоже не так просто. Колоний у этой страны практически не было, но этнических бельгийцев в команде даже меньше, чем французов в сборной Франции. Страна активно принимает иммигрантов. Да и Англия сейчас полагается в основном на потомков иностранцев, переехавших на постоянное проживание на острова. Вообще из четырех полуфиналистов с нашими виртуальными условиями свой нынешний облик сохранила бы она сборная Хорватии.

Тема щепетильная, но мы – далеко не первые, кто ее поднимает, раз уж даже Килиану Мбаппе пришлось отвечать на не самый удобный вопрос:

- Если сборная Франции выиграет ЧМ- 2018, никто не сможет сказать, что в команде слишком много темнокожих футболистов. Так можно избежать проблем. Никогда не слышал, чтобы после того, как французская команда побеждала в каком-либо виде спорта, кто-то говорил: «Да, они победили, но в команде было слишком много темнокожих». Если вы проигрываете, это ваша спортивная неудача, а если выигрываете — спортивный успех.

Все это – условности. Не более, чем жвачка для мозга за несколько часов до старта важнейшего матча чемпионата мира по футболу 2018 года – финала, того, ради чего все в России и собирались.