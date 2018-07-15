Бывший главный тренер «Зенита» объяснил, почему еще весной был уверен в том, что сборная России пройдет далеко на чемпионате мира, и поделился ожиданиями от финала.

Кстати, Луческу имеет косвенное отношение к предстоящему финалу. Руководимая румыном сборная Турции выступала в отборе ЧМ-2018 в одной группе с хорватами. И поражение последних от команды Луческу (0:1) в том числе спровоцировало отставку Анте Чачича и экстренное назначение Златко Далича - нынешнего тренера сенсационных финалистов турнира.

Кроме того, турки последними экзаменовали сборную России перед чемпионатом мира. И именно с ними команда Станислава Черчесова уже 7 сентября в Трабзоне проведет первый матч Кубка наций-2018/19.

«Не поменяй Черчесов Дзюбу - итог был бы другим»

- Перед стартом ЧМ-2018 сборная Турции далеко не оптимальным составом сыграла с Россией вничью. Теперь такой результат удивляет?

- Если помните, после той игры я как раз сказал, что России по силам выйти в полуфинал. И совсем не потому, что на чемпионате мира болел за Бразилию и Россию, о чем также объявил публично.

- Тогда на пресс-конференции подумалось, что вы просто хотите поддержать своего коллегу и товарища Черчесова, по отношению к которому пресса была настроена очень агрессивно.

- Совсем нет. Я действительно верил в ваш выход в полуфинал, но, видите, чуть-чуть ошибся. В матче с Турцией Россия мне очень понравилась в плане тактики, команда быстро перестраивалась в зависимости от происходящего на поле. Когда получалось, играла в прессинг, когда мы взяли мяч под контроль, грамотно отошла в защиту.

Способность менять игровой стиль очень важна для результата. А то, что в физике россияне прибавят, думаю, было очевидно всем. Даже по сравнению с вашим предыдущим матчем с Австрией было заметно, насколько быстрее и мощнее стали футболисты. Так и вышло – в групповом турнире с точки зрения физической готовности играла словно другая команда.

И, как я и предполагал, на чемпионате мира Россия выступила здорово, просто не повезло в серии послематчевых пенальти с Хорватией. Был настолько уверен в своем прогнозе, что даже купил билеты на полуфинальный матч, но, когда Россия уступила, сдал их.

- С Хорватией, по-вашему, чего нам не хватило?

- Уверен, если бы Черчесов не поменял Артема Дзюбу, итог был бы другим. Артем был самым уверенным во всех матчах турнира. Такие футболисты очень нужны в серии пенальти. Дзюба бы обязательно забил. Понятно, он мог устать, но все равно боролся и цеплялся, и помог бы в серии пенальти.

Но это не укор Черчесову. Я впечатлен его работой по организации игры. Россия применяла атакующий, агрессивный стиль против Египта и Саудовской Аравии, что принесло свои дивиденды, а когда пришло время защищаться против Испании – отлично справилась и с оборонительным футболом. Это дорогого стоит.

«Дал итальянцам лестный отзыв о Головине»

- А у нас, несмотря на исторический четвертьфинал, все равно многие говорят, что Черчесову повезло с соперниками в группе и с кризисом в испанской сборной.

- Самое важное в футболе – видеть, за счет чего твоя команда может победить соперника. У сборной России на чемпионате мира такая черта просматривалась. И я заметил ее еще по матчу с Турцией. А после такого результата для сборной России наступает новое время. Игроки получили мощный заряд уверенности, увидели, что могут на равных бороться с сильными соперниками. Теперь в отборочном турнире Лиги наций Турции будет сложнее.

- Понятно с тактической гибкостью, но нужна ли определенная смелость, чтобы перед своими зрителями отрядить 11 человек в оборону, как в матче с Испанией?

- Причем здесь смелость? Я же объясняю, это называется реально смотреть на вещи, на качества своих игроков. Пойдешь в атаку с Испанией, и они воспользуются каждым лишним свободным метром на твоей половине. С Хорватией было точно так же. Когда было надо, стояли в обороне, стали уступать в дополнительное время, пошли вперед и сравняли счет. Адаптивность тактических построений под характер матча – показатель классной команды. А в серии пенальти просто не повезло.

- А кто из игроков понравился кроме Дзюбы?

- Лучшим был Александр Головин. И в игре с Турцией, и в каждом матче чемпионата мира. Мне даже звонили из Италии и спрашивали мнение о нем, и я дал самую лестную оценку. Ну и, конечно, Сергей Игнашевич. Для 39 лет он выглядел просто невероятно. Он заслужил закончить свою карьеру хотя бы в полуфинале.

- Ваши команды всегда стараются играть в атакующий футбол, а на этом чемпионате мира перекос был в сторону прагматизма. Не скучно было смотреть?

- Все, кто смотрел последние матчи, должны были понять, каким получается чемпионат мира без южноамериканских команд. Совсем другой турнир. Да, далеко прошли сборные с высоким уровнем организации, тактических взаимодействий, но что с фантазией, импровизацией в атаке, красивыми комбинациями? Ничего этого практически не было.

Смотреть было интересно, но уже не так увлекательно. Перу, Мексика, Бразилия, Колумбия дают футболу больше. Спору нет, европейцы честно их переиграли, но другим футболом. С упором на тактику. Вот посмотрите на Швецию. Три победы на турнире, какая мощь, организация, но впереди упор только на контратаки и стандарты. Англия примерно то же самое. Минимум комбинаций, только напор. Я всю карьеру ставил своим командам атакующий футбол: контроль и атаку. Другие варианты меня не впечатляют.

«Ставлю на Францию, но болею за Хорватию»

- Кстати, про ваши команды. В Бразилии одной из причин неудачи своей сборной называют обилие в ее составе игроков и выходцев из системы «Шахтера». Вам, наверное, обидно такое слышать, ведь тех же Фернандиньо или Виллиана вы называли своими детьми?

- Винить Фернандиньо в автоголе против Бельгии – просто глупость. Жезус подпрыгнул перед ним, и мяч просто не было видно. Его вина минимальна, но теперь всю его игру будут судить по этому злополучному моменту. А писать, что у «Шахтера» было какое-то лобби, просто глупо. Фернандиньо играл мало, Виллиана против Бельгии заменили на Дугласа Косту. Он, кстати, вышел очень заряженным, обострял, но вся команда постоянно играла на противоположный фланг на Неймара. Вот их ошибка.

Они могли атаковать по всем зонам, а сбились только на передачи Неймару. Он очень сильный футболист, но каждый эпизод хотел решать индивидуально. Так ничего не получится, ведь его держат по трое. И вот как раз у Бразилии не нашлось того, чтобы перестроится по ходу матча.

- То есть в плане тактики Россия оказалась гибче самой Бразилии?

- Я же говорил о важности этого компонента. Ведь это же на поверхности: используй не только Неймара - пусть он отвлекает внимание защитников, - чаще подключай другие зоны. Спору нет, ставка на одного Неймара может принести успех, как в игре с Коста-Рикой, но, если он все время теряет мяч и привозит контратаки, твои шансы на победу падают.

Так что, причем тут «Шахтер»? Того же Фернандиньо можно было использовать ближе к атаке, как он играл у меня и сейчас действует в «Манчестер Сити». Это футболист с отличным последним пасом, передачей на гол, а против Бельгии впереди из двух центральных полузащитников использовали только Паулиньо. Дуглас Коста создал четыре момента, хотя ему практически не давали мяч. Все искали только Неймара и Коутинью. Как удивить соперника?

- Вам играть с Россией в сентябре. Ваши футболисты теперь, наверное, думают, что раз вторым составом чуть не обыграли наших, то уж основа снова разберется легко?

- У сборной России теперь совершенно другой имидж на международной арене после такого чемпионата мира. Такого высокого уровня уверенности у вашей команды не было никогда. Конечно, я доведу все до своих молодых игроков, что нам будет противостоять очень сильный соперник. У нас в группе два четвертьфиналиста чемпионата мира –это поможет решить задачу подготовить конкурентоспособную команду к 2020 году. Именно такая задача стоит передо мной.

- Ваш прогноз : Франция или Хорватия?

- Я думаю, Франция, но буду болеть за хорватов. Во-первых, я люблю эту страну, а, во-вторых, в заключительном матче отбора к чемпионату мира мы победили Хорватию – 1:0. Думаю, моим игрокам это позволит посмотреть на себя по-другому. Это важно для мотивации.