Новый главный тренер лондонского клуба рассказал о своих планах. Головина в них пока нет.

Новый главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри дал свое первое интервью после назначения. «Советский спорт» выбрал самые интересные из его ответов.

О своих планах на новом месте специалист рассказал в своем первом интервью, которое дал изданию The Telegraph. На вопрос, почему Сарри все же решился покинуть «Наполи» ради Англии тренер ответил, что именно футбольный статус «Челси» как клуба стал определяющим фактором при принятии решения.

«Пять лет назад я работал в Италии в серии Б. «Челси» – один из главных клубов, выступающий в самом главном чемпионате в Европе. В премьер-лиге работают видные специалисты со всего Старого Света. Будет очень здорово сыграть против Гвардиолы, Почеттино, Моуриньо, Клоппа. Я хочу быть на «Стэмфорд Бридж»: это моя мечта», – рассказал Сарри.

Приход нового тренера ознаменовался и первым трансфером – покупкой экс-полузащитника «Наполи» Жоржиньо. А ведь за ним охотился даже «Манчестер Сити». По мнению Сарри, именно итальянец должен помочь ему изменить стиль игры лондонского клуба.

«Мы внесем пару-тройку корректировок и начнем играть в мой футбол. Я думаю, что футболисты получат от него большое удовольствие. Жоржиньо ориентирован не на физику, а на технику. Самое главное, что он очень быстро соображает на поле. Он великолепно работает с мячом и моментально принимает решения. Я хочу играть в свой футбол и наслаждаться этим. Также хочу и что-нибудь выиграть. Я с радостью отдам все, что у меня есть, ради побед «Челси», – поделился Сарри.

Не обошли журналисты и вопрос интересов специалиста вне футбола. «Я очень люблю читать романы. Есть несколько любимых авторов. Последней книгой, которая больше всего понравилась, был роман Варгаса Льосы».

В интервью Сарри постарался избежать некоторых насущных тем. В частности, неопределенность вокруг Эдена Азара и Тибо Куртуа. Им еще предстоит согласовать подписание нового контракта на фоне неподдельного интереса со стороны мадридского «Реала». Однако известно, что «Челси» все же планирует начать следующий сезон с Азаром в стартовом составе. Контракт игрока истекает через два года, а «Реал», похоже, не готов заплатить около 200 млн фунтов за футболиста «Челси». Куртуа предложили новое соглашение, предполагающее зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю. Но своей подписи под ним вратарь еще не поставил. Текущий контракт истекает через год.