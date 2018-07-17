«В АПЛ нужен менталитет»

– Насколько вероятен трансфер Головина этим летом?

– Более ясную картину вам может обрисовать только его агент, но Саша себя неплохо проявил. Сейчас у представителей футболиста руки развязаны – выбирай не хочу. Не удивлен, что среди претендентов на игрока назывались не только «Челси» и «Монако», но и «Арсенал», «Ювентус», другие топы.

– «Монако» даже озвучил конкретное предложение устами вице-президента.

– По моим сведениям, Саша хочет играть в «Ювентусе». Но для ЦСКА самый выгодный вариант – «Челси». «Монако» интересен тем, что через этот клуб прошли хорошие футболисты, тот же Килиан Мбаппе. Там могут хорошо раскрутить игрока, а потом выгодно продать. Ну и к тому же, «Монако» предлагает пятилетний контракт. Это выгодно.

Конечно, немаловажный вопрос – куда душа лежит. В Италии сложный чемпионат, жесткий – готов ли Головин к такому? В игровом плане проще всего Александру будет во Франции. Там русскоязычный спортивный директор, который ему помог бы. А в АПЛ многое зависит от менталитета. Юрий Жирков в лучшей своей форме уехал в «Челси», но не заиграл толком, хотя игрок – супер, на мой взгляд, недооцененный. У него же все имеется – здоровье, удар с обеих ног, голова нормально работает.

– Совпадение, что Головиным интересуются клубы, у руля которых стоят российские бизнесмены?

– Этот фактор может сыграть в пользу Евгения Ленноровича Гинера, который хочет получить за Головина максимум . И как президент ЦСКА, поступает правильно. Чемпионат мира — это большая ярмарка. Саша провел отличный турнир, в отличие от Федора Смолова и некоторых других. Впрочем, можно похвалить не только Головина. Далер Кузяев, Артем Дзюба тоже себя проявили.

– До какого момента Гинер будет тянуть?

– Евгений Леннорович – самый гибкий и прагматичный руководитель. Думаю, до конфликта с Головиным не дойдет. У Гинера есть продукт, за который он хочет получить максимум денег. На нем висит школа, инфраструктура ЦСКА, деньги лишними не будут. Тот же «Спартак» не стал продавать за бесценок Квинси Промеса, так же и у Гинера: будет серьезный вариант – он отдаст Головина. В свое время ЦСКА не продал Карвальо, когда они выиграли Кубок УЕФА, а потом бразилец ушел как свободный агент. Зато Жо на пике ЦСКА продал за 25 миллионов. Все эти детали Гинер помнит – и не будет допускать ошибок.

«Дзюба может уехать в Англию»

– Кто еще из россиян может уехать в Европу?

– Мне кажется, Зобнин мог бы потянуть любой чемпионат, но здесь у «Спартака» свои цели – выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Вряд ли красно-белые согласятся на продажу.

Кузяев с Марио Фернандесом здорово выглядели. Марио так вообще лучший правый защитник в стране, я, честно говоря, давно такого не припомню. Игорь Акинфеев сам не хочет уезжать в силу своего менталитета. А Денис Черышев может теперь продвинуться по карьерной лестнице дальше. Впрочем, он и так в Испании.

– Черышев забил на чемпионате мира четыре гола…

– Денису разве что обратно в «Реал» вернуться – тем более Роналду ушел, конкуренция ослабла. А если серьезно, то он чувствует себя в Испании как рыба в воде, и язык знает хорошо, что немаловажно. А мне было бы интересно посмотреть на Дзюбу в Европе.

– Например, где?

– Он может в Англию уехать, может в Китай. Причем не для того, чтобы спеть лебединую песню, а именно на пике формы.

– Для Смолова путь в Европу после неудачного чемпионата мира закрыт?

– Почему? Серьезные клубы ведут игрока год-два, он был в России лучшим бомбардиром, и вообще Федя – хороший игрок. На чемпионате мира он просто перегорел психологически. Второй момент – вся эта «Санта Барбара», то его продали, то нет… Я не вправе советовать его агентам, но попытался бы продать Смолова в ЦСКА или «Локомотив». Это команды, которые играют в еврокубках. Оттуда проще уехать в клуб уровня «Боруссии».