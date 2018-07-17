Не успел завершиться чемпионат мира, как на подходе уже новый сезон в российском футболе. Всего через 10 дней ЦСКА и «Локомотив» сойдутся в борьбе за Суперкубок России. Отечественные коллективы давно вышли из отпуска и близки к завершающей стадии подготовки. Три из них – «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» – провели во вторник товарищеские матчи. Рассказываем о каждом подробнее.

Семин крупно проиграл Слуцкому

Железнодорожники, которым предстоит осенью старт в Лиге чемпионов, в рамках второго тренировочного сбора в Австрии крупно проиграл «Витессу», который совсем недавно возглавил Леонид Слуцкий.

Юрий Семин в этой встрече выставил в основе братьев Миранчуков и Дмитрия Тарасова, присоединившихся к партнерам всего за день до этого. Примечательно и появление с первых минут в центре обороны Брайна Идову, пришедшего из потерпевшего крушение «Амкара». А его напарником стал Дмитрий Баринов, для которого эта позиция также не является родной. Идову и Баринов нечасто ошибались, но серьезно провалились в эпизоде со вторым голом и вообще из-за своего роста были неконкурентоспособны вверху.

«Локомотив» смотрелся в этой встрече тяжело, что и понятно – команда проводит по две тренировки в день. В первом тайме голландцы открыли счет, удачно разыграв угловой. Во втором москвичи были даже активнее соперника, но пропустили контратаку и после изумительного по точности удара Александра Бюттнера, известного нашим болельщикам по выступлениям за «Динамо».

«Локомотив» – «Витесс» (Голландия) – 0:3 (0:1)

Голы: Брунс, 30 – 0:1. Беренс, 62 – 0:2. Бюттнер, 88 – 0:3

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Баринов, Игнатьев (Ротенберг, 78), Рыбус (Лысов, 69), И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Куликов, 79), Эдер (Тугарев, 46), Жемалетдинов (Миронов, 66)

«Витесс»: Карвальо, Бееренс, Караваев, Бюттнер, Линссен, Кларк-Солтер (ван дер Берфф, 46), Гонг (Брунс, 7), Беро (Сереро, 46), Фор, Теландер, Матавж (Дарфалу, 78)

Предупреждение: Баринов, 73

Семак смотрит всех и выигрывает

Пока Семин наигрывает основу, Сергей Семак продолжает на третьем сборе в Австрии поиск идеальных сочетаний в разных линиях. Благо, футболистов в его распоряжении на два состава, не считая тех, кто отдыхает после выступлений на ЧМ-2018 (за исключением Игоря Смольникова, Далера Кузяева и Бранислава Ивановича – все трое вышли на замену). Группа футболистов во главе с Дмитрием Полозом занимается дальнейшим трудоустройством, а несколько молодых игроков отправились усиливать вторую команду в преддверии старта в новом сезоне ФНЛ.

Похоже, что в центре обороны Семак видит двух бородачей – Миху Мевля и Луиша Нету. Во всяком случае, именно они начали матч с первых минут. Действовали они неплохо, но взаимопонимания и движения им пока не хватает. В эпизоде с назначенным в ворота Юрия Лодыгина пенальти итальянцам удалось забросить мяч португальцу за спину. Он долго разворачивался вокруг своей оси и упустил оппонента, выскочившего на рандеву с Лодыгиным. Повтор не убедил, что контакт Кшиштофа Пентека с вратарем был серьезным, но арбитр, а вслед за ним и Ромуло были беспощадны.

Отыгрались питерцы после стандарта – Мевля поборолся за мяч, а Магомед Оздоев первым успел к отскоку. Семак сделал пять замен в перерыве и еще пять по ходу второго тайма, давая поиграть максимальному количеству футболистов. Изменения положительно сказались на игре сине-бело-голубых, но, увлекшись атакой, они упустили в центре штрафной Джанлуку Лападулу.

В оставшееся время зенитовцы практически безраздельно владели преимуществом, дважды сотрясли раму, сравняли счет, а в самой концовке вырвали победу – Кузяев забил красивейший мяч, первым касанием приняв мяч на грудь и уложив его в дальний угол мощным ударом с левой.

21 июля «Зенит» сыграет товарищеский матч с миланским «Интером», возглавляемым Лучано Спаллетти.

«Зенит» – «Дженоа» (Италия) – 3:2 (1:1)

Голы: Ромуло, 21 (с пенальти) – 0:1. Оздоев, 35 – 1:1. Лападула, 55 – 1:2. Дриусси, 66 – 2:2. Кузяев, 89 – 3:2

«Зенит»: Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Смольников, 63), Мевля (Скроботов, 81), Нету (Иванович, 63), Набиуллин (Чернов, 63), Краневиттер (Нобоа, 46), Эрнани, Оздоев (Дриусси, 46), Ригони (Кузяев, 63), Шатов (Паредес, 46), Джорджевич (Заболотный, 46)

«Быки» тестируют «Оренбург»

Мурад Мусаев, как и Семин, наигрывает тех, кого видит основными в предстоящем сезоне. Еще в первом тайме он потерял из-за травмы Кристиана Рамиреса, вместо которого вышел Игорь Калинин. В первые 45 минут «быки» много владели мячом, но играли неудачно – допустили много брака в передачах и практически ничего опасного не создали. Отметим, что в этом есть заслуга и футболистов «Оренбурга», вернувшегося в РФПЛ.

После перерыва краснодарцы заиграли интереснее. Качественно провел отведенный час игрового времени в дебютном для себя матче новичок Урош Спаич, уступивший затем место на поле Роману Шишкину. Черно-зеленые много владели мячом, раскачивали оборону соперника и в конце концов дожали чуть более чем за 10 минут до финального свистка – Калинин поддержал атаку по левому флангу и подал в центр штрафной, откуда Дмитрий Стоцкий головой красиво уложил мяч в «девятку». Мяч от перекладины опустился за линию ворот.

«Краснодар» – «Оренбург» – 1:0 (0:0)

Гол: Стоцкий, 79

«Краснодар»: Синицын, Рамирес (Калинин, 39), Петров, Мартынович, Спаич (Шишкин, 61), Жигулев (Окриашвили, 61), Каборе, Перейра (Черников, 61), Мамаев (Мартынов, 84), Стойцкий, Вандерсон

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Андреев (Шахов, 84), Ойеволе, Бегич, Маляров (Бакаев, 65), Чиркин, Сутормин, Афонин, Козлов (Бреев, 65), Чуканов