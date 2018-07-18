«БРАЗИЛИЯ – БЕЛЬГИЯ – ЛУЧШИЙ МАТЧ ЧМ-2018»

– Какой матч на ЧМ больше всего поразил?

– Из патриотических чувств – игры сборной России с Испанией (1:1) и Хорватией (2:2). Я бы эти встречи в комплекте считал, так как мало кто ожидал, что мы выйдем из группы и в плей-офф выдадим два шикарных матча с точки зрения эмоций.

Если рассматривать качество футбола, то несомненно Бразилия – Бельгия (1:2). С первой до последней минуты в игре присутствовал высокий градус и нерв. Даже при наличии матчей Испания – Португалия (3:3) и Франция – Аргентина (4:3), по-футбольному именно встреча бразильцев и бельгийцев была «самой жирной» на этом ЧМ.

– Какой стадион по атмосфере оказался самым незабываемым и почему?

– К сожалению, из-за определенных логистических проблем мне не удалось побывать на «Казань Арене» и «Фиште», где, говорят коллеги, была непередаваемая атмосфера. А так мне очень понравилась «Ростов Арена» и я бы отметил стадион в Калининграде. Последний максимально по антуражу и атмосфере напоминает английский. Он компактный, уютный, очень удобный. Я не беру в расчет «Лужники» и «Арену Санкт-Петербург», они уже адаптированы к большим матчам.

– Самый запоминающийся момент ЧМ, возможно даже нефутбольный.

– Многие, наверное, вспоминают систему VAR, которая глубоко внедрилась в наши умы, но мне бы хотелось пойти против течения. Я вспомню празднование гола Миши Батшуаи, когда он сам себе зарядил мячом в голову и атаку стрекозы на Уго Льориса. Мне это напомнило Евро-2016, когда на Криштиану Роналду села бабочка. Теперь вот стрекоза залетела в рот Льорису – это момент, который еще долго-долго будут вспоминать.

«ВОЛОНТЕРЫ УДИВИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ»

– Что больше всего поразило на турнире?

– Организация. Меня поразили вездесущие волонтеры. Они знали все, помогали туристам и журналистам, встречали и провожали гостей. Волонтеры удивили практически всех.

Чемпионат мира задал определенную планку в организации. У людей не возникало проблем со входом и выходом со стадионов, а также с дорогой до дома. Это было круто.

– Что больше всего разочаровало?

– Когда у тебя пост-турнирное «похмелье», ты не вспоминаешь о том, что разочаровало. Я бы искал позитивные моменты. Да, были перебои с Wi-Fi, проблема одного лифта для прессы на стадионе в Питере никуда не исчезла, но это мелочи, и говорить о них как о разочарованиях не совсем правильно.

– Если не Москва, то какой город ЧМ самый крутой?

– По словам моих коллег и что я видел на Кубке конфедераций, это Казань. С точки зрения инфраструктуры, приема гостей, логистики и прочих аспектов. Такой правильный город для больших матчей. Я бы поставил Казань в один ряд с Санкт-Петербургом. Сочи, кстати, тоже все хвалят.

«СРАЗУ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА РФПЛ БУДЕТ СЛОЖНО»

– Почему это лучший чемпионат мира в истории?

– Мне трудно сравнивать с другими ЧМ, могу оценить их только по картинке и мнению коллег. 2002 год – это азиатская история, немного особенная. ЧМ-2006 все отмечают как нечто прорывное и невероятное. Турнир в ЮАР – тоже своя история.

По собственных ощущениям наш ЧМ могу сравнить с бразильским, где я был. Думаю, чемпионатом мира в России вообще все люди оказались довольны. Абсолютно все. Мне кажется, людей счастливых и восторженных у нас было больше, потому что они не ожидали увидеть все это.

Это как с пессимистами: они либо оказываются правы, либо удивлены. Люди, напуганные зарубежными СМИ, воспринимали ЧМ в России как нечто диковинное и необычное, но в итоге оказались в приятном шоке. От многих, даже англичан, слышал, как не хочется отсюда уезжать.

– Как теперь перестроиться на матчи чемпионата России?

– Как-то перестраивались после финалов Лиги чемпионов и Евро. Надеюсь, наследие ЧМ используют правильно, и «Ростов» с «Балтикой» будут играть на больших красивых стадионах, куда приятно ходить. То же самое касается Самары, Нижнего Новгорода и остальных городов. Будем надеяться, что заполненные стадионы на чемпионате мира, как выступление сборной России, послужит хорошим толчком для развития нашего футбола.

Многие сейчас конечно подустали, и первый месяц чемпионата России может стать не самым ярким и насыщенным. Сразу переключиться болельщику и зрителю с чемпионата мира на РФПЛ будет сложно. То же самое касается комментаторов. Но постепенно мы все вкатимся и переключимся на любимый и родной чемпионат России.