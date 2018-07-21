Об интересе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри к полузащитнику ЦСКА Александру Головину пишут печатные издания и сообщают телеканалы. «Советский спорт» находит зацепку, почему это может быть правдой.

КТО СЗАЗАЛ, ЧТО ГОЛОВИН ИНТЕРЕСЕН САРРИ?

Подобную информацию опубликовала ежедневная британская газета Evening Standard. По информации издания, Маурицио Сарри обозначил трансферные цели боссам «Челси», главной из которых является полузащитник ЦСКА.

Новость о симпатии Сарри к Головину была и на телеканале Sky Sports. Причем еще в начале июля, когда официально не было объявлено о том, что итальянец возглавит «Челси».

В России еще до подписания контракта Сарри с «Челси» о желании тренера видеть в своей команде Александра Головин сообщил главный инсайдер страны Нобель Арустамян. По его информации, в конце апреля на ЦСКА выходили представители «Наполи» – команды, в которой Маурицио работал на протяжении трех предыдущих сезонов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВДОЙ?

Легко. Потому что Маурицио Сарри точно видел игру Александра Головина в футболке ЦСКА.

Прошлым летом, будучи в отпуске, тренер «Наполи» отдыхал на Адриатическом море и смотрел футбол. В том числе матчи красно-синих. Потому что команде с юга Италии предстояло выступать в квалификации Лиги чемпионов, а армейцы были ее возможным соперником.

По информации ItaSportPress, Сарри не просто изучал матчи ЦСКА, а уделил российской команде повышенное внимание. Потому что она раньше всех начинала новый сезон, что могло дать ей преимущество над соперником.

ЧТО К ТОМУ МОМЕНТУ ПОКАЗАЛ ГОЛОВИН?

В сезоне-2016/17 Головин был основным игроком ЦСКА. Он участвовал во всех 30 турах чемпионата России!

В национальном чемпионате Александр забил три гола и четыре раза ассистировал партнерам. Шесть результативных действий он записал на свой счет весной. Вероятно, именно матчи этой части чемпионата смотрел Сарри. Зачем залазить глубоко? Плюс осенью красно-синих еще возглавлял Леонид Слуцкий. Какое было дело Маурицио до его коллектива? В Лиге чемпионов им пересекаться не предстояло.

К весне 2017-го мы знали о Головине очень многое. Что он хорошо координирован, имеет отличные скоростные данные, вынослив, способен обыграть оппонента один в один, обладает дальним ударом. Все это мог увидеть и Сарри.

ЧТО ДАСТ ГОЛОВИНУ РАБОТА С САРРИ?

Головин у Сарри, если они сойдутся в одном клубе, может стать сильнее. Потому что это особенный тренер. А если у него еще и симпатия к игроку есть, то все карты сходятся!

Что особенно в Сарри, рассказал Арриго Сакки: «Он – маэстро. Этот тренер учит футболу!».

Восхищается Сарри и Пеп Гвардиола: «Итальянец – один из лучших тренеров современности. То, как играет «Наполи», – невероятно. Важно видеть не только завоеванные трофеи, но и игру».

Маурицио не любит разговоры о трансферах. Как-то он даже сказал, что это околофутбол. И признался, что любит говорить непосредственно об игре. А не о слухах.

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс в восторге от работы со специалистом: «Сарри научил меня футболу. Он все подробно объясняет. По-научному анализирует игру. Особенно меня восторгает то, как мы работаем в прессинге – каждый игрок все заранее знает, создается ощущение, что нас на поле больше».

Экстаз испытывает и экс-форвард «Наполи» Гонсало Игуаин: «Спасибо Маурицио Сарри и команде, что мы сейчас переживаем такой хороший момент. Я счастлив, что я в порядке. Я много тренировался и благодаря тренеру переживаю сейчас просто магическое время». В сезоне-2016/17 Игуаин забил 36 голов в серии А, обновив рекорд турнира. До него он принадлежал Гуннару Нордалю. В сезоне-1949/50 нападающий «Милана» забил 35 мячей.

Сарри направил умения Игуаина в нужное русло. Есть быть точнее, сделал так, чтобы тот не расплескивал энергию. При итальянце аргентинец перестал открываться в боковых коридорах – на флангах. Теперь он сосредоточился непосредственно на работе в штрафной и на зонах у ее пределов, из которых можно угрожать чужим воротам.

Интересно, что до Сарри Игуаин в чемпионате Италии ни разу не забивал больше 18 мячей! У Маурицио за один сезон в серии А Мертенс умудрился забить 28 мячей, тогда как ранее не забивал больше 11!

САРРИ НАЙДЕТ ПОДХОД К ГОЛОВИНУ?

Сарри не только учит футболу, но и умеет найти ключ к игроку. Индивидуальный.

Перед началом сезона-2016/17 тренер сказал Игуаину, что лень никогда не позволит ему стать лучшим в мире форвардом. Аргентинец отчетливо услышал важную вторую часть фразы и принялся работать над первой. Это не только усердная работа на тренировках, но и диета. Результат на табло – 36 голов.

«Я не употребляю красное мясо, но в моем меню много рыбы и морепродуктов, – рассказывает нападающий в ходе чемпионата. – Я отказался от сахара, отдав предпочтение фруктам и меду. Диету я решил использовать, чтобы улучшить свое физическое состояние. Сейчас мне намного легче. Я похудел на четыре килограмма!».

Еще в 30 лет Сарри работал в банке. А в «Наполи» попал, выбравшись со дна итальянского футбола. Ему так хотелось тренировать, что он начал с самых маленьких команд. Поэтому в жизни повидал многое. Отсюда и является отличным поисковиком психологических рычагов.

ГОЛОВИН СТАНЕТ ЗВЕЗДОЙ В «ЧЕЛСИ»?

Если у Сарри действительно есть симпатия к Головину, это дает надежду, что у нашего полузащитника в «Челси», если он туда перейдет, все будет хорошо. Но не более.

Сарри не любит ротацию игроков. Он придерживается принципа «играют сильнейшие». Сразу им Головин может не стать. Правда, в Англии значительно больше матчей, чем в Италии. Что плюс для уроженца Калтана. На родине Сарри нет кубковых переигровок и кубка лиги.

После Евро-2016 в «Наполи» перебрался Эмануэле Джаккерини. Футболист, который в команде Антонио Конте был лидером по пробегу и просто ведущим игроком. Но за полтора года в коллективе Сарри он провел на поле лишь 504 минуты!

Команды Сарри играют в контроль мяча. 700 передач за матч – не аномалия, а стилистическая норма. В такой футбол Головин не играл. К нему россиянину нужно будет адаптироваться.

Получится или нет? Вопрос. Александр редко играет в касание или два, что для игроков «Наполи» последних лет было нормой. Плюс качество передач. Оно не на высоте. Когда соперник плотно обороняется, Александр не всегда находит оптимальное решение. Его показатель точности пасов в чемпионате России в минувшем сезоне – 83%. Данные неаполитанцев Жоржиньо и Гамшика в серии А – 89%.

Самое яркое выступление в чемпионате России в минувшем сезоне Головин выдал в матче с «Арсеналом», в котором его команда победила 6:0. Хав поучаствовал в четырех голах – забил, ассистировал, сделал два предрезультативных паса. ЦСКА рано забил и играл на контратаках.

На открытом пространстве Головин феерил в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018, когда Россия отнимала мяч и тут же отвечала.

Если бы не было сообщений об интересе Сарри к Головину, за парня было бы страшно. Впору было бы вспомнить вояж в Англию Юрия Жиркова. Но если тренер хочет игрока, то имеет представление, что делает.