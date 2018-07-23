92 матча за сборную, 23 гола, бронзовые медали чемпионата мира-2010, и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, титул чемпиона мира-2014. С такими показателями Месут Озил расстается с сборной Германии. После ее и собственного оглушительного провала на ЧМ-2018. Озил обвиняет других. Но в том что так вышло виноват, прежде всего, он сам.

«Я решил, что больше не буду играть за сборную Германии, пока чувствую расизм и неуважение. Пока важные чиновники Немецкого футбольного союза так ко мне относятся, проявляют неуважение к моим корням и эгоистично превращают меня в инструмент пропаганды, с меня хватит» - так написал Озил в своем заявлении.

Сразу же возникает вопрос - не “превращали ли эгоистично в инструмент пропаганды” Озила и его друга Гюндогана люди, организовавшие ту самую встречу с турецким президентом Эрдоганом, с которой начался скандал? “Советский спорт” подробно писал об этом.

Нет никаких сомнений, что эта история не закончена. И что это самая позорная страница в истории немецкого футбола в ХХI веке. Ули Хенесс, президент “Баварии”, который никогда не лезет за словом в карман, разумеется, не смолчал и теперь.

“Хорошо, что этот кошмар в прошлом. Озил уже несколько лет играет как дерьмо. В последний раз он отбирал у кого-то мяч еще до ЧМ-2014. А теперь скрывает свои плохие матчи за фото с Эрдоганом. Когда “Бавария” играла против “Арсенала”, мы всегда использовали его зону, потому что знали: это их слабое место. У Озила 35 миллионов подписчиков в соцсетях, которых нет в реальном мире. Они считают, что он сыграл великолепно, если он сделал точный навес” - заявил Хенесс в интервью “Bild”.

Не остались в стороне и турецкие политики, яростно поддерживающие решение Озила. Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль поддержал футболиста в твиттере: “От всей души поздравляю Месута Озила, который забил самый красивый гол в ворота фашизма, объявив об уходе из сборной” , сопроводив запись фотографией Озила с Эрдоганом.

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun @MesutOzil1088 pic.twitter.com/abZSlAvzc5 — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 22 июля 2018 г.

Так что это действительно была политическая история. И “превратили в инструмент пропаганды” Озила именно его поклонники с берегов Босфора.

В Германии пока не заметно особой скорби по решению Озила. Его игровые способности подвергаются жарким обсуждениям еще с чемпионата мира-2010. Все признают, что этот полузащитник умеет творить, создавать и созидать. Но совершенно не умеет обороняться. И в многих важных играх, где соперники брали сборную Германии в тиски, он терялся. И то, и другое - факт, и, скорее всего, ваше отношение к игроку Озилу - в обозначенных рамках.

Но есть отношение, а есть результат. И в спорте он всегда будет стоять на первом плане. Озил провалился на чемпионате мира, и о его уходе из сборной начали говорить и писать сразу же после окончания матча с Кореей. Кстати, победный матч с Швецией Месут смотрел со скамейки, и его возвращение на поле в третьем туре большинство считает грубейшей ошибкой Йоахима Лева.

По-моему (хотя ваше святое право с этим не соглашаться), Озил сейчас ведет очень некрасивую и недостойную спортсмена игру. Его никто не тащил на поводке на встречу с Эрдоганом, и футболист обязан был отдавать себе отчет в том, какой резонанс вызовет эта встреча. И дело не в том, что Озил - этнический турок, и даже не в том, что турок - Эрдоган. У турецкого президента есть определенная репутация, отношение к нему в Германии (причем, как правило, в самой экзальтированно негативной форме к нему относятся немецкие турки) общеизвестно.

Озила освистывали не за встречу с турком, а за встречу именно с Эрдоганом. Разумеется, игрок имеет право делать все, что угодно - но он должен быть готов нести ответственность за свои поступки. Заявление Озила в каждой строчке говорит о том, что этого он не понимает, и пытается переложить вопрос с больной головы на здоровую.

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф уже заявил, что если бы время можно было отмотать назад, он бы действовал в этой ситуации “более решительно”. Второй участник встречи, Илкай Гюндоган (это именно он подарил Эрдогану футболку с надписью “моему почитаемому президенту”) свой поступок объяснил. От него отвязались. Озил, как он делал это все 10 лет в сборной, предпочел молчать. Если бы он дал хоть какой-то ответ на поле - возможно, воздух стал бы чище. Но на поле он играл именно так, как это описывает Ули Хенесс.

Напряженная обстановка в немецкой раздевалке после политической акции - секрет Полишинеля. Известно даже, что более всех недоумение поведением партнеров высказывали Матс Хуммельс и Томас Мюллер. И сборная Германии перестала существовать, как единая команда. С этой точки зрения уход Озила является благом.

Однако, уходя, полузащитник хлопнул дверью так громко, что затмил свои майские “посиделки”. Обвинить президента Немецкого футбольного союза (DFB) в расизме - это очень конкретный и довольно двусмысленный поступок. И он оставляет крайне малые шансы на возвращение Озила в сборную, или даже хотя бы уважение к нему. За Германию уже давно играют представители самых разных национальностей. Она давно это приняла, и в ней давно нет тех дискуссий, которые развернулись во Франции с подачи правой партии Марин Ле Пен “Национальный фронт”. Но сейчас именно Озил делает все, чтобы столкнуть между собой людей разных национальностей, религиозных конфессий, и цвета кожи. А хор его поклонников из Турции (во главе с отцом футболиста, первым заявившим, что Месуту “больше не нужно играть за Германию”) только разжигает костер. Который еще в мае можно было погасить в два-три приема.

Теперь - не получится. Теперь DFB вынужден оправдываться, журналисты ищут компромат на его президента, Озил недоумевает “почему Маттеусу с Путиным встречаться можно, а мне с Эрдоганом нельзя”, турецкие СМИ и политики потешаются над “бундестим”, а в самой Германии наверняка развернется новый виток дискуссии о мигрантах, и их национальной идентичности.

При этом, разумеется, за сборную по-прежнему будут играть футболисты разных национальностей. Как и за почти все европейские и мировые. Так устроен современный мир. При этом он довольно хрупок, и самая главная обязанность (и ответственность) любого спортсмена - не “кидаться камнями в стеклянном доме”. Озил с этой задачей не справился. Как и с теми, что ставили перед ним на футбольном поле.

Так что Йоахиму Леву теперь придется всерьез задуматься об обновлении сборной. Лига наций стартует совсем скоро, и Германия в ней уже не будет прежней. Кстати, начинает она 6 сентября матчем с чемпионами мира. И времени на ремонт не так уж много.