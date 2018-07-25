Один из немногочисленных российских легионеров, бронзовый призер Евро-2008 и чемпион страны в составе «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал о своих выступлениях за литовский «Тракай» и поделился заграничным опытом с действующими игроками сборной России, которых сватают сейчас в Европу.

«ПРИШЛОСЬ СТАТЬ ФОРВАРДОМ»

– Динияр, «Тракай» играет на стадионе Литовской федерации футбола. Вы знаете, как он назывался 20 лет назад?

– Нет.

– «Локомотив». И была команда «Локомотив», выступала она в чемпионате Вильнюса.

– Интересная история, не знал. В центре есть старый стадион, отец мой еще на нем играл. Это был домашний стадион «Жальгириса» в чемпионате СССР, но его уже почти снесли.

– Напомните, когда вы приехали Вильнюс?

– В сентябре прошлого года, успел провести девять матчей в прошлом чемпионате. Как встретили? Я приехал утром, заселился в гостиницу. А вечером уже была игра с «Судувой», которая тогда стала чемпионом. Перед матчем пообщался с президентом, меня представили команде. Мы проиграли 2:3.

– При представлении обычно команда выстраивается, а новичок стоит напротив…

– Тогда представление было коротким, это потом на тренировке уже поподробнее представили.

– Ваши регалии перечислили?

– Нет, без этого обошлось. Команда поаплодировала – и началась тренировка. А через три дня уже был матч чемпионата, я в основе вышел и всю игру провел.

– На привычном месте, в полузащите?

– У «Тракая» возникли проблемы в нападении, ведущий форвард уехал в Македонию, нужен был второй нападающий. Поэтому пришлось мне в форварда переквалифицироваться. Это было в новинку, но опыт интересный. Сколько забил? Семь голов в девяти играх.

– Наверняка, молодые партнеры смотрели на вас снизу вверх.

– Вначале немного тушевались, смущались, потом установились нормальные отношения. Чего меня бояться, я же не кусаюсь! Сейчас уже шутки в мой адрес позволяют на тренировках. Но все в рамках, так, легкие подколы. Как называют? Бил.

«В ВИЛЬНЮС ПРИЕЗЖАЛ ЧЕРЫШЕВ. ВИДИМО, НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ»

– Ваш одноклубник – Дейвидас Чеснаускис. Вы же с ним в «Локо» пересекались.

– Не просто пересекались, а жили на сборах в одном номере. Я был тогда совсем молодым.

– Чеснаускиса мы запомнили как быстрого крайнего полузащитника. В официальной заявке «Тракая» он числится защитником.

– Дейвидас и в защите может сыграть, и в полузащите. В свои 37 лет закрывает две позиции. В прошлом году у нас еще Арунас Климавичюс играл. За московское «Динамо» когда-то выступал.

– Наверняка Чеснаускис обрадовался вашему приезду?

– Мы с ним созвонились, он сказал: «Приезжай, буду рад». А на первых порах здорово помог по бытовым вопросам. Например, надо было машину в аренду взять. Как по городу перемещаться?

– Литовская молодежь по-русски совсем уже не говорит. Как общаетесь?

– Это правда, молодые по-русски не понимают. На английском разговариваем.

– С испанским тренером Хосе Антонио Викуньей быстро нашли общий язык?

– Тут перед чемпионатом мира Дмитрий Черышев приезжал. Видимо, его кандидатура рассматривалась на пост главного тренера. Как понимаю, не договорились, он уехал. А Викунья работал в Испании, Польше, но вторым.

– С Черышевым пообщались?

– Коротко. Своеобразный человек, амбиций через край. Остается пожелать ему удачи в Нижнем Новгороде.

– Викунья ставит вам тики-таку?

– Он прекрасно видит уровень игроков и от этого строит тактику. Но испанская школа превалирует: требует контроля мяча и активной игры от вратаря.

– Отставание от лидеров слишком большое – 13 очков до идущего вторым «Жальгириса». А вот «Стумбрас», который занимает третье место, опережает вас всего на очко. Президент клуба ставит задачу непременно выиграть бронзу?

– Никаких накачек нет. Все и так прекрасно понимают, что третье место дает право сыграть в Лиге Европы. Мы в прошлом году заняли второе место, вот сейчас уже два раунда прошли в квалификации этого еврокубка.

Рано утром на велосипеде!🚴🏽 Публикация от Динияр (@bilyaletdinov) 9 Июн 2017 в 6:34 PDT

«ПО-ЧЕРЧЕСОВСКИ СЫГРАТЬ С «ПАРТИЗАНОМ» НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

– В первом раунде Лиги Европы благодаря вашему домашнему голу «Тракай» прошел валлийский «Кевн Друидс». Судя по счету – 1:1 и 1:0, оба матча были упорными.

– Счет не по игре. Это полулюбительская команда, но одна из старейших в Уэльсе. Обошлись малой кровью, не могу сказать, чтоб перенапрягались.

– Обстановка на гостевом стадионе была британская?

– Стадион небольшой, трибуны полные, болеют хорошо. На матч приехал из Ливерпуля мой приятель. Там всего 40 минут езды на машине.

– С павлоградским «Иртышом» в следующем раунде матчи получились упорными?

– Очень сложный перелет был. Вылетели из Вильнюса в понедельник, вернулись только в субботу. Крепкий соперник, тоже полный стадион был в Павлодаре. Победили 1:0 на выезде, дома 0:0 сыграли. Этот гол нас и вывел на «Партизан».

– У вашей молодежи страх перед «Партизаном» есть?

– Может, у кого-то и есть, но надо себя перебарывать. Если выходить с дрожащими коленками, ничего не получится. На таких матчах команда и растет.

– Если пройдете «Партизан», в следующем раунде теоретически можете сыграть с «Уфой» или «Зенитом»… Перед встречами с сербами предложите тренеру пересмотреть матч Россия – Испания на чемпионате мира и сыграть «по Черчесову»?

– Такая тактика не для нашей команды. В окопе с гранатами точно не отсидимся – пропустим. Надо искать варианты, чтобы атаковать.

«СЫНОВЬЯ ХОДЯТ В ШКОЛУ ЦСКА»

– Вы в Вильнюсе живете или в Тракае?

– В Тракае мы тренируемся, а живу я в Вильнюсе в новом районе Пилайте. Рядом лес, озеро, оборудованы волейбольные площадки. Когда жена с детьми приезжает или друзья, проводим время на природе.

Семья в воскресенье уехала. Сыновья в школе ЦСКА занимаются, у обоих на днях тренировки возобновляются. Старший в сентябре в первый класс пойдет.

– Почему ЦСКА?

– Удобно по логистике, армейская академия недалеко от дома.

– На улицах Вильнюса узнают?

– Узнают. Реакция? Разная, кто-то руку жмет. А недавно «Судуве» проиграли на Кубок, так один крикнул: «Судува» – чемпион!» И засмеялся.

– С главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным связь поддерживаете?

– Поздравляем другу друга с днем рождения. А в последний раз виделись, когда Юрий Палыч несколько лет назад собирал ребят из чемпионской команды.

– «Локомотив» отстоит чемпионское звание?

– Будет непросто. Весь прошлый сезон шли разговоры, мол, сейчас «Локо» сдуется. Не сдулся. А теперь все будут по-другому на чемпиона настраиваться. Плюс Лига чемпионов много сил и нервов отберет.

«ДЛЯ ДЗЮБЫ АНГЛИЯ В САМЫЙ РАЗ»

– Сборная России всех удивила на ЧМ-2018. Ожидали такого выступления?

– На поле была единая команда, все были заряжены на борьбу. Это для меня главный сюрприз. Не хочу даже говорить, что кто-то особенно блеснул, выделялся. Блестяще выглядела вся команда – поразила заряженностью на борьбу и отличной физической готовностью.

– И все-таки кого отметили бы?

– Прежде всего Романа Зобнина. Огромный объем работы проделал. Еще выделил бы Дениса Черышева. Эти двое больше всего мне понравились в нашей сборной. Настоящими лидерами себя проявили Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич, а также Юрий Жирков, пока не выбыл из-за травмы.

– Но наибольший хайп после турнира поднялся вокруг Александра Головина. Ему пора уезжать?

– Если есть возможность, надо уезжать. Но пока вокруг отъезда Головина происходит что-то непонятное: была информация, что вроде уже договорились, затем – что не договорились. Процесс переговоров сильно затягивается. Понятно, что чем больше шума, тем лучше. Пиар-кампания всегда способствует поднятию стоимости трансфера. Но у нас, как всегда, какая-то снежная лавина идет. Не знаю, хорошо ли это, но, например, я уже устал за этим следить.

– Если абстрагироваться от этой истории, какой чемпионат лучше подходит для Головина – английский, итальянский, французский?

– На мой взгляд, испанский.

– Но про Испанию речь сейчас не идет. Если не считать неправдоподобные слухи об интересе «Барселоны» недельной давности.

– Жаль, что испанские клубы не фигурируют в потенциальном трансфере Головина. Мне кажется, примера – его турнир.

– Аргументы?

– Если взять английскую премьер-лигу, то футболисты типажа Головина могут играть только в «Арсенале». А ехать в Англию, чтобы там сидеть на лавке, не имеет смысла. В «Челси» огромная конкуренция и еще многое зависит от того, продадут ли Эдена Азара. И футбол у «Челси» темповый, ребята там физически мощные. Надо уезжать туда, где тебя видят на конкретной позиции в команде, точно на тебя рассчитывают. Понимают, как использовать твои сильные качества.

Итальянская серия А – очень сложный турнир. Ему там вряд ли будет комфортно. Про «Монако» вообще ничего не могу сказать, давно не видел их матчей. Поэтому, на мой взгляд, Испания – наилучший вариант. Там Головину раскрыться будет проще.

– Вы не назвали Артема Дзюбу, который всех удивил на чемпионате мира.

– Что значит удивил? Это его игра и его уровень, который Артем всегда демонстрировал. Он – забивной форвард. В «Зените» Дзюба отлично взаимодействовал с Халком, Данни. Это был лучший период в его карьере. А Роберто Манчини оказался не нужен. Типичная история: счастье, когда футболист находит своего тренера, и несчастье, когда этого не происходит.

– Дзюбе – 29. Когда уезжать, если не сейчас? Что бы вы посоветовали Артему?

– Думаю, если у него была возможность, надо было уезжать. Другое дело, мы не знаем, имелся ли у Артема такой вариант. Какой чемпионат ему подходит? Английская лига как раз для него.

– Какой совет дадите российским футболистам на правах бывалого легионера? Как расположить к себе партнеров, с чего начать свою первую речь в новой команде?

– Ничего не надо говорить. В любом топовом европейском клубе собраны профессионалы. Веди себя так же, показывай на тренировках, что ты умеешь, и тебя за это будут уважать. И не надо тушеваться, иначе тебя эта система быстро переварит… Еще большой плюс, если у тебя сильная стартовая позиция, – ты заявил о себе хорошей игрой на таком турнире, как чемпионат мира.