Исторический дебют

Российский футбольный сезон стартует в пятницу матчем за Суперкубок страны между ЦСКА и «Локомотивом», а за день до этого события в еврокубках дебютировала «Уфа», принимавшая на своем поле «Домжале». Словенцы стартовали в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, дважды сыграли вничью с боснийским клубом «Широки Бриег» (2:2 в гостях, 1:1 дома) и, в отличие от россиян, успели набрать физические кондиции через официальные игры.

Состав хозяев легко читался еще за день до матча, и новый главный тренер уфимцев Сергей Томаров в этом отношении никаких сюрпризов не приготовил. Разве что не было уверенности, что он рискнет выпустить двоих нападающих – Вячеслава Кротова и Сильвестра Игбуна.

У гостей знакомым лицом оказался только известный по непродолжительному выступлению за московский «Локомотив» (2011-2013) полузащитник Сенияд Ибричич, которого президент «железнодорожников» того времени Ольга Смородская к удивлению журналистов и болельщиков называла одним из десяти сильнейших хавбеков Европы. Время всех рассудило, «Локомотив» - действующий чемпион России, но ни Смородская, ни Ибричич к этому успеху никакого отношения уже не имеют.

Для «Уфы» попадание в Лигу Европы – событие исторического масштаба, поэтому не будет преувеличением сказать о том, что трибуны стадиона «Нефтяник» были заполнены до отказа. Способствовала высокой посещаемости и жаркая погода – к вечеру температура продолжала держаться на уровне +30 градусов.

Весело, но без голов

Первые минут 20-25 игра была равной, после чего россияне стали завладевать инициативой, заперли соперника на его половине поля и начали раскачивать его оборону. Однако креатив никогда не был сильной стороной уфимцев – они много владели мячом и навешивали в штрафную Деяна Милича, но выиграть там борьбу почти не удавалось. В результате к перерыву хозяева не нанесли по его воротам ни одного удара, тогда как соперник совершил четыре попытки, из которых одна увенчалась ударом в створ.

В перерыве Томаров заменил не вписавшегося в игру техничного, но некрупного Кротова, заменив на физически более мощного Кеинде Фатая. В принципе, ход сыграл – цепляться за мяч в непосредственной близости от чужой штрафной башкиры стали качественнее. Правда, до полноценных голевых моментов дело почти не доходило.

В целом, во втором тайме футбола было ненамного больше, чем в первые 45 минут, а вот напряжение нарастало. И вылилось оно в целую россыпь желтых карточек. Чем ближе был финальный свисток, чем быстрее силы покидали хозяев. Они стали чаще ошибаться и позволять словенцам проводить контратаки. Поэтому нулевая ничья счет не такой плохой. «Домжале» ничего особенного не продемонстрировал, сыграть с ним на выезде в результативную ничью уфимцам однозначно по силам.

«Уфа» – «Домжале» (Словения) – 0:0

«Уфа»: Беленов, Йокич, Тумасян, Неделчяру, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Обляков (Карп, 76), Игбун, Кротов (Фатай, 46)

«Домжале»: Милич, Клеменчич, Широк, Мелньяк, Добровольц, Бизяк (Жужек, 90+1), Ибричич, Черин, Хусмани, Ибраими (Николсон, 83), Кирм

Предупреждения: Черин, 49. Табидзе, 60. Йокич, 63. Хусмани, 66. Неделчяру, 71

Судья: Донатас Румшас (Литва)