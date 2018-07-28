Тренер сборной России ответил на вопросы главного редактора о своем новом контракте и не только.

Тренер сборной России ответил на вопросы главного редактора о своем новом контракте и не только.

- Насколько легко проходили переговоры по новому контракту?

- Все было просто и понятно, все было очень легко.

- А не задело то, что предложена формула «2+2», то есть лишь на два года и с возможной пролонгацией, а не сразу на четыре, до следующего чемпионата мира?

- Не то чтобы меня это не задело – это наоборот, очень правильная вещь. Я больше скажу: именно я настаивал на этом. Надо давать результат, а контракт… Он может быть и на 40 лет, только если результата нет – надо собирать вещи и освобождать место. Это спорт, и спорт это мужской.

- А какие-то задачи, которые перед Вами ставятся, прописаны?

- Задачи в контрактах не прописываются. Они ведь понятны. У нас и в прошлом контракте ничего не было написано: мол, надо выступить так-то и так-то. Все всегда предельно ясно без слов.

- Сегодня игроков сборной награждали званием «заслуженный мастер спорта», а тренерский штаб получил нагрудный знак «заслуженный тренер РФ». Насколько для Вас это значимо?

- Это наш предпоследний шаг в ряду торжеств. Последняя точка будет сегодня в Кремле, когда со сборной будет встречаться президент. И будем заканчивать с торжествами – надо возвращаться к работе. Начинаем новый поход. Все только начинается

Планочку мы поднимаем на определенную высоту, продукт под названием «российский футбол» - это наш участок. Маленький шаг мы сделали: появилась эмоция у болельщиков, у любителей спорта, интерес к футболу стал проявляться более активно. Я же ведь тоже не в безвоздушном пространстве: у меня есть, например, соседи, которые спрашивают, куда мальчика отдать, в какую секцию – раньше этого не было.

- За суперкубком смотрели накануне?

- Конечно!

- Каковы Ваши впечатления? От результата и от вынужденных перестроений?

- Это специфическая игра. Но то, что нам надо было увидеть – мы увидели. А главное – пришло почти 44 тысячи зрителей. Все прошло на высоком уровне по организации, это главное, и это как раз важный момент наследия чемпионата.

- Александр Головин перешел в «Монако». Каково его будущее во французском чемпионате?

- Три дня назад мы общались, мы с ним на контакте. Просьб не было, назиданий с моей стороны тоже. Я просто почувствовал его состояние. Чтобы поддержать его, пообщались. Состояние мне его понравилось. Говорит: день-два – и приму решение. Со своей стороны я только пожелал ему, чтобы оно было не эмоциональное, а профессиональное. Естественно, жду его в сборной. Как бы ни сложилось у него там, мы всегда готовы протянуть руку, помочь, поддержать. Сейчас переговорили с ним на французском – буду теперь, благодаря ему, еще один язык учить. Так что и мне польза от этого перехода.