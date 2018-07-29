Претензии волейболистов к Минспорта по поводу присвоения футболистам сборной России-2018 званий заслуженных мастеров спорта обоснованы. Но не до конца.

Гневный пост Екатерины Гамовой, взорвавший российский интернет в субботу, понятен. Но правильный посыл в нем, пожалуй, не доведен до конца.

Регламент присвоения звания ЗМС не исключает вручения заветного значка спортсмену без медалей Олимпиады или золота мирового первенства. Исключения описаны в пункте 11, где говорится о «выдающемся вкладе в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне и проявленные при этом мужество и мастерство».

Команда Станислава Черчесова повысила авторитет страны и отечественного футбола попаданием в четвертьфинал ЧМ-2018? Конечно, повысила! Она проявила мужество и мастерство? Выше крыши. Но… не вся.

Гамова совершенно справедливо вспомнила о волейболистках золотой команды ЧМ-2010, которые впоследствии не получили значков ЗМС из-за того, что не принимали непосредственного участия в турнире – не выходили на площадку. Только после этого логичнее было бы не требовать званий для обделенных тогда чемпионок, а возмущаться по поводу нынешней футбольной «уравниловки».

Четвертьфинал чемпионата мира по футболу – это очень-очень круто. Добраться до него уж точно не проще, чем выиграть, скажем, чемпионат мира по хоккею с мячом. Где по сути надо победить в одном-единственном матче. Шведов. И вот ты уже ЗМС. Вот только почему вклад в исторический (ну какие тут могут быть споры?) командный успех условного Артема Дзюбы приравнивается к вкладу условного Андрея Лунева, совершенно непонятно.

Да, каждый член сборной России-2018 внес лепту в этот четвертьфинал. И все они для нас герои – начиная от тренеров и заканчивая поваром на базе в Новогорске. Но звание «заслуженный мастер спорта» – все-таки не про это. Мастерство в профессиональном футболе доказывается не на тренировке, не в раздевалке, не в столовой, а на поле. И если тебя там нет, то чем же и что ты, собственно, заслужил?

Именно таким формальным подходом к ЗМС (когда всех членов команды причесывают под одну гребенку) этот значок и обесценивается. Коллективной может быть ответственность, а не заслуженность. Хотя, с другой стороны, чтобы тебя любили, государственные регалии вообще не нужны. У Владимира Семеновича Высоцкого не было и не могло быть звания народного артиста, но разве оттого он не был народным?

В памяти масс все равно останутся не эти злосчастные значки, а подвиги Игоря Акинфеева (который заслуженным стал еще в 2005-м), эмоции Дзюбы, обводки Александра Головина, удары Дениса Черышева, прыжок Марио Фернандеса через рекламные щиты и его же роковой промах с «точки»…

А ЗМС… Это скорее пережиток прошлого. И пусть в этом прошлом было больше логики (скажем, Алексею Михайличенко за победу в Кубке кубков-1986 заслуженного не дали, хотя на скамейке киевского «Динамо» в финале против «Атлетико» он присутствовал), к этому званию надо относиться исключительно как к пережитку.

Давайте, волейболисты и футболисты, жить дружно. И не мериться друг с другом значками, на которые тем, кто за вас болеет, по большому счету, наплевать.