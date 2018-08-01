В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе со вчерашнего вечера.

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Один из героев сборной России на ЧМ-2018, Денис Черышев, только приступил к тренировкам в составе своего клуба, «Вильярреала», а в Испании уже пишут, что им интересуются в английской премьер-лиге. «Эвертон» хочет видеть Дениса в своем составе, но испанцы будут всеми силами пытаться сохранить игрока и не пустить его в Ливерпуль..

Похожая ситуация складывается с еще одной звездой сборной России, защитником ЦСКА Марио Фернандесом. В его услугах крайне заинтересован итальянский «Наполи», готовый даже удовлетворить требования ЦСКА в 25 млн евро за футболиста. Не проблема и высокая зарплата Марио. Вот только сам футболист никуда из ЦСКА уезжать не собирается – он верен клубу и хочет продолжить карьеру в России – редкий случай.

«Локомотив» наконец-то представил своего звездного новичка, чемпиона мира и игрока сборной германии Бенедикта Хеведеса. По данным ресурса Transfermarkt за переход 30-летнего футболиста железнодорожники заплатили «Шальке» не так много, хотя и больше, чем ожидалось, – 5 млн евро.

Зато у ЦСКА покупка сорвалась. Если верить уругвайским источникам, Абель Эрнандес так и не смог пройти медицинский осмотр в российском клубе – у него выявились проблемы с ахилловым сухожилием, которое игрок лечил на протяжении последнего года. Теперь 27-летний нападающий попытается найти себе другой клуб.

В чемпионате России прошел последний матч первого тура. Между собой встречались вице-чемпион ЦСКА и вернувшиеся в премьер-лигу «Крылья Советов». Армейцы выставили на игру шесть номинальных защитников и сумели удержать ворота в неприкосновенности, но и забить им не удалось – 0:0.

Вообще первый тур сезона 2018/19 в РПЛ стал самым нерезультативным стартовым туром в истории отечественного футбола. В восьми матчах было забито всего 8 голов – на два меньше, чем в случае с предыдущем рекордом образца 2001 года.

Самое обидное, что на такой бедный на голы футбол на волне чемпионата мира собралось посмотреть рекордное для первого тура количество зрителей – 169 600 человек – в среднем по 21 200 на игру. Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч).

🔥 В 1-м туре #РПЛ сезона-2018/2019 был побит рекорд посещаемости старта чемпионата – 169 600 зрителей (21 200 в среднем)! Это на 70 418 человек больше, чем в прошлом сезоне (на 71%).



Предыдущий рекорд был установлен в 2010-м году: 135 323 болельщика (16 915 за матч). #РПЛ pic.twitter.com/qbk4afddWe — Российская Премьер-Лига (@rfpl) July 31, 2018

Немного проясняется ситуация в «Анжи». Федеральная налоговая служба приостановила операции по банковским счетам клуба. В общей сложности ФНС арестовала 12 банковских счетов в четырех банках, где махачкалинский клуб держал финансовые средства. Но руководство РПЛ оптимистично смотрит на вещи и надеется, что клуб удастся сохранить.

Определенные проблемы испытывает и «Краснодар» Сергея Галицкого. По сравнению с предыдущим сезоном клуб потерял сразу шесть спонсоров. Все они оказались поставщиками розничной сети «Магнит», которой раньше владел Галицкий.

И к нефутбольным новостям: российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомеов близок к исполнению своего заветного желания – заключению контракта на бой с самым известным бойцом ММА на планете ирландцем Конором Макгрегором.