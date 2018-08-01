ЧЕМ РПЛ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РФПЛ?

Российский футбольный сезон стартовал, а вслед за ним вернулись и традиционные встречи журналистов с руководителями Российской футбольной премьер-лиги.

Сразу оговоримся, чтобы не запутаться. РФПЛ – это организация, с 2001 года занимающаяся проведением чемпионата России по футболу, а недавно образованная РПЛ (Российская премьер-лига) – это название турнира. То есть раньше он назывался чемпионатом России, а теперь его официальное название – РПЛ.

– У нас было много названий – чемпионат России по футболу, РОСГОССТРАХ – Чемпионат России по футболу, РФПЛ, а это не способствует узнаваемости бренда. Поэтому мы решили свести все к единому официальному названию – Российская премьер-лига. Отсутствие буквы «ф» не должно стать проблемой, и так ведь понятно, что турнир футбольный, – объяснил коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов.

Но это не единственное изменение, которое ждет лигу. Так, в связи с изменением названия турнира может быть принято решение об изменении трофея, вручаемого победителю по итогам сезона.

– Пока готового ответа нет, мы работаем над этой концепцией, – пояснил Суворов. – Общаемся с агентствами, чтобы они предложили нам новый образ трофея. Так что такая идея есть, надо ее прорабатывать.

Продолжая тему вручения призов, руководители лиги вспомнили о еще одной награде, вручаемой клубам по итогам каждого месяца и сезона – Лига fair play. Этот трофей никуда не денется и будет вручаться ежемесячно и по итогам года и далее.

– Премия fair play является регулярной. Как и в прошлом сезоне, будем по итогам каждого месяца вручать ее победителю, а в конце сезона подводить итоги и называть команду-победителя, – подчеркнул заместитель генерального директора КБ «Лига Ставок» (генеральный партнер РФПЛ) Александр Егоров.

КАК РФПЛ ВЛИЯЕТ НА ТРАНСЛЯЦИИ «МАТЧ ТВ»

Затронули собравшиеся и другие горячие темы. Например, о трансляции матчей лучших клубов России на федеральном ТВ. Как рассказал Суворов, лига договорилась с вещателем о принципах выбора матчей, но сама на них непосредственным образом не влияет. Принцип прост – половина топовых матчем должна быть показана по общедоступному телевидению, а вторая половина – на телеканале «Матч. Премьер».

– Вещательная политика канала согласована с РФПЛ и клубами, – рассказал Суворов. – Она направлена на монетизацию прав на трансляции матчей путем через подписку. Мы рассчитываем, что в будущем это позволит создать абонентскую базу.

Примерно половина топовых матчей будет показана на общедоступном ТВ. Мы согласовали принцип работы, а канал матчи определяет сам. У нас пять топовых клубов, они проводят между собой 20 матчей за сезон. Половина из них будет показана по общедоступному ТВ, половина – по «Матч. Премьер». Грубо говоря, если матч «Локомотив» – «Спартак» покажут по одному каналу, то ответный – по другому. Это зеркальный принцип.

В опубликованной телепрограмме на ближайшие выходные центрального матча второго тура нет (по федеральному каналу запланирован показ трансляций «Урал» – «Краснодар» и «Ахмат» – «Енисей»). Исходя из «зеркального принципа», можно предположить, что дерби «Спартак»– «Локомотив» по бесплатному каналу покажут не раньше весны.

Как завершится матч «Локомотив» – «Спартак»? Минимальной победой «Локомотива»

Победой «Локомотива» в два мяча

Крупной победой «Локомотива»

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Спартака»

Победой «Спартака» в два мяча

Крупной победой «Спартака»

ВОПРОС О FAN ID РЕШАЕТСЯ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА

После проведения чемпионата мира по футболу российским клубам достались прекрасные новые стадионы, и уже в первом туре нового сезона был побит рекорд посещаемости. Соответственно, должно прибавиться работы и у службы безопасности.

– По одному туру судить сложно, – отметил директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин. – За счет новых стадионов увеличилось количество новых зрителей, в том числе стали активнее ходить женщины с детьми. Это положительный момент. При этом количество сотрудников полиции не увеличилось, в чаше стадиона полицейских по-прежнему нет.

Мы дополнительно привлекли сотрудников ЧОП и сотрудников контрольно-распорядительной службы. Это вынужденная мера, стадионы стали очень большими.

– Опыт чемпионата мира используется?

– Обязательно. Мы используем стадионы в режиме наследия. То лучшее, что было на ЧМ-2018, мы стараемся сохранить на матчах РПЛ. Показательна статистика задержанных В прошлом году на первом туре было задержано 7 человек, а сейчас – 63. Считаю, что это очень хороший показатель. Откуда такая разница? Это не потому, что раньше правонарушений было меньше. Просто раньше мы меньше правонарушений выявляли, а теперь нам на помощь пришли высокие технологии. Наказание стало практически неотвратимым.

– Раскрываемость выросла, – пошутил один из журналистов.

– На двух матчах («Спартак» – «Оренбург» и «Арсенал» – «Динамо») использовалась пиротехника – правонарушители уже установлены. Существенно снизилось количество брани на трибунах. Мы довольны тем, как прошел первый тур, и надеемся, что позитивные тенденции сохранятся.

– Что думаете об акции болельщиков «Спартака» против Fan ID?

– Применение FAN ID на чемпионатах мира и Европы было признано положительным. Сейчас вопрос о принятии FAN ID обсуждается на уровне государства, поскольку это вопрос безопасности наших граждан. Как это будет выглядеть, будет обсуждаться, когда будет принято решение. Пока государство не приняло решения, обсуждать это сложно. Можно сделать все комфортно для болельщиков – например, встроить программу в банковские карты, добавить программы лояльности и прочее.

ЮРИЙ СЕМИН И КАЛЕНДАРЬ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча первого тура против «Уфы» (0:0) выражал недовольство тем фактом, что между этой игрой и встречей с ЦСКА за Суперкубок России прошло всего два дня, тогда как те же армейцы играли на день позже.

– Говорил с Юрием Павловичем, – сказал спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. – Сразу скажу, что календарь утверждался собранием РФПЛ. Был на нем и представитель «Локомотива». По календарю никаких вопросов и замечаний не было. А потом, как всегда у нас получается, начали играть – и тут начались вопросы.

Почему играли через два на третий день? Это нормальное явление и на международном уровне. Так было и прошлом году, и Юрий Павлович уже тогда возмущался. А потом выиграл Кубок России и всех благодарил. Так что это не вопрос к календарю. Физически «Локомотив» в Уфе смотрелся отлично, и если бы Фарфан реализовал свой момент, мы бы об этом даже не говорили.

– Почему, например, «Краснодар» три стартовых матча сезона проводит на выезде?

– «Анжи» и «Краснодар» поменялись полями с соперниками. Это сделано по предварительной договоренности, потому что эти клубы с юга, и они могут принимать соперников в осенне-зимний период. Так и получилось, что сейчас они играют три гостевых матча подряд, а осенью-весной, наоборот, будут играть несколько матчей подряд дома.

VAR ВВЕДУТ, НО НЕ СКОРО

Возник вопрос и о внедрении системы VAR в матчах РПЛ.

– Сложно говорить о конкретных сроках, – рассказал руководитель пресс-службы лиги Сергей Алексеев. – Есть определенная процедура принятия решений о внесении изменений. Если вы обратите внимание, ФИФА активно продвигает эту систему, а УЕФА – осторожно. Ее введение требует не только закупки оборудования, но и обучения персонала. Само решение принято – прогресс не остановить. Эта система будет использоваться, но все надо тщательно подготовить.

«СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ В «АНЖИ»

Не могли обойти стороной и тяжелую финансовую ситуацию, в которую попал махачкалинский «Анжи».

– Естественно, РФПЛ следит за развитие ситуации. Мы надеемся, что она разрешится, потому что за всю историю существования РФПЛ еще ни одна команда не снималась по ходу сезона, – сказал Алексеев.

КАК РФПЛ МОТИВИРУЕТ КЛУБЫ РАБОТАТЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Чтобы подобного не происходило, клубы должны стать экономически независимыми от регионов, а для этого – качественно работать с болельщиками, уверен коммерческий директор лиги.

– У меня есть гипотеза, – рассуждал Суворов. – Чтобы команда чувствовала себя стабильно и уверенно смотрела в будущее, ее приоритет должен состоять в привлечении зрителей. Только так можно вывести клуб на стабильную экономическую модель и сделать клуб независимым от внешних факторов. Есть болельщики – будут и спонсоры, и контракты и все остальное.

В этой ситуации задача лиги – обеспечить для клубов в этом отношении все условия. Например, в этом сезоне мы ввели критерий заполнения трибун – это самый простой, прозрачный и понятный критерий. Он будет влиять на то, как РФПЛ будет распределять доходы между клубами.

В прошлом сезоне была иная система – 40% клубы получали в равной пропорции, а 60% – в зависимости от занятых годом ранее мест. Это мотивирует команды занять место выше в турнирной таблице. С нового сезона принято дополнение – небольшой процент средств будет распределяться между клубами в зависимости от заполняемости трибун. В процентном соотношении от общей вместимости, естественно – стадионы-то разные.