Когда два года назад Гжегож Крыховяк начал играть за «Пари Сен-Жермен», никто и представить себе не мог, что после прошедшего мундиаля он получит приглашение от российского клуба. После десяти отыгранных матчей в составе «Локомотива» станет ясно, продолжит ли польский футболист свою карьеру в России.

Париж Крыховяк покорить не смог – слишком ожесточенная была конкуренция. Попытка присоединиться к команде, в которой играют такие корифеи футбола, как Эдинсон Кавани, Неймар и Марко Верратти, успехом не увенчалась. Однако в прошлом году в жизни Крыховяка произошло весьма неожиданное событие

Одна из главных надежд сборной Польши, многообещающий опорный полузащитник Крыховяк отправился на правах аренды в «Вест Бромвич». В АПЛ удача не сопутствовала футболисту: он принял участие в большинстве матчей, но зарекомендовать себя с хорошей стороны не смог. Крыховяк не произвел на британцев должного впечатления: вместо того, чтобы радовать болельщиков хорошей физической формой, он частенько фигурировал в новостях как главное разочарование сезона.

Обычный студент

Чемпионат Европы-2016 оказался удачным не только для Крыховяка, но и для всей сборной Польши. Подопечные Адама Навалки добрались тогда до четвертьфинала и проиграли Португалии только по пенальти. Тогдашний полузащитник «Севильи» Крыховяк отличился деструктивным стилем игры, а также удачно выводил мяч из опасных зон. Результатом его хорошей игры стал трансфер в «ПСЖ», обошедшийся в 45 млн евро.

Впрочем, во Францию футболист не переехал, а, скорее, вернулся.

«У меня практически не было контакта с другими игроками, – вспоминает Гжегож о начале своей карьеры. – У французов плохо с английским, да и я тогда говорил по-английски не лучше их». Из родного Мжежина – небольшого приморского городка Крыховяк уехал довольно рано, в возрасте 15 лет. Школа «Бордо» стала для него настоящей школой жизни. Вдали от дома, в чужой стране, подросток должен был осваивать с нуля незнакомый язык, не делать глупостей и строить собственную, независимую от родителей жизнь. Футболист не раз подчеркивал, как много для него значили и до сих пор значат родительское влияние и поддержка. Гжегож приучился к дисциплине во многом благодаря своему отцу, отставному военному. Мама, в свою очередь, всегда играла в их семье роль «хорошего полицейского».

Сначала во Франции дела Крыховяка не обстояли так хорошо, как хотелось бы. Зато на личном фронте все сложилось как нельзя лучше: в Бордо Гжегож познакомился со своей будущей невестой – Селией Жано. В начале их отношений Крыховяк даже скрывал, что он молодой многообещающий футболист. «Во Франции к футболистам относятся как к бездельникам», – объяснял он потом, почему в начале их романа Селия думала, что встречается с обычным студентом.

Поляк часто выступал в то время на правах аренды, и вскоре, отличившийся регулярными удачными выступлениями в составе «Реймса», Крыховяк перешел в команду Унаи Эмери (в то время главного тренера «Севильи» – прим. ред.), где сразу стал ключевым игроком. Прекрасный дебют в Суперкубке Европы с «Реалом» или гол в финале Лиги Европы – вот лишь некоторые доводы в пользу того, что среди польских футболистов в мире тогда котировался не только Роберт Левандовски.

Еще перед Евро-2016 физическая форма Крыховяка хорошо сочеталась с выгодным имиджем футболиста. Привлекательный, всегда одетый модно, даже временами экстравагантно – не раз в СМИ высмеивались шубы из натурального меха, в которых щеголял Крыховяк, однако насмешки эти не имели негативного подтекста. Сборная Польши вообще была тогда в моде, и спрос рекламщиков на имя Крыховяка неуклонно рос: маклерский дом, известная марка автомобилей, швейцарские часы – перед чемпионатом Европы футболиста буквально отрывали с руками.

Как это возможно?

Неоправданные ожидания от футболиста в «ПСЖ» развернули ситуацию на 180 градусов. Шутки внезапно превратились в презрение. Матчи, один за другим проведенные на скамейке запасных вместе с активностью в соцсетях оказались настоящей зажигательной смесью для болельщиков. Футболиста упрекали за то, что вместо того чтобы бороться за место в основном составе, он предпочитает выставлять в Инстаграме себя и свою девушку напоказ, как «молодых, красивых и богатых». Часто задавался вопрос: «Почему Крыховяк не играет, ведь «ПСЖ» просто создан для него?»

В газете L'Équipe писали о претензиях самих футболистов по отношению к поляку, а также о высмеивании его технических способностей. Пресса напоминала, что тот, кто зарабатывает 4,8 млн евро в год, мог бы играть и получше. После чемпионата мира предполагалось, что Крыховяк вернется с игры на правах аренды в Париж, но неудачный для Польши мундиаль не исправил его положения.

Многие в Польше рассматривают трансфер Крыховяка в «Локомотив» как шаг назад, хотя, с другой стороны, команда-чемпион России должна стать для него хорошим местом для восстановления. «Москва – прекрасный город, мегаполис, который следит за трендами в моде, поэтому, без сомнения, Гжегож найдет в городе парочку модных магазинчиков», – острил об увлеченности Крыховяка стильной одеждой Мацей Рыбус, его соотечественник и будущий товарищ по команде в своем интервью польскому Przegląd Sportowy.

Болельщики «Локомотива», как и тренер Юрий Семин, могут верить в Крыховяка. Некоторые видят его в будущем в Китае или в другом месте, подходящем для спортивной пенсии, но, без сомнения, он еще докажет, что черная полоса в его карьере позади. Возможно, скоро Крыховяк будет блистать не только на улицах Москвы, но и на российских футбольных полях.

Dominik Owczarek

Polska The Times